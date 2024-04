Vises for første gang – men det var på håret

I helgen skal det gamle låvefunnet til Leif Arne «Juger´n» Rolfstad, en 1980-modell Porsche 911, vises for publikum for første gang. Det skjer på bilutstillingen Autopia – i Stavanger.

Her vil også både Juger´n og mannen som i vinter hellakkerte bilen hans, Micha Marshall, være til stede.

Sistnevnte er akkurat nå på vei over fra Valdres til Stavanger. Han kunne vel knapt vært mer uheldig med været. Vinteren har gjort comeback – det laver ned med snø og blåser over fjellovergangene.

Såpass dyster var værmeldingen, at Juger´n mente Micha burde vurdere å droppe turen over til Vestlandet.

LANG TUR: Det går noen timer å kjøre fra Valdres til Stavanger med en bilhenger på slep. Særlig når været er så utfordrende som det stedvis er nå.

Bekymret

– Ja, vi hadde en prat i går. Juger´n var svært skeptisk. Han var bekymret for at vi skulle blåse over ende med hengeren, slik at bilen skulle bli ødelagt. Jeg skjønner jo at dette er en bil som betyr mye for han – og at det dermed er litt skummelt å frakte den så langt i heller vanskelige forhold, forteller Marshall.

Etter en grundig sjekk av værmeldingen ble det Filefjell, siden Hardangervidda ble utelukket på grunn av kolonne.

– Vi tok en grytidlig start. Slik at vi kom oss av gårde før snøen og vinden kom skikkelig i gang. Men det blåste godt – og særlig kastevinden var heftig. Men alt har gått bra. Vi er vel framme, fortsetter Marshall.

Populær serie

Broom har fulgt restaureringen av den klassiske bilen det siste året. Samtidig har vi også blitt bedre kjent med Juger´n – og hans helseutfordringer.

Etter tre sesonger med totalt 14 episoder, besøk på God Morgen, Norge og Oslo Motor Show, har det blitt knappe 700.000 visninger av Juger´n og låvefunnet-serien på Broom.no.

– Det har vært utrolig moro å se hvor mange som er engasjert seg i prosjektet. Nå gleder vi oss til å endelig kunne vise publikum den ferdige bilen for første gang, forteller prosjektleder for Juger´n-serien, Vegard Møller Johnsen.

PORSCHE-TREFF: Juger´n var på et lite Porsche-treff hos Porsche- og bilentusiast, Mikkel Christiansen (Broiler) i fjor.

Støvet ned i over 20 år

– Leif hadde bilen stående i en gammel låve i over 20 år. Så utgangspunktet da vi dro den ut i dagslyset var skrale greier. Noen overraskelser har det blitt underveis. Men heldigvis har vi klart å få den ferdig. Det var ikke alltid jeg hadde troen på det, humrer Broom-Vegard.

Det viktigste var selvsagt bilens tekniske tilstand. Den måtte bli EU-godkjent, slik at den kunne brukes på vanlig vei.

Det sørget mekaniker Robert Santiago på Porsche Classic Center Son for.

AVDUKING: Her blir bilen avduket hos Marshall Valdres AS, etter at den var ferdig omlakkert.

Byttet farge

Men selv etter en grundig rensk og polering, var det kosmetiske fortsatt ganske håpløst. Her kommer Micha Marshall inn i bildet.

– Plutselig fikk vi mulighet for å hellakkere den. Og det måtte vi selvsagt gjøre. Spørsmålet ble det hvilken farge. Leif ville ha den grå fargen han lakkerte den i på 80-tallet. Jeg, kompisen hans Ståle og Micha ville ha tilbake den opprinnelige gullfargede lakken. Til slutt fikk vi med oss Leif på det. Det angrer han ikke på – for bilen er virkelig blitt lekker. Nesten ikke til å kjenne igjen, mener Møller Johnsen.

Micha, Leif og Broom-Vegard vil være på scenen og snakke om prosjektet og møte publikum både lørdag og søndag på Autopia.

