I fjor viste Volvo sitt nye elbil-flaggskip, SUV-en EX90. Allerede da var det klart at de som ønsket seg bilen, måtte være tålmodig.

Her var det nemlig uvanlig lenge fra premiere til lansering. Volvo fortalte den gangen om produksjonsstart sent 2023, og at de første bilene skulle komme til Norge andre kvartal 2024.

Nå er det akkurat klart at bilen blir forsinket ut over dette. Volvo har nemlig gått ut med en melding om at de må utsette produksjonsstart, fordi de trenger mer tid på software-utvikling og testing. Kursen på Volvo-aksjen falt fem prosent umiddelbart etter dette.

Ikke hatt annet valg

At bilmodeller blir utsatt på denne måten hører med til sjeldenhetene. Det blir ekstra spesielt fordi Volvo altså viste bilen så lenge før produksjonsstart egentlig skulle være. Dette betyr nok at Volvo ikke har hatt noe annet valg enn å skyve på starten.

Senest i forrige uke bekreftet den norske importøren at det ville bli utlevering til norske kunder i andre kvartal 2024. Nå blir det endringer også på dette.

SKJØVET PÅ: EX90 skulle egentlig gå i produksjon mot slutten av året, nå er det klart at dette er skjøvet til 2024.

Oppdaterer kundene

Dette sier Volvos norske kommunikasjonssjef Erik Trosby til Broom:

BEKREFTER: Erik Trosby er kommunikasjonssjef Volvo Car Norway.

– Volvo Cars har besluttet å utsette produksjonsstarten av Volvo EX90 for å kvalitetssikre og teste programvaren til bilen. Dette ble i dag gjort offentlig kjent etter en børsmelding. Dette medfører at produksjonsstarten er flyttet fra slutten av 2023, til første halvår 2024. Leveringstiden for norske kunder vil bli påvirket som følge av dette og vi oppdaterer kundene med ny informasjon om forventet leveringstidspunkt så snart den foreligger.

AVANSERT: EX90 blir med god margin den mest teknologisk avanserte Volvoen til nå. Det har nok bidratt sterkt til forsinkelsen.

Kontakte forhandler

Han legger til:

Vi skulle gjerne beholdt opprinnelig leveringstidspunkt, men det er viktig for oss å sikre at kundene mottar et produkt som møter Volvos høye kvalitetsstandarder. Når vi nå utvider perioden med kvalitetstesting før produksjonen kommer i gang, så gjør vi det for å sikre at dette skal bli en bil det virkelig er verdt å vente på.

– Kunder som har spørsmål om utsettelsen, kan kontakte sin Volvo-forhandler eller vårt kundesenter.

STILLE: Her møtte vi EX90 i Gøteborg i forrige uke. Da sa Volvo ingen ting om forsinkelsen.

Ikke noe nytt

At bilprodusenter har utfordringer med software er forresten ikke noe nytt. Det har vi sett på flere elbilmodeller de siste årene.

Her har særlig Tesla tvunget fram et nytt tankesett, som har gjort at de etablerte bilprodusentene må omstille seg. Det har ikke alltid gått like smertefritt. Volvo har etter hvert skaffet seg ganske mye erfaring med elbilmodellene C40 og XC40. Men EX90 er bygget på en helt ny plattform og er også teknologisk en mer avansert modell enn disse. Det har helt sikkert påvirket hvordan Volvo har jobbet og skal jobbe fram mot den nå utsatte produksjonsstarten.

