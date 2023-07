Xpeng er en relativt ny bilprodusent fra Kina. De er aktuelle i Norge med tre elektriske modeller, crossoveren G3i, sedanen P7 og snart den mye omtalte SUV-en G9. Sistnevnte gjorde det blant annet imponerende bra i NAFs rekkevidde- og hurtigladetest tidligere i sommer.

Snart kommer også modellen G6, som går rett i strupen på Teslas Model Y. Denne er også bekreftet til Norge på et senere tidspunkt.

Selskapet har imidlertid slitt med salgstallene den siste tiden. I Kina har de falt med hele 40 prosent så langt i år.

Derfor er det svært viktig for selskapet at de lykkes med de to nyhetene.

Investerer 7 milliarder

Nyheten om at Volkswagen nå kjøper seg opp i Xpeng, kan definitivt være godt nytt for selskapet. Onsdag varslet nemlig VW-konsernet at de kjøper 4,99 prosent av aksjene i Xpeng, for rundt 7 milliarder kroner.

Samtidig ble det offisielt at selskapene skal bygge to nye, mellomstore elbiler sammen. Produksjonen skal foregå på Volkswagen-fabrikken i den kinesiske byen Hefei.

Ifølge Reuters skal de nye bilene bære Volkswagen-logo.

MELLOMSTORE: De nye bilene vil bære VW-logo, og blir muligens bygd på samme plattform som ID.4.

– Godt signal



Xpengs norske PR-sjef, Knut Arne Marcussen, uttrykker stor begeistring over nyheten.

FORNØYD: PR-sjef Knut Arne Marcussen i Xpeng har store forventninger til samarbeidet.

– Vi synes dette er veldig spennende og vi gleder oss til å se hva som kan komme ut av det, sier han til Broom.

Mange har vært skeptiske til Xpeng etter de fallende salgstallene. Den oppfatningen håper Marcussen vil endre seg nå.

– Det er et rimelig godt signal når en av de største og mest etablerte bilprodusentene velger å innlede et samarbeid og samtidig kjøper seg inn i selskapet, sier han.



MEB?

Flere medier spekulerer i at bilene skal bygges på MEB-plattformen fra Volkswagen, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Om så viser seg å være tilfelle, vil bilene benytte samme plattform som blant annet Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron og kommende Ford Explorer.

Xpeng bekrefter i en pressemelding at de blant annet skal bidra med sin teknologi for autonom kjøring og programvare i bilene.



De nye bilene skal bygges i Kina fra 2026, og det er foreløpig uklart om de kommer til andre markeder.

Audi-avtale med SAIC

At bilprodusentene slår hodene sine sammen om utvikling av nye modeller, har blitt mer og mer vanlig. Det kan både være kostnadsbesparende og korte ned utviklingstiden betraktelig – noe som blir viktigere og viktigere.

Derfor har Volkswagens datterselskap Audi også gjort en langsiktig avtale med en annen kinesisk produsent, SAIC Motor. Det står blant annet bak MG og Maxus.

Formålet skal være å utvikle framtidige Audi-modeller for det kinesiske markedet.

SAIC og Volkswagen har allerede et langt samarbeid bak seg. Joint venture-selskapet SAIC Volkswagen Automotive har produsert biler for det kinesiske markedet helt siden 1984.

