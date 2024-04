Denne uken ble det kjent at elbileiere i Oslo og Akershus må belage seg på en ny hverdag fra 6. mai. Da stenges nemlig adgangen deres til å bruke kollektivfeltene.

I utgangspunktet er dette en midlertidig ordning og det skjer fordi Vegvesenet stenger Ring 1 mens ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen gjennomføres.

– Stengingen av Ring 1 vil føre til økt trafikk på det øvrige vegnettet, og det er behov for å legge bedre til rette for framkommeligheten for kollektivtrafikken, opplyste Vegvesenet og Oslo kommune i en pressemelding.



FORDEL: Mange elbileiere har benyttet muligheten til å kjøre i kollektivfeltene. Men nå forsvinner dette i Oslo og Akershus.

Ikke komme tilbake

Men hvor midlertidig dette blir, er nok ganske uklart. Vy er blant dem som lenge har presset på for å få elbilene ut av kollektivfeltene.

Kommunikasjonssjef i Vygruppen AS, Åge-Christoffer Lundeby, sier til lokalavisen Budstikka at elbilene har skapt større og større problemer for fremkommeligheten i kollektivfeltet, etter hvert som det har blitt mange flere av dem.

– For bussenes fremkommelighet tror vi det er viktig at elbilene ikke kommer tilbake, sier Lundeby, til Budstikka.



TRANGT: Det er ikke alltid så greit å være buss når kollektivfeltet er fylt opp av elbiler. Foto: Lise Åserud / NTB

Skiltes om

Adgangen til å kjøre i kollektivfeltene har vært en stor og viktig elbil-fordel i mange år. Det har imidlertid blitt strammet inn på ordningen flere ganger. Nå er det for eksempel mange steder krav til å ha med passasjer i bilen, for å få lov til å bruke kollektivfeltet i rushtiden.



Omskiltingen på riks- og europaveier i Oslo og Akershus skjer i perioden 6.-7. mai. Omskilting på de kommunale veiene vil starte samtidig og være ferdig innen 1. juli. Skiltene gjelder fra den dagen de er satt opp.



