Vil fjerne alle skjermene i bilen

Store skjermer er nærmest blitt en selvfølge i nye biler, ikke bare fordi bilkjøperne ønsker det: Flere bilprodusenter ser at de kan erstatte knapper og hendler med skjermberøringer, og dermed kutte kostnader.

Men er det særlig bra for sikkerheten? Stadig flere stiller dette spørsmålet. I en undersøkelse foretatt av Kantar på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind forsikring i august, oppga hele 42 prosent av de spurte at skjermen gjør dem uoppmerksomme i trafikken.

Enn så lenge har det ikke kommet noen reguleringer på dette feltet, men det kan komme i fremtiden. Dette er selvfølgelig bilprodusentene oppmerksomme på, og har så smått begynt å se på alternative løsninger.

Fjerner alle skjermene

En av dem er Opel. De presenterte nylig konseptbilen Experimental, og her har de fjernet alle skjermer og utstikkende detaljer om bord. Til og med rattet skjules ved autonom kjøring. Opel kaller det for «rom-detox», en total makeover som fører til færre forstyrrelser og til større plass om bord.

– Det handler i stor grad om sikkerheten. Ved å fjerne skjermer og erstatte dem med projiseringer som gir føreren relevant informasjon på rett sted, tror vi at vi har en tryggere løsning, sier Opels Michael Bichler, til Broom.



Klassikeren har blitt ny: Dette lover bra



SKJERMLØST: I konseptbilen er det ingen skjermer. Istedenfor presenteres informasjon der føreren skal ha øynene sine – forover og på veien.

Opel ønsker å bruke såkalt «augmented reality», en slags miks av virkelighet og informasjon som projiseres på bilrutene.. I Experimental har de blant annet brukt et stort, situasjonsstyrt head-up-display som viser vises alle informasjon som er nødvendig for føreren her og nå. Alt uten at vedkommende behøver å ta blikket fra veien.

Og når noe dukker opp i blindsonen, vises en advarsel i den respektive dørinnsatsen samt i head-up-displayet, noe som ifølge Opel gir ekstra sikkerhet for passasjerer og andre trafikanter.



Kameraer og kunstig intelligens er naturligvis viktige bestanddeler her, for å forutse situasjoner som kan oppstå. Og funksjonene som styres av føreren selv, aktiveres i stor grad ved hjelp av stemmen – ikke med knapper.

Bilen er for øvrig svært aerodynamisk i utformingen, for å holde forbruket på et minimum. De øvrige egenskapene er i stor grad eksperimentelle, og det er slett ikke sikkert alt blir virkelighet. Men de gir en god pekepinn på hva Opel ser for seg framover.

– Konseptbilen gir en smakebit av fremtidige design, modeller og teknologier fra Opel. Mange av elementene vil vi se i fremtidige produksjonsmodeller, sier Opels administrerende direktør Florian Huettl.



Opel Kadett: Dette var en stor Norges-suksess

Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen

EXPERIMENTAL: Gjennom konseptbilen gir Opel en smakebit av fremtidens biler fra selskapet.

– Stjeler for mye oppmerksomhet

SINTEF og Nord universitet har, på oppdrag fra Trygg Trafikk og Fremtind, startet et forskningsprosjekt for å se på hvordan skjermer i bil påvirker trafikksikkerheten.

– Funnene fra forskningen viser at skjermen stjeler for mye oppmerksomhet når spesifikke oppgaver skal gjennomføres under kjøring. Vi må skaffe oss mer kunnskap om hvordan berøringsskjermer må utformes for at føreren slipper å ta blikket vekk fra veien over lengre perioder, sier fagsjef trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.



Han tror imidlertid det vil gå tid før vi eventuelt får en bransjestandard for hvordan skjermer i bil bør utformes og plasseres.

– Jeg tror ikke en bransjestandard er nært forestående, og en slik innføring kan også begrense en helt nødvendig teknologisk utvikling. Det som derimot kan blir veldig interessant og viktig, er at Euro NCAP tar inn skjermer i bil når de gjennomfører sine sikkerhetstester i nye biler. Ingen bilprodusenter ønsker et dårlig resultat her, og det kan tvinge frem et enda større fokus hos bilprodusentene på hvordan man unngår distraksjon ved bruk av skjermene, sier han.



Ny Opel Astra: Den siste før elbilen kommer

Få også med deg denne: