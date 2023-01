«19 skjebnesvangre sekunder»

Akkurat nå er livet for kjipt. Altfor kjipt. Men uansett hvor irritert man er på at Norge rotet bort semifinaleplassen i VM, så er det noen som har det verre.

Jeg vet om minst to stykker som ikke har sovet i natt.

To stykker som tar ansvar for at Norge ikke skal spille VM-semifinale på fredag.

Landslagssjef Jonas Wille har nok gått i ring rundt sengen i hele natt og tenkt ut ulike måter de kunne løst de siste 19 sekundene av ordinær tid bedre. Kunne han vært tydeligere i siste timeout? Kunne han advart mot å gi dommerne muligheten til å blåse passivt?

Mens Kristian Bjørnsen nok aldri kommer til å glemme valget han tok da han spilte ballen til Harald Reinkind i stedet for å gå på mål når sekundene sakte tikket mot 60 minutter. Han kunne gjort omtrent alt annet og Norge ville vunnet kampen.

Det er veldig lett å hugge hodet av Bjørnsen siden det var han som gjorde valget som førte til at dommerne blåste passivt spill mot Norge. Men Bjørnsen skal ikke stå igjen med alt ansvaret. Det er mange som gjør dårlige valg i de 19 skjebnesvangre sekundene fra Norges timeout til ballen lå i det norske målet.

Norge spilte seg greit forbi det første pressleddet til Spania. Men så kom det man kanskje ikke var forberedt på. Spania satset alt på en redning fra Gonzalo Perez de Vargas og ville at Norge skulle komme til avslutning.

Sander Sagosen kunne spilt Sebastian Barthold alene med målvakt, men valgte ikke å gjøre det. Da var passivtstrikken til dommerne så stram at den allerede var i ferd med å ryke.

Når da Christian O'Sullivan ikke gikk på mål, men bare dyttet ballen videre til Bjørnsen, så var det ikke tvil om at dommerne ville blåse hvis ikke han gikk på mål.

KJIPT: Kristian Bjørnsen hadde det tungt etter kvartfinaletapet for Spania. Foto: Stian Lysberg Solum

Bjørnsen valgte å spille ballen til Harald Reinkind, og da hadde ikke dommerne noe annet valg enn å blåse for passivt spill. Resten er historie. Spania tok frikastet og spilte ballen til Dani Dujsjebajev, som hadde blitt igjen på Norges banehalvdel i tilfelle Spania skulle få tak i ballen. Han scoret og sikret ekstraomganger.

Bjørnsen kunne bare gått på mål. Om han hadde bommet så ville aldri Spania rukket å score. Han kunne kastet ballen til Barthold på motsatt kant og det samme hadde skjedd. Han kunne gått inn og tatt duellen med den spanske forsvarsspilleren. Uansett utfall av duellen så ville tiden rent ut. Han skulle bare ikke kaste ballen mot eget mål.

Så hvorfor velger ikke Reinkind å kaste bort ballen eller sabotere frikastet for Spania etter at dommerne har blåst? Jo, for håndballen gjorde en regelendring for noen år siden der all sabotasje mot spillet de siste 30 sekunder skal bestraffes med rødt kort og straffekast - selv når forseelsen i seg selv bare kvalifiserer til en to minutters utvisning.

Reinkind vet at dersom han saboterer for spanjolene så betyr det ikke bare at Spania får en gratis mulighet fra sjumetersstreken, men også at Norge må spille de to første minuttene av ekstraomgangene i undertall.

MÅLET: Dani Dujsjebajev scorer målet som sikret Spania ekstraomganger. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Etterpåklokskap er fint. Det er eksakt vitenskap. Men når spillerne er på banen, så er det ryggmargrefleksen som slår inn. Bjørnsen har stått stødig og tatt alt ansvar i intervjuene etter kamp. Ingen vet bedre enn ham at han gjorde feil. Og jeg føler med ham. Det er ingen god følelse, og den kommer til å hjemsøke ham i lang, lang tid.

Men selv om det kanskje kjennes sånn nå, så er ikke VM over for de norske guttene.

Nå venter Ungarn i en «semifinale» i kampen om plassene 5 til 8. Og disse kampene blir veldig viktige for Norge. For her står det om plasser i OL-kvalifisering. De sju første får plass, men jo bedre plassering, jo mer overkommelig kvalifiseringsgruppe får man.

Derfor er det viktig å nullstille og tenke neste kamp. Slår man Ungarn, så blir det kamp om femteplassen mot enten Tyskland eller Egypt.

Nå er fokus på OL i Paris 2024.