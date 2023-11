Aksje-skandalen preller av på Høyre

Høyre befester sin posisjon som landets suverent største parti, til tross for at partiets ubestridte leder gjennom snart to tiår står midt i en selvpåført krise.



Enten så har velgerne allerede forskuttert at Høyres leder vil overlate sjefsjobben til noen andre før neste valg, eller så bryr de seg ikke nevneverdig om at Erna Solberg står til knærne i aksjerot og habilitetstrøbbel. Uansett, så er Verians (tidligere Kantar) partibarometer for november, utført på oppdrag av TV 2, gode nyheter for Høyre.

Kanskje de ikke er så avhengige av Erna Solbergs popularitet som mange, ikke minst i partiet selv, har trodd? Eller så straffer ikke velgerne Erna Solberg så hardt for aksjeskandalen som enkelte personmålinger skulle tilsi. Kanskje de har kjøpt forklaringen om at det tross alt er Sindre Finnes som er skurken her? At det er han som har løyet og bedratt og ført Erna Solberg, hennes rådgivere og embetsverket på Statsministerens kontor, bak lyset. Og at de nå belønner Solberg for å stå støtt og rolig i stormen, med den ro vi er blitt vant til å se henne med fra tiden som statsminister?

Uansett årsak, så er Høyre velgernes foretrukne styringsparti, med god margin. Det ville blitt regjeringsskifte om det var valg i dag. Etter et historisk kommunevalg, hvor Høyre for første gang i moderne tid vippet Ap av tronen som landets største parti, befester Erna Solbergs parti posisjonen, med en oppslutning på 27,5 prosent. Ap-leder Støre har ikke vært i nærheten av tilsvarende tall for sitt parti siden før han ble statsminister for litt over to år siden.

Under sin ledelse har Solberg plassert Høyre godt inn mot sentrum av norsk politikk. Sammenlignet med tidligere utgaver av partiet, fremstår Erna Solbergs Høyre i stadig større grad som et mer pragmatisk folkeparti, med mindre vekt på ideologiske kjepphester. Det er noe Støre og hans strateger sliter med å finne ut av.

Og for et presset Arbeiderparti er målingen dyster. Den er tatt opp to uker etter at statsministeren gjennomførte sin første strategiske rokade av regjeringen (alle andre skifter er gjort etter skandaler som har rammet enkeltstatsråder). Støre brukte ord som fornyelse og foryngelse, da han sparket fire og utnevnte fem nye statsråder i midten av oktober.

Han begrunnet også avskjedigelsen av utenriksminister Anniken Huitfeldt med hennes aksje-sak. Han hadde tillit til henne etter at saken ble kjent før valget. Men han mente hun et så stort ansvar for valgnederlaget at hun måtte sparkes etter valget, og begrunnet i tillegg avgangen med at Erna Solbergs aksje-sak også hadde forverret tilliten til politikere generelt.

Men Støres utskiftninger har ikke gjort nevneverdig inntrykk på velgerne, som svarer med å straffe Ap brutalt hardt, og belønne Høyre. En oppslutning på 16,8 prosent er en nedgang på hele 3,8 prosentpoeng fra sist måned og den nest dårligste målingen for partiet siden Verian startet med månedlige meningsmålinger tilbake i 1964. Den dårligste er på 16,5 prosent fra mars i år.



Velgerne gir også Støre en slags dobbelt straff ved å melde overgang til nettopp Høyre. Nesten 100.000 av Aps velgere fra 2021 sier at de ville stemt Høyre om det var stortingsvalg i morgen, mens 65.000 Ap-velgere går til SV og 45.000 til Frp. Ap lekker faktisk velgere til samtlige partier, bortsett fra til regjeringspartner Sp.

Vi lever i en usikker tid med flere sammensatte kriser som påvirker hverandre, krig, inflasjon, energikrise, uforutsigbare strømpriser, og en nærmest endeløs rekke med renteøkninger. En regjerings viktigste oppgave er å lede landet trygt gjennom kriser. Du skal ikke se bort i fra at det er viktigere for folk enn ektefellers spekulering i aksjer. Kanskje velgerne rett og slett ser på Høyre som et sterkere styringsparti enn Ap, og mener at Høyre er bedre egnet til å styre landet gjennom kriser og til å trygge folks økonomi?

Støre har forgjeves forsøkt å ta regi med å gjennomføre fornyelse i partiet, først ved å få inn to nye nestledere på landsmøtet i vår, og deretter ved å ta fem nye statsråder inn i regjeringen sin i høst. Det har ikke hatt noen nevneverdig effekt, i hvert fall ikke til det positive. Hvis fornyelse og foryngelse er Aps vei ut av krisen, er det ikke mange posisjoner igjen å fornye. Bortsett fra partilederen selv, da.