De fleste store bilprodusentene har for lengst trukket seg ut fra Russland, som en konsekvens av de vestlige sanksjonene mot landet. Bare i løpet av 2022 forsvant 49 av 60 utenlandske bilmerker. Europeiske merker, som tidligere sto for rundt 30 prosent av bilsalget i Russland, ble borte omtrent over natten.

Dette har naturlig nok ført til store endringer i lista over de mest solgte bilene i landet (se nederst), og for særlig ett land har sanksjonene ført til en skikkelig salgsboost: Kina.

For mens de fleste land i verden har vendt ryggen til Russland, har kineserne i stedet styrket sitt russiske samarbeid. Det gjelder også bilprodusentene, skriver svenske Vi bilägere (svarer til norske NAF).

Ingen får Volvo-nyheten billigere enn oss nordmenn

Nesten sjudobling for Volvo-søsken

På rekordtid økte markedsandelen for kinesiske biler i Russland fra under 10 til over 30 prosent, og veksten ser bare ut til å fortsette. Et godt eksempel er bilmerket Geely Auto, som har økt eksporten til Russland med hele 682 prosent siden invasjonen i Ukraina for snart halvannet år siden.

Det som gjør saken litt pikant, er at Geely Auto og Volvo Cars har de samme eierne, Geely Holdings. som også står bark bilmerker som Polestar, Lotus, Smart og Zeekr.

GEELY GEOMETRY C: Denne bilen skulle egentlig rullet på norske veier allerede, men lanseringen er utsatt.

Volvo Cars trakk seg ut fra Russland allerede 28. februar i fjor, men samtidig økte altså søsterselskapet Geely Auto sin aktivitet – og har nå blitt landets tredje største bilmerke.

Samarbeidet mellom de to selskapene skal dessuten være sterk. Bilene består av mange av de samme delene, inkludert motorer utviklet av svenske ingeniører, skriver blant andre svenske Carup.se.

Nytt bilmerke starter opp i Norge – med hele 36 forhandlere

Skal produsere EX30

Volvo-nyhet EX30, som er ventet å bli en storselger, skal dessuten produseres på en fabrikk i Kina som er eid av Geely Auto.

Juridisk rådgiver i Aktiespararna, Sverre Linton, mener denne koblingen kan vise seg å bli særlig problematisk.

– Det kan være et dårlig strategisk valg av Volvo Cars som risikerer å skade selskapet både operasjonelt og merkemessig, det kan på sikt føre til at folk lar være å kjøpe bilmodellen og at eiere ikke ønsker aksjer i selskapet når det har tilknytning til Russland, sier han til Carup.

KOMPAKT OG RIMELIG: Volvo EX30 er ventet å bli Volvos neste storselger.

Nettstedet har også vært i kontakt med Volvo for en kommentar.

– Volvo Cars har stanset all virksomhet i Russland, og vi står ved dette. Det er ikke vår sak å kommentere beslutninger og tiltak i andre selskaper, inkludert datterselskaper av våre eiere, opplyser Volvos pressetjeneste i en epost til Carup.



Geely Auto er for øvrig også planlagt lansert i Norge. Opprinnelig skulle modellen Geometry C allerede være på plass, men denne er nå foreløpig utsatt til neste år.

Denne bilen fra Geely minner mistenkelig om noe annet



Flere kjente merker på topplista

Selv om lista over de mest solgte bilmerkene i Russland inneholder flere merker som er både eksotiske og ukjente for norske bilkjøpere, er det også mange kjente. Både Skoda, Hyundai og Kia figurerer på topp 10, selv om antallet biler er temmelig lavt.

For enkelte (for eksempel Skoda) handler det sannsynligvis om lagerbiler og biler som har blitt importert illegalt, mens Hyundai og Kia fortsatt har en viss aktivitet i landet. De har imidlertid planer om å avvikle og selge sin russiske aktivitet i nær fremtid, ifølge Vi bilägare.



Topp 10 bilmerker i Russland januar-mai 2023 Plass Merke Antall biler registrert 1 Lada 115.779 2 Haval 31.567 3 Geely 25.882 4 Changan 7.664 5 Kia 6.455 6 Great Wall 3.327 7 FAW 2.152 8 Sollers 1.776 9 Hyundai 1.238 10 Skoda 1.227

Kilde: Association of European Business

Mange kjøpte bilen med den gang de fikk se den

Slik blir Volvo-nyheten EX30