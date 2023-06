Vipper Porsche av tronen – nå er denne raskest i verden

Det begynte for et par år siden. Da satte Tesla Model S Plaid ny banerekord for elektriske produksjonsbiler på Nürburgring.

Å sette en god tid på denne banen, kanskje verdens mest krevende racerbane, er noe mange bilprodusenter streber etter. Det handler om MYE prestisje.

At Tesla satte alle andre serieproduserte elbiler til side høsten 2021 vakte stor oppsikt. Men rekorden varte ikke lenger enn et knapt år.

I fjor sommer kom nemlig Porsche på banen med en oppgradert Taycan Turbo S.

Tesla slår tilbake

Her kjørte testfører Lars Kern inn til tiden 7:33,35 på den 20,8 kilometer lange banen. Det er litt mer enn to sekunder raskere enn Teslas tidligere rekord.

BEVISET: 7:25 er tiden som gjelder nå.

Det har nesten blitt en liten tradisjon, for nå gjør Tesla det igjen.

Nylig satte de nok en banerekord på Nürburgring. Denne gangen med nye Model S Plaid med Track Package. Sistnevnte innebærer blant annet helt nye dekk og karbonkeramiske bremser.

Den nye rekordrunden er nå på 7:25.231. Dermed er Tesla Model S verdens raskeste serieproduserte elbil rundt banen. Faktisk slår de Porsche Taycan Turbo S med litt over åtte sekunder.

Hvis tradisjonen fortsetter, bør det ikke gå alt for mange måneder før Porsche slår tilbake.

Vi tipper det er et par i Stuttgart (Porsches hovedkvarter) som er småfrustrert over at en amerikansk familiebil nå er raskest.

JUBEL: Det er god stemning etter at Porsche Taycan nå er vippet av tronen. Foto: Tesla

Her kjører vi nye Model S Plaid med Track Pacakge for første gang. Vi tester også toppfarten på over 300 km/t: