– Viser at mange har trangere økonomi

Nybilsalget falt kraftig utover året i fjor. Og slik fortsetter det også i 2024.

Til sammen ble det registrert bare 5.122 nye personbiler i januar. Det er langt under normalen for denne måneden.

Samtidig ble januar en rekord for elbil-andel. For første gang var hele 92 prosent av alle nye personbiler elektriske.

Blitt enda dyrere

– Registreringstallet for nye personbiler i januar har normalt ligget på mer enn 9.000 biler. Så det er et svært lavt tall vi ser nå. Det tyder på at bilbransjen har gått inn i 2024 uten store ordrereserver. Året vi har lagt bak oss har tydelig vist at mange har en trangere økonomi på grunn av renteøkninger og prisstigninger, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

NEDGANG: Øyvind Solberg Thorsen er direktør i OFV.

– Samtidig har nye avgifter og avgiftsøkninger for alle biler, og ikke minst at avgiftsfradraget for ladbare hybrider ble fjernet ved årsskiftet, gjort bilkjøp enda dyrere. Det merker både bilimportører og forhandlere, og ikke minst de som ønsker ny bil. Nå må bilselgerne kjempe hardt for å få i land kontraktene, sier Solberg Thorsen.

En modell klarte noe unikt

NUMMER TO: Nylanserte Hyundai Kona ble den nest mest solgte bilen i januar, bare slått av Tesla Model Y.

Velger billigere biler

Januarlisten viser også at det ikke er de store og dyre personbilene som dominerer – slik tendensen var for eksempel i rekordåret 2022.

– Nå velger de fleste modeller som ligger på et mer moderat prisnivå. Pris- og renteøkninger, som for mange hever terskelen for å kjøpe ny bil, er nok en del av forklaringen. Men de mange kampanjene fra bilforhandlere, med lavere priser og gunstige rente- og betalingsbetingelser, spesielt for mange elbiler, bidrar samtidig til at det nå er kjøpers marked, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Bruktbil? Da holder dieselbilene seg godt



STERKT: Nissan Leaf holder koken på en imponerende bra måte, den tar tredjeplassen i januar.

Gått fort

For aller første gang er hele 92,1 prosent av alle førstegangsregistrerte nye personbiler elektriske. Til sammenligning: I januar 2023 var elbilandelen 66,5 prosent. Her har altså utviklingen gått svært fort.

Det er nå fint lite salg igjen til øvrige drivlinjer. Rene bensin- og dieselbiler er så godt som borte fra statistikkene. Men det er fortsatt et visst volum av ladbare hybrider. Det er også ventet at det vil kunne øke litt, utover i året.

I fjor: Rekordmange gikk fra kontraktene sine



Dette ble de mest solgte bilene i januar 2024:

Modell Antall Andel Tesla Model Y 962 18,80% Hyundai Kona 282 5,50% Nissan Leaf 263 3,60% VW ID.4 169 3,30% MG MG4 157 3,10% Volvo XC40 157 3,10% Audi Q4 e-tron 149 2,90% Tesla Model 3 143 2,80% Ford Mustang Mach-E 142 2,80%

Video: Her imponerer en annen Hyundai stort