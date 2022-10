Å skattebombe Norges viktigste sektor er en usedvanlig dårlig idé

«Alle» er enige om at veien ut av energikrisen er økt produksjon og mer effektiv bruk av energi.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får hard kritikk for økte oljeskatter. Foto: Heiko Junge

Da henger det ikke på greip at regjeringens foreløpige svar på denne utfordringen er økt skattlegging av norsk energiproduksjon.

Marius Arion Nilsen Foto: Javad Parsa

Det siste året har energidebatten i Norge stort sett handlet om det kortsiktige prisbildet.

Rekordhøye strømpriser har gitt mye omtale av ulike strakstiltak.

På tross av betydelig forskjell mellom partienes forslag til løsninger på de kortsiktige utfordringene, er det bred politisk enighet om at økt energiproduksjon vil være kritisk viktig som langsiktig tiltak.

Norge er nødt til å øke både kraftproduksjon og utvinning av olje og spesielt gass i årene som kommer.

I Hurdalsplattformen mangler det ikke store løfter fra regjeringen om å styrke kraftproduksjonen.

Knapt vært større

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa de ville øke vannkraftproduksjonen kraftig, blant annet gjennom oppgradering og fornyelse av eksisterende anlegg.

Snaut ett år senere kunne kontrastene til de rødgrønne kraftløftene knapt vært større.

For nylig ble det kjent at regjeringen i forslag til statsbudsjett lanserer store skatteskjerpelser for kraftnæringen.

Grunnrenteskatten foreslås oppjustert fra 37 til 45 prosent.

I tillegg vil regjeringen på toppen av dette innføre en ekstra særavgift på 23 prosent av kraftprisen som overstiger 70 øre per kilowattime.

Skatteskjerpelsene vil bety mindre produksjon og føre til svært negative konsekvenser for kraftselskapene og norske strømkunder.

12 ordførere

Det tok ikke lang tid før store kraftprodusenter som Lyse, Agder Energi og SKL varslet at de umiddelbart trekker tilbake milliardinvesteringer i oppgraderinger av sine kraftverk som følge av skatteskjerpelsene.

Nylig gikk 12 ordførere fra Arbeiderpartiet knallhardt ut mot egen regjering og krevde at Ap og Sp snur.

Som Ap-ordførerne selv påpeker: «Forslaget svekker utbygging og utbedring av vannkraft. Noen få bykommuner og andre eierkommuner blir over natten fratatt milliardbeløp».

Mer treffende kan det knapt sies.

I Norge har den pågående energikrisen først og fremst manifestert seg gjennom rekordhøye strømpriser.

Stansing av leting

I Europa er det mangel på gass som er hovedproblemet. Som følge av Putins brutale invasjon av Ukraina har Norge på kort tid blitt Europas største og desidert viktigste tilbyder av naturgass.

Utad har regjeringen forsøkt å fremstille en offensiv holdning til økt gasseksport til kontinentet. Realiteten kan dessverre bli en annen.

For på tross av gjentakende løfter fra regjeringen om forutsigbarhet rundt olje- og gassnæringen, har innstramningene det siste året vært store.

I årets statsbudsjett fikk SV gjennomslag for å stanse leting etter olje og gass i nye felt, og det reviderte budsjettet i våres satte en stopper for tre nye oljeblokker i Barentshavet.

I statsbudsjettet for 2023 slapp regjeringen nok en skattebombe. Her foreslås en reduksjon av oljenæringens midlertidige friinntektssats fra 17.69 til 12.4 prosent.

Spillereglene

Forslaget rokker ikke bare ved forutsigbarheten og rammebetingelsene for olje- og gassnæringen, men er også et direkte brudd med regjeringens tidligere lovnader om at det midlertidige skatteregimet skulle bestå ut tiden.

Selskapene på norsk sokkel har tatt investeringsbeslutninger i et skatteregime med andre forutsetninger.

Regjeringens valg om å endre spillereglene underveis kan få dramatiske konsekvenser for både produksjonsnivå og eksportvolum til Europa i årene som kommer.

Fremskrittspartiet mener at et av hovedmålene for norsk energipolitikk bør være høyere kraftproduksjon og økt leting, utvinning og eksport av olje og gass til Europa.

Slik øker vi energimengden og reduserer prisene.

Inntil nylig trodde vi også at dette var regjeringens mål.

De varslede skattebombene på norsk energiproduksjon midt i en energikrise er i så måte en usedvanlig dårlig ide.

