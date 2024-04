Det er ikke alltid det ytre som teller mest. Det gjelder også for biler. Ta for eksempel crossoveren du får møte i ukens bruktbiltest her på Broom.

Det var neppe veldig mange som kjøpte Kia e-Niro på grunn av utseendet. Snarere tvert imot. Men de som kjøpte den, kunne glede seg over en bil med veldig mange gode kvaliteter, til en hyggelig pris.

Lang rekkevidde – lav pris

Her i Norge fikk den en ganske spesiell start. Kia hadde på et blunk fått 6.000 bestillinger av e-Niro. Men fabrikken i Sør-Korea brukte seriøst lang tid på å få opp produksjonen. Dermed ble det ventetid og også en god del frustrerte kjøpere.

Hvorfor så populær? Jo, her var Kia tidlig ute med lang rekkevidde (inntil 455 kilometer). Med startpris på 375.000 kroner var det ikke mange som kunne matche kombinasjonen rekkevidde og pris.

DET INDRE: Du ser at dette interiøret ikke er siste skrik. Men utstyrsnivået er høyt.

Les testen vår: Har nesten ingen konkurrenter

Manglet én ting

Det høyreiste crossover-designet var også positivt for plassen. 451 liter bagasjerom er slett ikke dårlig til denne klassen å være.

Men så var det én ting som manglet og som nok også gjorde at en god del potensielle kjøpere gikk for noe annet i stedet.

Få med deg mer om det - og hele testen vår av Kia e-Niro i videoen under:

Hvordan er rekkevidden egentlig? Det finner vi ut av her: