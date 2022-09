260.000 kvinner har mistet håpet

Hvor ble det av løftet til du ga 260.000 pasienter, Kjerkol?

I 2021 ville vår nåværende helseminister, Ingvild Kjerkol, hjelpe 260.000 pasienter med endometriose i Norge. Som helseminister kan hun skape endring, men det ser ut til at hun har glemt løftene hun ga for et år siden. Hvor ble det av den politiske viljen?

Du har glemt løftet du ga

Det er ikke lenge siden april 2021, men det virker likevel som du helt har glemt dagen du lovet 1 av 10 kvinner et bedre helsetilbud. Nå begynner 260.000 pasienter å miste håpet.

For å friske opp minnet ditt snakker vi om dagen du møtte Endometrioseforeningen og daværende helseminister, Bent Høie, til debatt på TV 2 Nyhetskanalen. Der sa du at du og ditt parti ville få ned diagnosetiden for alle med endometriose. Dere ville sikre et bedre og mer tilgjengelig behandlingstilbud, gode faglige retningslinjer for fastlegene, samt et pakkeforløp.

Dere ville også bygge endometriosesentre for å samle faglig kompetanse. Ifølge deg var det på tide å gjøre mer enn å lage en ny strategi, fordi «mye kan rulles ut nå, og disse pasientene har venta fryktelig lenge».

Ikke mye å takke for

Så kom du til makten, og fremdeles venter vi. Du skal ha en takk for at du bidro til å fyre oppunder Høie. Rett etter debatten igangsatte han en prosess hvor Helsedirektoratet og en arbeidsgruppe skulle vurdere tiltak som kan bedre behandlingstilbudet til pasienter med både endometriose og adenomyose. Men for å være ærlig er det ikke mye annet vi kan takke deg for.

Det er synd vi har mistet Høie, og nå står igjen med deg i front. En minister som gjerne serverer store ord til forrett, men en tom tallerken til hovedrett.

2022 har blitt nok et år hvor jenter og kvinner deler hjerteskjærende historier. Vi har hørt de samme historiene i flere tiår og fått servert de samme tomme løftene fra politikere på tvers av det politiske spektret.

Og hva står vi igjen med etter alle disse historiene? Etter at vi har påpekt hvor kostbare disse sykdommene er for samfunnet? Etter at leger selv har sagt at de ønsker seg mer kompetanse? Hva har de med makten egentlig gjort?

Det vi har å vise til av konkrete resultater er en nitrist besvarelse på oppdraget Helsedirektoratet fikk i 2021, som ble publisert i sommer.

Vi i Endometrioseforeningen anså oss som heldig da vi fikk en plass ved bordet og ble invitert med i arbeidsgruppa som i et halvt år jobbet med dette dokumentet. Så ble det endelig publisert. Å si vi er skuffet, vil være en underdrivelse.

Det ferdige dokumentet er svakt. Hadde vi fått en rød penn for å markere manglende informasjon, dårlig språk og forvirrende anbefalinger, ville dokumentet til Helsedirektoratet sett blodrødt ut. Det skrives eksempelvis at endometriose er en kronisk sykdom, før man senere i teksten snakker om pasienter som er ferdigbehandlet for endometriose. Det er uforståelig at en instans som Helsedirektoratet skriver at man kan bli ferdigbehandlet for en kronisk sykdom. Det viser hvor liten forståelse de har for pasientgruppen og sykdommen.

Rett og slett pinlig

Vi i Endometrioseforeningen har hele veien etterlyst tydelighet og konkretisering av forslag, samt dokumentasjon for antakelser i dette dokumentet. Nå er det ferdig, og fremstår som forhastet og lite gjennomarbeidet. Det kan virke som om noen i Helsedirektoratet heller ville ta seg tidlig sommerferie fremfor å kvalitetssikre egen tekst. Dokumentet har blitt endret i så stor grad at arbeidsgruppens forslag til tiltak drukner i byråkratisk ansvarsfraskrivelse. Resultatet Helsedirektoratet har levert fra seg er rett og slett pinlig. Satt vi ikke rundt samme bord, Helsedirektoratet? Hvor mista vi dere i prosessen?

I dokumentet står det også at det er enighet i arbeidsgruppen om utfordringer og forslag til tiltak. Nei, det er ikke riktig. Vi i Endometrioseforeningen er ikke enig i forslagene som har blitt lagt frem. De er for svake, for feige og har store mangler. Men så gjenspeiler kanskje dette dokumentet også selve hovedproblemet pasientgruppen vår møter på hver eneste dag. Bagatellisering av plager og en manglende interesse for å faktisk gjøre noe som kan løfte behandlingstilbudet betydelig.

Selv om vi ikke opplevde selve arbeidet som bortkastet tid, og arbeidsgruppa ble enige om gode og konkrete tiltak, er resultatet av arbeidet så stusselig at vi lurer på hva poenget med alle disse timene var. Nok en gang står vi på stedet hvil. Det betyr at en massiv pasientgruppe kommer til å fortsette å bli nedprioritert og samfunnet fortsetter å tape.

Du sitter på toppen i Helse- og omsorgsdepartementet, Kjerkol, og har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratet ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Nå er din jobb å rydde opp.

Hold løftet ditt!

Kjære helseminister, i april 2021 lovet du oss mye. Hvor i alle dager ble det av tiltakene du ville rulle ut hvis du kom til makten? Du har hatt muligheten til å gjøre noe i over et år, og vår pasientgruppe er i ferd med å miste all tillit til det norske helsevesenet. Det er din jobb å snu denne trenden, Kjerkol. Hold løftet du gav oss i 2021, og slutt å skyve andre politikeres arbeid foran deg. Det lille vi har å vise til nå er et resultat av Høies arbeid i 2021, ikke ditt.

At mye faktisk kan rulles ut i dag hadde du helt rett i, og vi er lei av tomprat, vurderinger, drøftinger og utredninger. Vi håper du snart setter i gang arbeidet, og ikke venter til neste valgkamp, slik at du kan slå politisk mynt på kvinnehelse nok en gang. Det er på tide med behandling foran ord.