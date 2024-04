Vinteren er over – det merkes på denne

Det tok sin tid før den var klar for Norge, men før jul i fjor fikk vi i Broom endelig teste den digre elektriske pickupen F-150 Lightning på norske veier.

Vi tok den med på langtur i desember og opplevde forbrukstall vi knapt hadde vært i nærheten av tidligere. Og ja du gjetter riktig: Det handlet ikke om lavt forbruk...

På motorvei med snittfart på 100 km/t og i ti minusgrader, lå forbruket mellom 36 og 37 kWt/100 kilometer. Det er langt over det offisielle tallet som er på 26,6 kWt/100 kilometer.

På landevei og snittfart på 70 km/t, sank det til 33 kWt/100 kilometer. Fortsatt høyt, men tross alt litt nærmere det offisielle tallet.

VINTER: Ford F-150 Lightning fikk en kjølig start på Norges-tilværelsen.

Mye som skal varmes opp

At en bil som dette bruker mye strøm, er naturligvis ikke overraskende. Vi snakker pickup som er 5,92 meter lang og veier 2.890 kilo.

I tillegg er luftmotstanden solid. Det er også en stor kupé som skal varmes opp. Det drar mye strøm når det er kaldt ute.

Da NAF hadde bilen på sin store vintertest i år, endte forbruket på 27,9 kWt/100 kilometer. Da i temperaturer som i hovedsak lå fra null, til tre minusgrader.

REKKEVIDDE: Lightning har drøyt 40 mils rekkevidde, etter den offisielle målingen. Det kan du bare glemme på vinteren. Nå i april, ser det derimot litt annerledes ut.

18 grader varmere

Nå har vi fått gjort en ny test med temperaturer på den varme siden av nullpunktet. Og da blir forbruket vesentlig lavere.

I en testrute på 200 kilometer i 7-8 plussgrader ender vi på et snittforbruk på 24 kWt/100 kilometer. Vi er fire personer i bilen, har innetemperatur på 20 grader og holder trafikken (en god del kø) uten å ha ekstremt sparefokus.

Det tallet overrasker positivt. Her er det helt tydelig at Lightning nyter godt at av det er rundt 18 grader varmere enn da vi testet før jul. Dette handler om to ting: At batteripakken ikke er så nedkjølt og at det går med mindre strøm på å holde kupéen oppvarmet.

Snittfarten er også lav, nesten nøyaktig 60 km/t. Det får ekstra effekt på en bil som er så stor og firkantet som dette. Øker du hastigheten med 50 prosent, vil strømforbruket bli vesentlig høyere.

KNAPPER: Stor skjerm, men Ford har også bevart veldig mange fysiske knapper, både på rattet og rundt om på dashbordet.

Se på bruksmønsteret

Det offisielle rekkeviddetallet er på 429 kilometer. Når vi starter opp turen, estimerer bilen selv rekkevidden til å være på 360 kilometer. Og under forhold som dette, er det et tall som absolutt er oppnåelig. Under snill kjøring på sommeren, bør det også være mulig å komme over 400 kilometer.

Vurderer du en F-150 Lightning er det naturligvis viktig å se på eget bruksmønster. Hvis du har veldig mye langkjøring året rundt, er rekkevidden naturligvis et langt større ankepunkt enn om du har mest småkjøring.

Hva slags veier du kjører på, er også vesentlig. Igjen: Motorveihastigheter krever mye mer strøm enn rolig landeveiskjøring. Bykjøring er også snillere for forbruket. Og har du mange korte turer, vil du kunne få ned strømforbruket betydelig hvis du passer på å forvarme bilen mens den lader. Du slipper du at den trekker veldig mye strøm fra batteriet i starten.

OPPBEVARING: Dørsidene er ikke bare store, de er også smart innredet. Her er det plass til veldig mye.

Hopp-og-sprett

Bortsett fra strømforbruket da? Jo, F-150 Lightning er en særdeles komfortabel bil å dra på tur med. Den lange akselavstanden bidrar til at den svære pickupen nærmest bare flyter av gårde på fin vei.

Fartsdumper og huller i veien er den imidlertid ikke like glad i. Da merkes egenvekten og at understellet også skal kunne takle last. Det blir fort ganske mye hopp-og-sprett, samtidig som skarpe ujevnheter forplanter seg i bilen.

Støydempingen er svært god. Særlig hjulstøy kunne blitt tydelig når motorlyden er borte, men det har Ford klart å minimere.

Forsetene fortjener også skryt. De er store (det er nok garantert også mange i kjøpegruppa) og godt stoppet.

ÅRSTIDER: Under Etter en lang vinter, begynner våren å komme til store deler av Norge. Det er nok også mange elbileiere glade for.

Felle ned girspaken

Baksetet er todelt og du kan vippe opp sitteputene for å få maks bagasjeplass. Også her er sittekomforten god, men selve ryggen føles litt oppreist, her hadde det ikke skadet med litt justeringsmuligheter.

En annen bra ting: Det er knapt noen som slår amerikanere på oppbevaringsløsninger innvendig. Her er det fire skikkelig koppholdere, et digert rom i midtkonsollen og massevis av små og store oppbevaringsrom rundt i bilen. Det er fascinerende bare å studere dørsidene, som har en rekke smarte steder å putte ting. Alt fra flasker – til småtterier som man vil vite hvor er.

Ford har også kommet opp med noe så utradisjonelt som en nedfellbar girspak. Hva det skal være godt for? Jo når du feller ned denne (elektrisk, selvfølgelig) kan du vippe et bord over. Og dermed har du tilnærmet spisebord mellom setene. Smart hvis du vil ta hamburgerlunsjen i bilen eller vil bruke bordet til å jobbe på.

BORD: Under det fremste bordet skjuler det seg en nedfelt girspak. En av mange smarte løsninger i interiøret.

FORD F-150 LIGHTNING 4X4 Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 452 hk

0-100 km/t: 5,1 sekunder

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 26,6 kWt/100 kilometer Batteri/lading: Batteripakke: 98 kWt netto

Rekkevidde: 429 km (WLTP)

Hurtiglading: 120 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 591/203/198cm.

Bagasjerom: 400 liter (frunk)

Vekt: 2.890 kilo

Nyttelast: 535 kilo

Tilhengervekt: 3.490 kilo

Bakkeklaring: 21 centimeter Pris: 1.183.000 kroner

