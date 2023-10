Viste fram tre nye: Spesielt én kan bli storselger i Norge

Kia har nettopp presentert planene for nye elbiler i tiden som kommer. Bilmerket er allerede i markedet med modellene EV6 og en helt ny utgave av Niro, og snart dukker også de første eksemplarene av storbilen EV9 opp på norske veier.

Til neste år kommer familiebilen EV5, og senere kommer også EV3 og EV4. Her er det vi vet så langt:

Kia EV5: Kan bli ny storselger

Av de tre nyhetene, er det særlig stor interesse rundt den mellomstore SUV-en EV5.

Denne har et design som minner som sjuseteren EV9, men er altså mer kompakt og utstyrt med fem seter. Dette er den første av de tre bilene som kommer på markedet, og det skjer i 2024.

Bilen måler 461 centimeter i lengden, noe som plasserer den midt i det populære kompaktsegmentet. Den blir for eksempel fire centimeter kortere enn Skoda Enyaq og tre centimter lengre enn VW ID.4.

Kia lover imidlertid flere helt spesielle egenskaper, som blant annet et fireliters kjøle/varmeskap i baksetet, og et bagasjebrett som kan omdannes til et bord. Baksetene kan også legges helt ned, slik at man kan bruke plassen bak til overnatting.

Antallet knapper skal reduseres til et minimum. Det meste av betjening skjer via skjermene, som skal få et helt nytt grensesnitt og mange nye funksjoner, lover Kia.

EV6 GT: Kjører fra Porsche – koster halvparten

FAMILIEBIL: Kia EV5. Denne kommer i 2024

Tre utgaver

EV5 kommer både med drift på to og fire hjul, og i tre utgaver: Standard, Long Range og Long Range AWD.

Standardutgaven er utstyrt med drift på forhjul og en motor som yter 160 kW (215 hestekrefter), og et 64 kWt-batteri.

Rekkevidden oppgis til 530 kilometer, målt etter den kinesiske CLTC-standarden. Vi vet at denne er litt vel optimistisk, så forvent en rekkevidde på rundt 450 kilometer målt etter europeisk standard (WLTP).

Long Range og Long Range AWD vil være utstyrt med en ekstra motor på bakakselen, og kombinert effekt blir 225 kW (308 hestekrefter).

Disse kommer med en større batteripakke på 88 kWt, som skal gi inntil 720 kilometer rekkevidde (650 på AWD), igjen målt etter kinesisk standard. Vi tipper WLTP-rekkevidden vil ligge på henholdsvis 600 og 550 kilometer, men dette må vi komme tilbake til senere.

Når det gjelder lading, ligger Kia langt framme på hastighet. På EV5 Long Range og Long Range AWD lover de lading fra 30-80 prosent på 27 minutter, under optimale forhold.

Kia understreker samtidig at dette er foreløpige tall, og at det kan bli noen endringer før serieproduksjonen kommer i gang. Denne skal foregå både i Kina og i Sør-Korea.

Tre billige og smarte pendlerbiler

Kia EV3 og EV4: Litt lenger fram

Litt lenger fram i løypa kommer Kia med enda to nye medlemmer i EV-familien: En mindre SUV som får navnet EV3, og en spenstig sedan/coupé som har fått navnet EV4.

Begge er foreløpig på konseptstadiet, og detaljene er ikke mange.

EV3 blir sannsynligvis på størrelse med Volvo EX30 og Smart #1, og vil muligens bli arvtakeren etter Niro. Kia antyder en startpris på rundt 35.000 dollar, som harmonerer godt med prisen på Niro i dag.

Offisiell: Så langt går flaggskipet Kia EV9

KIA EV3: Mulig arvtaker etter dagens Niro.

EV4 blir derimot en sedan med coupé-linjer, altså en lavere og mer aerodynamisk bil, som sannsynligvis blir en konkurrent til «søskenbarnet» Hyundai Ioniq 6 og Tesla Model 3.

KIA EV4: Spenstig sedan med coupé-injer.

Disse bilene vil bli bygget på samme plattform som de øvrige i EV-familen (e-GMP), og vil derfor sannsynligvis ha mange av de samme egenskapene hva angår motorisering og batteripakker.

Lansering av disse skjer neppe før i 2025, og vi skal selvfølgelig komme tilbake med flere detaljer når vi har dem.

