Vil ha massiv støttepakke for elbiler

Det er ikke enkelt å være europeisk bilprodusent i 2024. Markedet er i store endringer. Overgangen til elbiler går tregere enn mange hadde forventet, samtidig som konkurransen har blitt mye tøffere enn den var for bare noen år siden.

Tesla har på kort tid tatt store markedsandeler. Og nå kommer en annen trussel som er enda større: Billige elbiler fra Kina.

Renualts toppsjef Luca de Meo er blant dem som er bekymret. Nå har han skrevet et 19 siders åpent brev til europeiske politikere der han tar til orde for massive støtteordninger.

Strenge utslippskrav

Renault-sjefen drar sammenligninger til USAs Marshall-plan som bidro til å få en rekke europeiske land på fote igjen etter andre verdenskrig.

– En europeisk Marshall-plan kan akselerere fornyelsen av bilparken og dermed drastisk redusere CO 2 -utslippene, skriver de Meo.



Europeiske bilprodusenter har lenge anført at strenge utslippskrav i EU er konkurransehemmende for dem. Det gjør det mer kostbart å produsere biler – noe som gjør at de også sliter med å kunne konkurrere med bilprodusenter fra andre verdensdeler.

Varsler voldsom Kina-vekst



OFFENSIVE: BYD er en av de kinesiske bilprodusentene som virkelig er på offensiven. Her er et stort antall biler fra dem på vei fra Kina til Norge.

Produserer rimeligere

Her er særlig Kina den store bekymringen. Elbilene har gitt de kinesiske bilprodusentene en helt ny vår. Fra å produsere biler som teknologisk og sikkerhetsmessig lå langt bak de beste i verden, har de på kort tid tatt kjempesteg opp og fram.

Samtidig klarer kineserne å produsere rimeligere enn de fleste andre. Det gir dem et stort konkurransefortrinn. På en bil til rundt 300.000 kroner kan dette utgjøre så mye som 60.000-70.000 kroner i favør av de kinesiske merkene. Da blir det nesten umulig for europeiske bilprodusenter å konkurrere.

Frykten er at Europa i løpet av de neste årene kan bli oversvømmet av rimelige, kinesiske elbiler og at disse vil ta store markedsandeler.

Tror hver fjerde elbil kan være kinesisk om bare to år

BILLIGE BILER: Kinesiske bilprodusenter har en betydelig kostnadsfordel, sammenlignet med de europeiske. Det gir igjen billigere biler.Foto: NTB.

Straffetoll?

Fra flere hold i Europa har det blitt påstått at de kinesiske bilprodusentene mottar subsidier fra staten.

En slik praksis mener EU er i strid med regler fastsatt av WTO (World Trade Organization). Reglene forbyr nemlig statsstøtte som kan gi produsentene konkurransefortrinn som ikke er tilgjengelig for produsenter i andre land.



EU har blant annet satt i gang en undersøkelse av kinesiske BYD. Dette kan lede til straffetoll og potensielt også en handelskrig på biler.

LES MER: Kan bli straffetoll på elbiler fra Kina

Video: Visste du at også denne kommer fra Kina?