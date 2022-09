5000 stemmer skiller

For få dager siden åpnet statsminister Magdalena Andersson og den røde blokken en luke til de borgerlige konkurrentene. Men Andersson er ingen Petter Northug. Nå er luken tettet igjen.

– Ledelsen vi så for et par dager siden var den største gjennom hele valgkampen, men nok en gang svinger tallene tilbake, konstaterer TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

MANGE VELGER MAGDALENA: Socialdemokraterna er klart størst, men er det nok? Foto: JONATHAN NACKSTRAND

I dag presenterer han en snittmåling der det bare skiller 5000 stemmer mellom de to blokkene. For å skille rødt og blokk må hundredelene frem:

Opposisjonen ligger 0,06 prosentpoeng foran regjeringsblokken på dagens snittmåling.

– Det er Sverigedemokraterna og delvis Kristdemokraterna som trekker den blå siden opp.

Han legger til at de ulike meningsmålingsselskapene nå skiller seg fra hverandre parti for parti, men at forholdet mellom blokkene er ganske likt hos alle aktørene.

– Ingen ting er avgjort. I dag er det umulig å si hvor dette ender, sier Sørensen.

Sperregrensen kan slå inn

Sverige har en sperregrense på fire prosent. Så langt har ingen av partiene falt under denne grensen på TV 2s snittberegninger. Men de siste dagene har Liberalerna begynt å bevege seg i nærheten av grensen. I dag får partiet 4,83 prosent.

Skulle partiet falle under grensen er alt over for den blå blokken. Det samme gjelder på motsatt side.

– Hvis en side mister et av sine partier under grensen så er de avhengige av at også den andre siden gjør det, sier Sørensen.

