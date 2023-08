Du skal ikke være mer enn middels bilinteressert for å ha et forhold til bruktimport av biler. Men brukteksport, sa du? Joda. Nå har utlendingene virkelig fått øynene opp for norskregistrerte biler, og eksporten av brukte biler går så det suser om dagen.

Men la oss ta dette i tur og orden: Import av brukte biler til Norge har vært betydelig i en årrekke. Mange av bilene har så vidt notert noen kilometer på telleren i hjemlandet, og er i praksis nye.

Årsaken til denne importen har først og fremst vært knyttet til det norske avgiftssystemet. Brukte biler er ikke like avgiftsbelagte som de nye, og historisk sett har en bruktimportert bil ofte vært flere titalls tusen kroner billigere enn en tilsvarende «norsk» bil.

I tillegg har flere europeiske land et større utvalg av biler enn i Norge, og prosessen med å importere har blitt vesentlig enklere de siste årene. Nettbaserte løsninger gjør at man knapt behøver å reise seg fra stolen.

NAF: Mener regjeringen kortslutter elbilsatsningen



Alt snudd på hodet

Men nå er det altså ikke så populært med bruktimport lenger. Ifølge OFV er importen nesten 80 prosent lavere hittil i år i forhold til i fjor.

Det er ikke så rart. Krona er svak mot euro og andre valutaer. Samtidig har prisene på nye biler i Norge gått kraftig ned den siste tiden. Enkelte modeller, som for eksempel Norges mest solgte bil, Tesla Model Y, er faktisk dyrere å kjøpe i de aller fleste andre land.

Istedenfor er det nå utlendingene som opplever å få mye bil for pengene dersom de henter den fra Norge.

Nå strømmer en spesiell biltype fra Norge – til Ukraina

Voldsom vekst i eksporten

Og for norske bilselgere kan et slikt salg plutselig bli svært gunstig. Særlig biler med høy engangsavgift da de var nye, typisk biler med stor motor og høyt utslipp, er ekstra gunstige å eksportere. Du får nemlig tilbakebetalt deler av de norske nybilavgiftene når bilen blir eksportert.

TIDOBLING: Atle Falch Tuverud i bransjenettstedet Bilnytt.no melder om kraftig vekst i eksport av norskregistrerte biler til utlandet.

Veksten i eksporten den siste tiden har vært voldsom, ifølge sjefredaktør Atle Falch Tuverud i bransjenettstedet Bilnytt.no.

– Via tall fra Skatteetaten og Norges Bilbransjeforbund har Bilnytt.no avslørt at refusjon av bilavgifter på eksporterte biler til utlandet allerede er 684 millioner kroner per 31. juli i 2023, mot kun 100 millioner kroner for hele 2020, og 390 millioner for hele fjoråret, sier Tuverud til Broom.

Dessuten opplyser Skattetaten at det er et stort etterslep i behandlingen av søknader.

– Fortsetter dagens takt vil man passere 1,5 milliarder i utbetalt beløp i år. Vi ligger altså an til 15 ganger så høyt beløp som for to år siden, legger han til.

Nye avgifter – men ladbare Volvoer blir ikke dyrere

VOLDSOM VEKST: Grafen levner ingen tvil: Det ligger an til rekordstor eksport av biler i 2023. Kilde: Skatteetaten / Bilnytt.no

Attraktive fossilbiler

Tuverud peker på flere årsaker til den voldsomme veksten.

– Den svake norske kronen og refusjon av engangsavgift gjør eksport av bruktbiler til Europa i flere tilfeller mer lønnsomt enn salg i Norge.

Ifølge ham er det i størst grad eksport av bensin- og dieselbiler det nå går an å tjene penger på.

– Mange norske fossildrevne bruktbiler med høy engangsavgift er attraktive i Europa, blant annet fordi de har relativt lav kilometerstand sammenlignet med for eksempel tyske bruktbiler som kan ha tilbakelagt store avstander på Autobahn.



Han trekker fram en 2019-modell Volkswagen Passat med toliters dieselmotor som eksempel. Ifølge Skatteetatens eksportkalkulator vil man få refundert rundt 100.000 kroner ved eksport av denne bilen.

NORGESBIL: Den var blant Norges mest populære familiebil i flere tiår. Nå kan mange brukte Volkswagen Passat havne i utlandet.

Kan føre til dyrere bruktbiler

Ifølge Tuverud kan den spesielle situasjonen være med på å drive opp prisene på brukte biler med diesel- og bensinmotor.

– Flere bilforhandlere forteller til BilNytt.no at bruktbileksportører, som får refundert engangsavgift fra staten, er med på å presse opp prisene på brukte fossilbiler i auksjoner på for eksempel Nettbil, slik at de blir for dyre å kjøpe inn for videresalg i Norge, sier han.



– Da har man plutselig en situasjon der det er for få «billige» bruktbiler og for få fossildrevne bruktbiler tilgjengelig for salg.



Situasjonen er derimot en helt annen på elbilmarkedet. Broom har gjennom flere artikler den siste tiden pekt på de synkende prisene på nye og brukte elbiler i Norge.

– Det er rett og slett for mange nye elbiler på lager for mange nyere og dyrere brukte elbiler tilgjengelig i Norge. Derfor har vi priskrig på disse bilene nå. sier Tuverud.



Dagen etter at du betalte full pris kan naboen få super-rabatt

TREGT: Særlig salget av brukte elbiler går nå mye tregere enn for bare kort tid siden.

Går fra import til eksport

Flere forhandlere som tidligere drev med import, har nå begynt å eksportere biler i stedet. Norsk Autoformidling er en av dem. Fra å importere rundt 2.400 biler fra utlandet til Norge årlig, hadde de fram til 31. mai kun formidlet rundt 400. Nå retter de et større fokus på eksport.

– Vi har etablert en egen bruktbilforretning i Neumünster syd for Hamburg i Tyskland. Vi skal levere interessante bruktbiler fra Norge og selge dem til kunder i hele Europa. Det er knapt lønnsomt å importere, sier daglig leder Atle Lassegård til Bilnytt.no.



Også bilformidlingstjenesten Auksjonen.no ser nye muligheter i utlandet.

– Rundt 10 prosent av Auksjonen.no-volumet går på eksport. Hovedsakelig går bilene da til Øst-Europa, Tyskland og Nederland – men også til Sverige og Danmark, sier Magnus Øien Guldvog i selskapet, i det digitale seminaret Lunsjpraten.

– Særlig litt eldre elbiler ser vi en høyere prisoppnåelse på. Også eldre fossile biler og varebiler går det mye av, sier han.

2022 var tidenes nest beste salgsår for nybil i Norge



Eksportere selv? Les dette først

Hvis du lurer på hvordan du går fram for å selge bilen din til utlandet, har Tolletaten en oversikt over regler for eksport av bil på denne siden. Når det gjelder refusjon av avgifter, kan du enkelt regne ut hva du får igjen for din bil, hos Skatteetaten.

Husk at refusjonsreglene trådte i kraft 26. juni 2014. Biler registrert før denne datoen får man ikke refundert avgifter for.

Få også med deg denne saken:

Unik situasjon: Nå kan du tjene penger på å selge bilen til utlandet.

Sjekk vår bruktbiltest av Volkswagen Passat