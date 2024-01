Hver sommer og vinter arrangerer NAF og Motor verdens største rekkeviddetest av elektriske biler – El prix. Her testes et stort antall aktuelle elbiler over to dager.

Først fullades alle bilene i Oslo, før de kjøres en fastlagt rute langs E6, gjennom Gudbrandsdalen mot Venabygdsfjellet.

Bilene kjøres til de går helt tomme for strøm. På den måten kan man si noe om hvor lang rekkevidden er i praksis, under de gitte forholdene. På dag to måles blant annet ladehastigheten.

Vil ikke lenger være med

Nå melder Motor at Toyota, som er aktuelle med modellen bZ4X, ikke ønsker å være med i årets test. Som begrunnelse oppgir kommunikasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen, at testen i sin nåværende form har utspilt sin rolle.

– Siden elbiltesten i all hovedsak fokuserer på rekkevidde, mener Toyota at den ikke gir et helhetlig bilde av hvordan en moderne elbil vurderes og brukes av bilkundene. Og i tidligere omtale av vintertesten har NAF selv kommentert at det er lett å være blind på rekkevidde og at i daglig bruk er ikke rekkevidden så viktig som man kan få inntrykk av, sier Olsen til Motor.

Han mener dessuten at testmetodikken ikke er god nok. Blant annet er han kritisk til at forbruket underveis måles ved å lese av displayet i bilene. Dette mener Olsen åpner for feil i sammenligningene.

Under fjorårets test fikk en forhjulsdrevet bZ4X kritikk for å ha størst avvik mellom reell rekkevidde og WLTP-tallet blant alle modellene som deltok. Bilen gikk 35,79 prosent kortere enn hva som ble oppgitt i markedsføringen.



Les mer: Disse fire skuffet mest i den store rekkeviddetesten

Avviser kritikken

NAF og Motor er sterkt uenige i kritikken fra Olsen. De mener at testen gir et realistisk bilde av hva man kan oppnå, samtidig som den visualiserer hvordan styrkeforholdet er mellom de forskjellige modellene som testes.

– Det er jo synd de ikke vil være med. Og jeg er helt uenig i at det er en irrelevant test. Samtidig lager vi ikke en fasit, dette er ment som en hjelp til forbrukeren. Her kan de få svar på noe de ikke får svar på i bilbutikken, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



Redaktør i Motor, Peter Raaum, synes argumentasjonen fra Olsen er merkelig. Han mener også at Olsen undervurderer hvor viktig rekkevidden er for folk flest.

FORSVARER TESTEN: Redaktør Peter Raaumi Motor mener Olsens kritikk er skivebom.

– Rekkevidde er et av de praktiske spørsmålene elbilkjøpere trenger svar på. Våre praktiske langturtester har vist at avviket for mange biler er langt større enn markedsføringen sier, påpeker Raaum.



Denne satte ny rekkevidde-rekord i fjor



Forsvarer mindre batteripakke

Toyota har fått temmelig mye kritikk for kort rekkevidde på BZ4X. Ifølge Olsen er det gode grunner for at de har kortere rekkevidde enn en del av kokurrentene.

– Batteristørrelsen vår er litt mindre enn en del av konkurrentene på bZ4X, og er et bevisst valg for å holde kostnadene og miljøpåvirkningen nede. Samtidig er forbruket blant de aller beste, sier Olsen til Motor.



Raaum er imidlertid sikker på at hvis rekkevidden hadde vært bedre, hadde Toyota gjort et stort poeng av nettopp dette.

– Vær trygg: Hvis Toyota noen gang kommer med biler som har konkurranseledende rekkevidde, vil de snakke på inn- og utpust om bilenes fortrinn. De har da også vært vel så konkret på rekkevidde som forbruk, når de har snakket om den batteriteknologien de skal komme med på slutten av 2020-tallet, sier Raaum.

Slik takler Årets bil norsk vinterkulde

To uker unna

Årets vintertest arrangeres 31. januar til 1. februar. Broom er også med i den praktiske gjennomføringen, og stiller med to sjåfører.

Vi kommer også til å dekke testen med en rekke saker og videoer her på Broom.no.

Her kan du lese mer om hvordan testen gjennomføres.

Få også med deg denne videoen fra fjorårets test: