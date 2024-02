Vil bygge tunneler mye billigere

Å bygge nye veier i Norge er ofte langt dyrere enn i mange andre land. Geografien er til dels svært krevende, med mye fjell og fjorder som krever kostbare konstruksjoner som tunneler og broer.

Slike konstruksjoner er dessuten langt fra noen engangsinvestering: Årlig bruker Vegvesenet rundt 700 millioner kroner på drift og vedlikehold av tunneler alene.

Vil få ned kostnadene

Nå har en ekspertgruppe hos Statens vegvesen sett på tiltak for å få ned kostnadene når nye tunneler skal bygges på 20 riksveistrekninger de neste årene.

Konklusjonen er at det skal være mulig å bygge tunneler på en forsvarlig måte til en langt lavere kostnad enn i dag, og samtidig redusere behovet for vedlikehold.

Totalt 38 tiltak ble vurdert av gruppa som består av erfarne tunnelfolk fra hele landet, skriver Vegvesenet i en pressemelding. Blant tiltakene som har størst økonomisk effekt, nevnes disse fire:

Redusert tykkelse på betongelementene

Smalere veiskulder for tunneler med moderat trafikk

Åpne for bruk av sprøytebetong over PE-skum/membran i tunneler med relativt høy trafikk

Nye løsninger for brannslukking.

Dobler levetiden med ny armeringsløsning

Ved for eksempel å redusere tykkelsen på betongelementene fra 15 til 12 centimeter, blir det mulig å bruke ett armeringsnett i stedet for to. Det gir mer betong mellom bergveggen og armeringsjernet på ene siden, og mot trafikken på den andre. Mindre betong og armeringsjern betyr også mindre transport.

VIL SPARE: Prosjektleder Marius Slinde mener tunneler kan bygges mye enklere og billigere enn i dag. Foto: Vegvesenet

– Slik får vi en mer enn sterk nok betongvegg. Hvis vi også bruker rustfritt stål, øker vi levetiden på tunnelveggene fra 50 til 100 år. Slik kan vi bruke mindre penger, samtidig som vi kutter CO2-utslippene med 65.000 tonn, sier prosjektleder Marius Slinde.



Skal være like trygt

Totalt mener ekspertgruppen at man kan spare 5,4 milliarder kroner på de aktuelle veistrekningene.



- Du kan bygge mange kilometer ny vei for 5,4 milliarder kroner, sier Slinde.

Han mener at tiltakene som foreslås absolutt ikke går på bekostning av tryggheten.

– Nei, det skal være trygt å kjøre i norske tunneler. Det gjelder trafikksikkerhet, brannsikkerhet og sikring mot nedfall av stein. Samtidig må vi unngå løsninger som gir marginale gevinster, slik at det blir rom for å realisere andre prosjekter raskere, sier han.



Direktør for Utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, har følgende kommentar til jobben ekspertgruppa har gjort:

– Vi må bygge mange mil med tunnel i fremtiden for å gjøre veinettet tryggere i Norge, og sikre bedre fremkommelighet på riks- og fylkesveiene. Da er det viktig at vi ikke bygger tunnelene mer komplisert enn nødvendig, sier han.



TRYGT: Selv om man går ned på materialtykkelsen, skal det ikke gå ut over sikkerheten, lover ekspertgruppa. Foto: Illustrasjonsfoto NTB

Her er tunnelene som har blitt vurdert av ekspertgruppa:

Prosjekt E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 9,4 km Rv. 4 Grua - Roa 1,2 km E134 Røldal - Seljestad 12,7 km E6 Megården-Mørsvikbotn 23,5 km E16 Hylland - Slæn 6,3 km E39 Vik - Molde 24,3 km E16 Arna – Stanghelle og Vossebanen 8,8 km + 19 km E45 Kløfta 4,2 km Rv. 7 Ørgenvika - Kittilsvik 1,3 km E6 Ulvsvågskaret 3,7 km E39 Ådland - Svegatjørn (Hordfast) 19 km E134 Dagslett - E18, Viker 4,4 km E39 Storehaugen - Førde 7,5 km E39 Bjerkeset - Astad 1,4 km E39 Klakegg - Byrkjelo 4,0 km E39 Ringvei øst, Vågsbotn - Klauvaneset 5,3 km E10 Nappstraumen - Å 1,7 km E39 Volda - Furene 3,5 km E18 Retvet - Vinterbro 2,4 km E8 Flyplasstunnelen Tromsø inkl. F2-lenka 2,5 km

