Viser spennende billigbil: Sjekk den bakluka!

I disse dager ruller de første eksemplarene av SUV-en Fisker Ocean ut på norske veier. Den elektriske bilen skulle egentlig vært her allerede før jul i fjor, men har blitt forsinket flere ganger. Per 1. september er det registrert 23 eksemplarer i Norge.

Interessen rundt Ocean har vært upåklagelig. Ifølge den dansk-amerikanske grunderen Henrik Fisker, som står bak bilmerket, har de fått inn mer enn 60.000 forhåndsereservasjoner av bilen som produseres av Magna Steyr i Østerrike. Et par tusen av disse er øremerket Norge.

Vi hadde et møte med Henrik Fisker i forkant av at Ocean ble presentert i Norge for første gang i fjor. Den karismatiske grunderen med lang CV innen bildesign, var som ventet skråsikker på at Ocean kom til å bli en stor suksess. Han la imidlertid at dette bare er starten.

– Det er først når vi lanserer den neste bilen vår det virkelig kommer til å svinge. Den skal koste 25.000 euro, og vi skal selge en million av den i året, sa han selvsikkert.



FISKER-SJEFEN: Henrik Fisker har store ambisjoner for Pear. Her fotografert sittende i Ocean under fjorårets Oslo Motor Show.

Billig og bærekraftig

Bilen har fått navnet Pear, og under årets IAA-messe i München denne uka, vises den fram for publikum for første gang. Men allerede i forkant av messen slapp Fisker flere bilder og detaljer om nyheten.

Og for å ta dette med prisen først: Den er satt til 29.900 dollar, eller 318.000 kroner etter dagens kurs. Pear plasserer seg dermed i billigsegmentet, til tross for at dette er en bil som har litt av hvert å by på – ikke minst når det gjelder innovative løsninger.

Med sine 455 centimeter er den omtrent like stor som Volkswagen ID.4, som er Norges nest mest solgte bil for tiden.

Den vil kunne leveres med to batterialternativer, der det minste vil gi bilen en rekkevidde på 320 kilometer, og det største 560 kilometer. 0-100 kilometer i timen skal være unnagjort på under sju sekunder. Du kan videre velge mellom drift på bakhjul eller alle fire hjul.

Så langt ganske standard, tenker du sikkert – men så kommer vi til noen løsninger som ikke er hverdagskost.

MINIMALISTISK: Interiøret er stilrent og minimalistisk. Det meste av plast og tekstiler skal komme fra gjenbrukte og bærekraftige materialer.

Houdini-bakluke

Vi kan starte med bakluka. Den vipper ikke utover, den trekkes ned, og forsvinner inn i konstruksjonen. Dermed kan du åpne opp bakerst, selv når du står parkert tett inn til en vegg. Du slipper også bekymre deg over at takluka treffer taket i trange garasjeanlegg.

Fisker kaller bakluken for Houdini, fritt etter illusjonisten Harry Houdini som forvirret publikum med sine magiske forsvinninger og tryllerier for 100 år siden.

USYNLIG BAKLUKE: Istedenfor å vippe opp og ut, forsvinner bakluka ned i konstruksjonen.

En annen kreativ innretning er at bilen kommer med en skuff i fronten som du kan dra ut, uten behov for å åpne panseret. Rommet skal dessuten være isolert fra resten av bilen. Dermed kan man for eksempel frakte mat (fisker, kanskje) uten å risikere lukt i kupéen.

Under vårt møte i fjor, nevnte Henrik Fisker at dette var en funksjon de jobbet med.

– En slik skuff gjør oppbevaringsrommet foran svært lett tilgjengelig, sa han.

En tredje løsning som kan være særlig interessant for familier med fire barn, er at midtkonsollen kan fjernes og erstattes med et dobbeltsete på passasjersiden. Dermed har får man plass til seks om bord istedenfor fem. Hvor mange som kan utstyres med barneseter, vet vi imidlertid ikke.

Fisker har for øvrig stort fokus på bruk av bærekraftige materialer i produksjonen, og i likhet med Ocean kan også Pear leveres med solcellepanel på taket for å redusere det klimatiske fotavtrykket.

DOBBELSETE: Midtkonsollen kan byttes ut og erstattes av et dobbeltesete foran.

Klar i 2025

Hvis du ble fristet av Fiskers billigbil, må du imidlertid smøre deg med tålmodighet. Pear skal etter planen ikke gå i produksjon før sommeren 2025.

En produksjonsklar eksemplar av bilen vises altså fram under bilmessen i München, der også Broom er til stede. Vi har fått sett litt nærmere på den der – se mer i videoen under:

