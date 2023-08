Volkswagen har nettopp sluppet prisen på ID.7 Pro – en stor, ny kombicoupé som omtales som den elektriske etterfølgeren til Passat.

For 549.000 kroner får du den nesten fem meter lange bilen, som blant annet kan skilte med rekkevidde på over 60 mil og bagasjerom på hele 532 liter.

ID.7 blir med sine 496 centimeter den foreløpig største bilen som er bygd på MEB-plattformen. Bilen blir faktisk hele 17 centimeter lengre enn Passat og nesten 30 centimeter lengre enn ID.4. Dette blir rett og slett en storbil.

Akselavstanden er 296 centimeter, som også er 17 centimeter lengre enn på Passat.

Størst så langt

– ID.7 blir vår største og mest eksklusive modell. Samtidig bidrar prisen til at dette er en familiebil innen rekkevidde for flere, sier Rudi Sand, produktsjef for ID.7 hos Volkswagen personbil hos importøren Harald A. Møller AS.



Førsteutgaven ID.7 Pro vil ha drift på bakhjulene, med en ny og mer effektiv motor som yter 286 hestekrefter. Senere er det også ventet utgaver med drift på alle fire hjul.

ID.7 Pro kan for øvrig dra henger på inntil 1.000 kilo.



Lang rekkevidde – raskere lading

Batterikapasiteten er på 77 kW, som skal gi inntil 611 kilometer rekkevidde, målt etter WLTP-standarden. Maks ladeeffekt er 170 kW, det er det samme som ID. Buzz og rundt 20 prosent raskere enn ID.4.

Det skal være mulig å lade batteriet fra 10 til 80 prosent kapasitet i løpet av en halvtime, skriver Volkswagen i en pressemelding. Et større batteri som skal gi en rekkevidde på inntil 700 kilometer, er planlagt senere.

Fyldig pakke

Som for ID.4 Pro og ID.3 Pro kommer også ID.7 Pro temmelig godt utstyrt som standard, inkludert adaptiv cruisekontroll, ryggekamera, tre-soners klimaanlegg og head-up display.

Bilen får også en ny og større skjerm på 15 tommer foran. Også menysystemet er nytt og forbedret.

I en kampanjeperiode fram til 1. oktober, får du også utstyrspakkene assistentpakke og eksteriørpakke med i prisen. Det betyr blant annet 360-graders kamera og elektrisk bakluke med sensorstyring.

Forsinket oppstart

Den siste tiden har det vært en nedkjøling i bilindustrien, og Volkswagen har også måttet omprioritere. I juli uttalte selskapet at etterspørselen etter elbiler lå rundt 30 prosent lavere enn tidligere prognoser.

Det førte til at bilprodusenten valgte å stenge produksjonen ved fabrikken i Emden i seks uker. Det er her ID.7 bygges. Stengingen førte til at produkssjonsstart ble forsinket rundt en måned. Tidligere denne uka meldte Volkswagen om at produksjonen så smått var kommet i gang.

ID.7 kan forhåndsbestilles fra nå og de første eksemplarene er ifølge Volkswagen ventet til landet mot slutten av året.

