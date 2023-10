Volvo avslører nye planer for elbilen

Den kompakte elbilen EX30 kommer til å bli en svært viktig bil for Volvo de neste årene. Her får de en helt ny innstegsmodell, med priser som ligger langt under dagens biler fra merket.

Her i Norge koster EX30 fra 321.900 kroner. De aller første bilene er ventet til landet mot slutten av året. Så starter utleveringene til kunder i første kvartal 2024.

EX30 er et samarbeidsprosjekt med flere andre merker i Geely-konsernet, som eier Volvo. Både Smart og det nystartede merket Zeekr får søstermodeller. Bilen skal bygges på en fabrikk i Kina. Men nå er det akkurat klart at det også blir produksjon i Europa.

DEBUT: Her fikk vi se EX30 for første gang, tidligere i år. Responsen fra norske kunder skal være svært god.

Bygge nært markedene

Volvo bekrefter nemlig at EX30 også skal bygges i Belgia, nærmere bestemt på fabrikken deres i Gent.

Her skal den rulle av samlebåndene fra 2025. Dermed øker også produksjonskapasiteten betydelig. I dag kommer elbilene C40 og XC40 fra denne fabrikken.

Volvo forklarer dette med sterk etterspørsel etter bilen. Samtidig har de som prinsipp at de skal bygge biler nært markedene de selges i. Fra før produseres XC40 og XC60 både i Kina og i Europa.

TØFFERE: EX30 kommer etter hvert også i Cross Country-utgave,. Det betyr økt bakkeklaring og en god dose offroadstyling.

Testkjøring neste uke

– Vår ambisjon er å selge EX30 rundt om i verden, til en attraktiv pris. Det gjør det enklere for flere å kunne kjøre en elektrisk Volvo, samtidig som det bidrar til våre marginer, sier Volvo-sjef Jim Rowan i en pressemelding.

Produksjonen av EX30 startet tidligere i høst i Zhangjiakou i Kina.

Vi i Broom har allerede møtt den flere ganger, senest ved Volvos testsenter utenfor Gøteborg tidligere i høst.

Neste uke er det så klart for den aller første testkjøringen med europeisk presse, den finner sted i Barcelona. Vi er på plass der og skal selvfølgelig rapportere hjem om nykommeren.



