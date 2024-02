Å påstå at «kvinnekampen stjeler fokuset fra menn» er usmakelig og historieløst

Det siste året har fokuset på menns utfordringer vært økende, spesielt knyttet til deltakelse i høyere utdanning, psykisk helse, samt menns posisjon på dating-markedet.

I samtalen om menn ser man til stadighet argumenter som lyder; «kvinnekampen stjeler fokuset fra menn» og «likestillingen har gått for langt».

Også KrFU politiker Torkel Bjuland hadde et slik fokus i sin nylig publiserte artikkel hos NRK. Et liknende utspill var jeg selv med å debattere på Dax18 mot Adam Njå etter hans artikkel «Menn i dameland» i sommer.

Menns interesser vs. kvinnekamp

Det siste utspillet som har vekket oppsikt i media, kom fra FpU-leder Simen Velle, som i TV2s Tiktok-video påpekte at menns problemer går tapt i alt fokuset på kvinner, og at menn er taperne på datingmarkedet. Man kan si flere ting om ordbruken til Velle i videoen, som han for øvrig har beklaget.

Jeg er likevel grunnleggende uenig i hovedbudskapet hans, som er at kvinnekampen har gått på bekostning av menns interesser.

For det første er menns interesser en naturlig del av kvinnekampen, og det er langt på vei enighet blant feminister om at sunne, lykkelige og selvsikre menn er til det beste for kvinner og for samfunnet som helhet.

For det andre, det at Velle snakker om kvinnekampen som om den er selvpåført er usmakelig – jeg kan love Velle at kvinner flest ville foretrukket å leve i en verden der en slik kamp aldri hadde trengs. Men kvinnekampen eksisterer, fordi menns undertrykkelse av kvinner eksisterer.

Å dulle med bitre menn

Likevel insinuerer flere debattanter i sine utrop at menns lidelse er grunnet kvinnens styrkede posisjon, og at kvinnen nå må ta ansvar. Et populært eksempel er menn i ufrivillig sølibat. Enkelte menn som mislykkes med å finne seg en partner utvikler bitterhet og hat overfor kvinner.

Det utarter nå en voksende forventning om at kvinner bør forsøke å forstå slike menn, fremfor å dømme. I en slik likning må kvinnen lytte imens hun dehumaniseres med Andrew Tate sjargong, og vise humanitet og forståelse tilbake. Jeg takker nei.

Å skulle dulle med bitre menn, som ønsker kvinner vondt er helt uaktuelt. Slikt tankegods får åpenbart stå for menns regning – kvinner skylder ikke slike menn sin tid. Sagt best av Margaret Atwood: «Menn er redd for at kvinner skal le av dem. Kvinner er redd for at menn skal drepe dem.»

Kvinnekampen løfter menns problemer

Kvinnekampen er multifasettert og strekker seg i mange retninger. Den brede kvinnebevegelsen har dog til forskjell fra den moderne mannsbevegelsen klart å løfte kvinne-saker, uten å samtidig avskrive manne-saker. Når Velle og Bjuland på sin side løfter sine «gutte-saker» fremstilles «jente-saker» som noe som står i veien for gutta. Dette er direkte historieløst.

Det er tross alt menn som har skapt kampene kvinner har måttet frigjøre seg fra – frigjøring fra menns vold, kontroll og dominans har vært motivasjonen bak kvinnekampen. Kan man si at kvinners vold, kontroll og dominans har vært motivasjonen bak Mannskampen?

Kvinnekampen har i flere tiår til tross skapt rom for å belyse menns utfordringer, inkludert mannlige overgrepsofre, psykisk helse, press, selvmordsstatistikk og undertrykkelse av normbrytende menn for å nevne noe.

Sutring på kvinnedagen

Menn sin posisjon i samfunnet er åpenbart vårt felles ansvar, og det at det er satt ned et Mannsutvalg som snart kommer med sin offentlige utredning er godt nytt.

Både grasrot- og den organiserte feminismen i Norge arrangerer og feirer Mannsdagen 19. November. Den samme kampviljen fra mannsbevegelsen melder seg dog ikke like sterkt på 8. mars, der jeg fra menn hvert år blir spurt: «Men hva med mannedagen, hvorfor finnes ikke den?» der de får til svar: «Den finnes! 19. November».

Jeg er sikker på at vi hadde kommet lenger i mannskampen om fokuset til manns-forkjempere i større grad var rettet mot å møte opp på sin egen mannsdag, heller enn å sutre på kvinnedagen.

Menn må brette opp ermene

På samme måte som at kvinner har måttet brette opp ermene og ofte stå alene i kamper om alt fra stemmerett til kroppslig autonomi i kvinnekampen, må menn også brette opp ermene og ta ansvar for egne kamper.

La oss som samfunn bruke kampviljen på å adressere menns utfordringer, men helst uten å pålegge kvinner skyld, og uten å avskrive kvinners pågående rettighetskamp. Vi sees i 8. mars toget om ikke så lenge!