Etter mange år med høyt salg av dieselbiler på det norske markedet, har veldig mye handlet om elektrifisering også hos Volvo de siste årene.

Først kom de ladbare hybridene. Så tok elbilene C40 og XC40 over mye av salget. 1. juni i år stoppet Volvo offisielt salget av dieselbiler her til lands. Nå er det klart at resten av verden ikke er veldig langt etter.

I dag har Volvo Cars' nemlig gått ut med nyheten om at deres aller siste dieselbil blir produsert i mars 2024. Dette ble offentliggjort under Climate Week som pågår i New York.

STORSELGER: Stasjonsvognen XC70 var i mange år en storselger for Volvo i Norge. Og her var det dieselmotor som gjaldt.

Kuttet pengebruk

Innen 2030 skal Volvo Cars kun selge helelektriske biler, og innen 2040 har selskapet som mål å være 100 prosent klimanøytralt.

Om bare noen få måneder vil altså historiens siste dieseldrevne Volvo være bygget. Volvo Cars er en av de første bilprodusentene som tar dette steget.

Milepælen kommer som en konsekvens av fjorårets beslutning om å avslutte utviklingen av nye forbrenningsmotorer. I november 2022 solgte Volvo Cars sin eierandel i Aurobay, det felleseide selskapet som ivaretok Volvos arbeid på forbrenningsmotorer. Selskapet har kuttet all sin pengebruk innen forskning og utvikling på nye forbrenningsmotorer.

2018: Åtte av ti Volvoer hadde dieselmotor

FLAGGSKIP: Nå er det elbil som gjelder for Volvo, neste år kommer denne, EX90 som er den elektriske oppfølgeren til dagens XC90.

Diesel var størst i 2019

– Elektriske drivlinjer er fremtiden, og overgår forbrenningsmotorer på mange ting. De genererer mindre støy og mindre vibrasjoner, har lavere servicekostnader for kundene og null utslipp. Vårt fokus er å skape en bred portefølje av premium elbiler, som leverer alt kundene våre forventer av en Volvo, og er en sentral del av vår respons til klimaendringene, sier Jim Rowan, administrerende direktør i Volvo Cars, i en pressemelding.

Volvos beslutning om å fase ut diesel på starten av 2024 viser hvor raskt både bilindustrien og kunders etterspørsel endrer seg.

For kun fire år siden var dieselmotoren det Volvo Cars' beskriver som sitt «brød og smør» i Europa, slik den var for de fleste andre bilprodusenter. Majoriteten av bilene Volvo solgte på det europeiske markedet i 2019 var dieseldrevne, mens elbiler bare så vidt hadde begynt å sette sitt preg. I dag består majoriteten av Volvos salg i Europa av elektrifiserte biler, enten helelektrisk eller ladbare hybrider.

Dieselbil til 500.000 – det kan fortsatt være godt kjøp



Video: Siste nytt fra Volvo, her er kommende EX30