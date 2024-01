Et av de største ankepunktene mange har mot elbil, er at det tar lang tid å lade dem. Hjemmelading tar gjerne hele natten og vel så det, mens hurtiglading langs veiene ikke alltid kan kalles hurtig.

Enkelte biler har imidlertid klart å få opp farten. I NAFs store rekkevidde- og ladetest fra i sommer, var det enkelte modeller som klarte 200 kilometer rekkevidde etter bare åtte-ni minutter ved ladestolpen. Da begynner det å ligne noe.

Bruker mer enn tre ganger så lang tid

I den motsatte enden av skalaen var det derimot biler som krevde mer enn en halv time i laderen for å klare samme rekkevidde.

Kjører du mye på langtur, er dette viktig informasjon å få med seg: Velger du en bil som både har kort rekkevidde og lader tregt, kan det ta veldig lang tid før du kommer dit du skal.

Totalt 29 biler deltok i testen, og vi har allerede fortalt deg hvilke av dem som ladet 200 kilometer raskest. Det kan du lese mer om her.

Denne gangen har vi rangert de 15 bilene i testen som ladet tregest. Maks ladehastighet, oppgitt fra produsent, har vi lagt til i kolonnen til høyre:

Modell Antall minutter Oppgitt makseffekt JAC e-JS4 32,2 minutter 70 kW Hongqi E-HS9 29,5 minutter 110 kW Voyah Free 27,4 minutter 100 kW BYD Atto 3 25,6 minutter 90 kW MG Marvel R 24,1 minutter 94 kW Nio EL7 24 minutter 130 kW MG 5 23,9 minutter 87 kW Subaru Solterra 19,5 minutter 150 kW Jeep Avenger 19,3 minutter 100 kW Mercedes EQB 17,5 minutter 100 kW Nio ET5 17,2 minutter 130 kW Audi Q8 e-tron 17,1 minutter 170 kW Nissan Ariya 16,4 minutter 130 kW BMW iX1 16,3 minutter 130 kW VW ID. Buzz 16,2 minutter 175 kW

Hvilke som havnet på topp, kan du lese mer om her



Mye kinesisk på bunn

Som tabellen viser, var alle de sju bilene som ladet tregest til 200 kilometer rekkevidde, kinesiske.

Det er likevel ikke slik at kinesiske biler alltid er tregere å lade enn biler fra andre produksjonsland. Bilen som ladet aller raskest i NAF-testen, var for eksempel Xpeng G9 fra den kinesiske produsenten Guangzhou Xiaopeng Motors Technology.

Vi ser også at modeller som VW ID. Buzz og Audi Q8 e-tron havnet på nedre halvdel av lista. Det er ikke fordi de lader spesielt tregt, men at de har et relativt høyt forbruk. Derfor trenger de mer strøm for å lade 200 kilometer, i forhold til flere av konkurrentene.

Dette irriterer folk mest på ladestasjonen



HØYT FORBRUK: Kombinasjonen høyt forbruk og relativt sakte lading, gjorde at storbilen Hongqi E-HS9 havnet på nest siste plass i ladetesten.

Derfor vil ladehastigheten alltid variere

Hvor langt ladestoppet ditt blir, avhenger av en rekke faktorer. Og her begynner det å bli komplisert. Det er i praksis nemlig umulig å si nøyaktig hvor lang tid hurtigladingen tar.

Det som gjør NAF-testen særlig relevant og pålitelig – er at alle bilene ble testet samtidig. Hvorfor det er et poeng, skal vi utdype her.

Vi starter med det mest grunnleggende: Bilprodusentene oppgir en ladeeffekt i spesifikasjonene til bilen, for eksempel 150 kW. Hvis batteripakken er på 75 kWt, skulle det i teorien bety at det tar en halv time å lade batteriet fra 0-100 prosent.

I praksis vil det alltid ta lenger tid. 150 kW er nemlig den maksimale effekten batteriet er i stand til å ta imot. I praksis vil gjennomsnittseffekten alltid være en god del lavere. Særlig mot slutten av ladeøkten går effekten ned, for å unngå skader i battericellene.

Noe av effekten vil dessuten forsvinne i det vi kaller for ladetap. Det er energi som går til andre strømforbrukere under ladeprosessen, for eksempel til oppvarming av batteri, oppvarming av kupé og andre ting.

I tillegg vil også selve laderen, restkapasitet og temperaturen i lufta og batteriet, påvirke hvor mye strøm som kan overføres innenfor et gitt tidsrom. Og nettopp disse faktorene var helt like på alle bilene under NAF-testen. Derfor blir også rangeringen pålitelig, under de rådende forholdene.

NAF frykter brems i utbygging av hurtigladere – Elbilforeningen er uenig

Fikk du med deg denne?