Volvo-sjef: Diesel hører hjemme på et museum

Denne uken var historisk hos Volvo. Den aller siste bilen deres med dieselmotor rullet av samlebåndet ved fabrikken i Torslanda ved Gøteborg. Nå er det elektrifisering som gjelder. Det vil si ladbare hybrider – og rene elbiler.

Så sent som i 2019, valgte de fleste Volvo-kundene diesel. Så sank denne andelen kraftig. I det siste har salget av dieselbiler utgjort under ti prosent av det samlede Volvo-salget.

Siste bil med dieselmotor skal ikke veldig langt. Den blir nemlig kjørt direkte til Volvos eget museum.

På museum

Erik Severinson har tittelen head of strategy & program management hos Volvo. Vi i Broom møter ham på Teams, for å få vite litt mer om Volvos diesel-avslutning.



SLUTT:Volvo-sjef Erik Severinson har ingen tro på noe comeback for dieselmotoren.

Og Severinson er veldig klar og tydelig på at diesel nå tilhører historien for Volvo:

– For meg personlig som har jobbet med dette i mange år, er det nostalgi forbundet med å slutte med diesel. Men alt har sin tid. Jeg tror dieselens tid ligger bak oss. Det føles ganske udramatisk å bygge vår siste dieselbil og sette den på et museum. For det er der jeg tror dieselen hører hjemme, sier Severinson.

STARTEN: 45 år har gått siden vi fikk første Volvo med dieselmotor, 244 GL D6

Diesel har vært for Europa

Han utelukker ganske bestemt mulighetene for noe comeback:

– Klimakrisen kommer ikke til å stanse, den bare akselererer. Vi må øke omstillingen til grønn teknologi rundt om i verden. Vi kommer til å trenge ulike drivlinjer mot slutten av dette tiåret, for eksempel ladbare hybrider. Men på lengre sikt ser vi ingen anledning til at man skal begynne å snakke om forbrenningsmotorer igjen, sier Severinson.

Han legger til:

– Diesel har egentlig alltid vært for Europa. Det finnes noen andre markeder, som Sør-Amerika. Men ellers er dette en europeisk greie. Og andelen dieselbiler har gått markant ned de siste årene. Så det er ikke en så dramatisk omstilling som det kanskje kan virke som.

HELGARDERING: XC40 er en spesiell bil for Volvo. Det var den første som kom med alle drivelinjer: Diesel, bensin, ladbar hybrid og som ren elbil.

Raskere i Norge

I 2019 la Volvo fram en ny strategi der de første gang gikk ut med at de kun skal selge helelektriske biler fra 2030. Da ble det også kjent at de ikke skulle utvikle flere dieselmotorer.

De ladbare hybridene har tatt mye salg, på bekostning av dieselbilene. Samtidig som Volvo i år dobler antall elbiler, fra to til fire.

Dette sier Severinson nå om overgangen til helelektriske biler:

– Jeg tror det vil være ulikt fra marked til marked. Tar vi Norge, vil det gå raskere å fase inn elbiler, enn for eksempel sør i Europa eller i andre deler av verden. Ladbar hybrider vil helt klart spille en rolle fram mot slutten av dette tiåret. Men på lang sikt er det helelektriske som kommer til å ta over, det er jeg ganske overbevist om, sier Severinson.

NY: Volvo har akkurat lansert den kompakte elbilen EX30 i Norge. Den ligger an til å bli en storselger.

Vil gå opp og ned

Volvo har sagt at de vil komme med en ny elbil hvert år i årene som kommer. Det startet med XC40 og C40. Lille EX30 er nå lansert og senere i år kommer den store SUV-en EX90.

Samtidig går det slett ikke på skinner for elbilene i alle europeiske markeder. Tvert imot: I flere land butter det nå imot. Det har naturligvis også Severinson og Volvo fått med seg:

– Elbilsalget i mange land i Europa har vært drevet av ulike insentiver. Vi som industri kan ikke regne med at etterspørselen skal være drevet av støttetiltak. Vi må lage elbiler som ikke er dyrere enn biler med forbrenningsmotor. Kundene må også føle seg trygge på rekkevidde. Det løser vi på to måter: Nok rekkevidde og ladehastighet/infrastruktur.

– Det går ikke an å forvente 100 prosent elbilsalg i verden. Det vil gå opp og ned. I ulikt tempo – i ulike markeder. Det gjelder å møte kundene der de er.

LADBAR: Hjemme i Sverige er det ikke en elbil som er bestselgeren til Volvo. Nei, der er det den ladbare SUV-en XC60 som selger aller best.

Mye mer effektivt

– Når tror dere det vil koste det samme å produsere en elbil som en fossilbil?

– For å snu spørsmålet litt: Når koster en elbil like mye å eie som en bil med forbrenningsmotor? Der tror jeg nesten vi er i dag. Totalkostnaden ved å eie en elbil: Det er lavere servicekostnader, det går med mindre energi til å drive bilen. Virkningsgraden på en elmotor er på 95 prosent, virkningsgraden på en fossilmotor er på 30 prosent. Så kommer det an på batteriutvikling. Innen et par år tror jeg vi har en produksjonskostnad på linje med en forbrenningsmotor. Det henger naturligvis også sammen med råmaterialer og batterikjemi.

Severinson understreker også at det handler om å effektivisere alle deler av produksjonen. Få ned kostnader til råvarer, produksjon – og distribusjon. I det siste ligger blant annet å unngå lang og kostbar transport fra fabrikk til kunder.

GLOBALT: Volvo produserer nå biler i Sverige, Kina, Belgia og USA.

Hatt flere dieselbiler selv

– Tilbake til diesel: Hvor viktig har egentlig dieselmotoren vært for Volvo?

– Jeg tror nok trygt vi kan si at den har vært svært viktig for oss i Europa. Vi har produsert dieselbiler siden sent 1970-tall. Diesel var tidlig viktig for dem som ville kjøre langt, også fra et Co2-perspektiv. Så har jo diesel også andre ulemper: Som NoX og andre typer forurensning, det har vært problematisk.

– Tror du mange nå vil savne å kunne kjøpe en dieselbil fra Volvo?

– Når vi ser på salgstallene våre, viser de at mange kunder har omstilt seg allerede. Så finnes det alltid de som vil ha en dieselbil, akkurat som det er er noen som vil ha bakhjulsdrift og V8 også. Sånn er det bare.

– Helt til slutt: Har du selv eid en Volvo med dieselmotor?

– Absolutt, det har jeg gjort. Jeg har eid flere. Jeg har veldig sans for D5, Skövde-motoren, dieselen vi hadde for 10-15 år siden. Jeg hadde den i XC70, det var en fin bil!

