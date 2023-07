Det er ikke bare nordmenn som opplever høyere rente, økt inflasjon, dyrere varer og generelt tøffere økonomiske tider. Mange land i Europa sliter med de samme utfordringene, og dette påvirker naturligvis også folks interesse for å kjøpe ny bil - og kanskje særlig elbil.

Elbiler er nemlig vesentlig dyrere enn biler med forbrenningsmotor i de fleste markeder. Flere land har dessuten kuttet i insentivene for å kjøpe elbil, noe som treffer produsentene hardt for tiden.

Kutter og utsetter

Volkswagen er blant produsentene som merker dalende interesse for elbiler. For øyeblikket skal etterspørselen ligge omtrent 30 prosent lavere enn tidligere prognoser fra selskapet.

Dette er en av årsakene til at bilprodusenten nå stenger produksjonen ved fabrikken i Emden i seks uker. Samtidig varsler de at de vil redusere bemanningen ved anlegget fra 1.500 til rundt 1.200 arbeidere, skriver The Telegraph.

Dette vil blant annet påvirke produksjonen av det nye flaggskipet ID.7, som egentlig skulle startet i juli, men som nå skyves til senere i år.

Det er usikkert hvordan dette vil påvirke leveransene. De første bilene er ventet til Norge i fjerde kvartal i år.

– Som andre bilprodusenter opplever Volkswagen for tiden en synkende etterspørsel etter elbiler. Årsakene til dette inkluderer reduserte subsidier, høyere inflasjon og i det siste lengre leveringstider på grunn av mangel på deler, sier en talsmann for Volkswagen til avisen.



Han legger imidlertid til at selskapet er optimistiske med tanke på veien videre, og har stor tro på at etterspørselen vil ta seg opp igjen senere i å. Han trekker blant annet fram ID.7 og nye ID.3 som modeller de har stor tro vil treffe godt i markedet etter hvert.

Nytt flaggskip

ID.7 er en stor, elektrisk sedan som omtales som den elektriske etterfølgeren til Passat. Bilen er basert på den lengste utgaven av MEB-plattformen, og vil i starten komme med drift på bakhjul og med en batteripakke på 77 kWt og rekkevidde på inntil 600 kilometer.

Senere vil den også komme med drift på fire hjul, en større batteripakke på 86 kWt og rekkevidde på inntil 700 kilometer. I 2024 vil den også bli tilgjengelig som stasjonsvogn. Prisen er ventet å starte et sted rundt 550.000 kroner.

Volkswagen har tidligere annonsert at de framover skal satse mer på rimelige elbiler med god rekkevidde. To av de kommende modellene fra produsenten, ID.2all og ID.1, vil få startpriser som sannsynligvis vil ligge et sted mellom 200.000 og 250.000 kroner. Disse kan du lese mer om her.

Bilprodusenten har en ambisjon om at 70 prosent av alle biler som omsettes med VW-logoen i Europa i 2030, skal være helelektriske.

