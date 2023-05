Det vakte stor oppsikt da den norske Ford-importøren for noen uker siden avslørte at de starter salget av den elektriske pickupen F-150 Lightning i Norge.

Det har vært enorm interesse for bilen her til lands helt siden den ble vist første gang. Men det ble snart klart at Ford ikke hadde noen planer om å selge bilen i Norge. Responsen hjemme i USA var så stor at det umiddelbart ble lange ventelister der. Dermed var det ikke aktuelt å eksportere pickupen.

Den norske importøren ga seg imidlertid ikke og første levering av biler kommer hit til landet senere i år.

Stoppe å ta imot henvendelser

Her er det forresten ikke bare å kjøpe. Nei, har du lyst på den elektriske pickupen, må du gå inn på importørens hjemmeside og melde din interesse, og samtidig gi en god del informasjon om deg selv. Her ønsker man tydeligvis å sile ut kundene. Ford vil blant annet vite hvor mange venner du har på sosiale medier – og hvor langt du kjører i året.

TIL NORGE: Her presenterer Ford-sjef Per Gunnar Berg nyheten om at F-150 Lightning kommer til Norge.

Responsen skal ha vært overveldende stor.

– Vi har i første omgang fått et begrenset antall F-150 Lightning for salg i Norge, og med det tempoet vi har hatt i antall interessenter som har meldt seg, så vurderer vi hele tiden når vi må stoppe å ta imot henvendelser. Det er imidlertid fortsatt mulig å søke – men er du interessert i å kjøpe denne svære og unike helelektriske familiebilen og arbeidshesten må du være rask, sier Per Gunnar Berg som er administrerende direktør i Ford Motor Norge.

Ford F-150 Lightning er allerede verdens mest solgte elektriske pickup. Interessen har vært større enn det Ford våget å håpe på i utgangspunktet.

Mega-Frunk

Mer enn 200.000 amerikanere har allerede bestilt pickupen. Den kommer med fem seter som standard, er 5,91 meter lang og har en såkalt Mega-Frunk under panseret foran, som rommer hele 400 liter.

Versjonen som gjøres tilgjengelig for norske kunder er en Lariat Launch Edition i fargen Antimatter Blue Metallic med 452 hestekrefter – og som gjør unna 0 - 100 km/t på under 5 sekunder.

INNVENDIG: Interiøret har ikke uventet et ganske røft preg, samtidig som det er utstyr og komfort her vi ikke så på pickuper for bare noen år tilbake.

Fra 30 forskjellige bilmerker

Rekkevidden målt etter den amerikanske EPA-målemetoden er tilsvarende 386 kilometer. WLTP-rekkevidde, som er det som benyttes i Europa og Norge, vil bli tilgjengelig på et senere tidspunkt. Standard Range-batteriet i bilen er på 98 kW utnyttbar energi og kan under ideelle forhold lades fra 15-80 prosent på 39 minutter, med en 150 kW hurtiglader.

Den norske importøren forteller at kundegruppen er langt utenfor det vi vanligvis forbinder med pickupsegmentet.

Ifølge Fords data kommer søkerne så langt fra mer enn 30 forskjellige andre bilmerker. Det er omtrent like mange søkere fra bedriftsmarkedet som privatpersoner.

BLE DYRERE: Hadde den kommet før vektavgift og moms, ville prisen vært ganske mye lavere enn det Ford går ut med nå: 1.183000 kroner.

Prisen kan gå ned

– Mange ønsker den fordi det er en stor og sterk elektrisk bil som kan trekke campingvogn, båt eller hestehenger. Blant næringsdrivende er det mange som ønsker en elbil som både kan gjøre jobben for eksempel på en byggeplass, samtidig som de kan ha med seg hele familien og bagasje på hytta i helgen. Fellesnevneren for de aller fleste som har søkt er at de synes bilen er rå og unik på alle måter, og at de ønsker å stå litt ut i mengden, sier Berg.

Den estimerte veiledende prisen er på 1.183000 kroner. Ford Motor Norge har varslet at prisene kan gå noe ned når de har full oversikt over kostnadene med å konvertere bilen til norske standarder. Dette vil kunden få avklart før de skriver endelig kontrakt.

