Viktig endring – den kommer godt med

Peugeot var på ingen måte først ute med satsing på elbiler. Men da de lanserte søskenmodellene e-208 og e-2008 tilbake i 2019 traff de det norske markedet perfekt.

Etterspørselen etter elbiler var rekordstor, samtidig var modellutvalget begrenset. Og Peugeot opplevde noe de ikke akkurat har vært vant til i Norge: Ventelister og til tider lang leveringstid.

Særlig den litt høyreiste crossoveren e-2008 var populær. Med startpris litt over 300.000 kroner, 320 kilometers rekkevidde og bagasjerom på 434 liter, dekket den manges elbilbehov. Enten som hovedbil eller bil nummer to.

I fjor høst fikk den litt fintuning av drivlinjen, med det økte rekkevidden til 345 kilometer.

Nå har e-2008 fått en større oppgradering. Rekkevidden har blitt enda bedre, og også navnet er bittelitt endret – Fra e-2008 til E-2008. Importøren tar nå kun inn GT-utgaven. Startprisen er på 368.900 kroner. Testbilen starter på 388.900 kroner, før ekstrautstyr.

NB: Dette er en korttest. Klikk her for å lese vår test av Peugeot 2-2008.

TØFF I TRYNET: Fronten har blitt flere hakk tøffere, legg merke til de tre lysstripene på hver side.

Hva er nytt:

Sist økte Peugeot rekkevidden, uten at batteriet ble større. Nå har det økt fra 50 til 54 kWt. Det hjelper naturligvis på rekkevidden som nå er på 406 kilometer.

Antall hestekrefter har også økt, fra 136 til 156. Fortsatt er det forhjulsdrift som gjelder, Peugeot tilbyr (dessverre) ikke bilen med 4x4.

Utvendig er det noen detaljendringer. Det handler blant annet om ny lyssignatur. Den kjennetegnes av tre vertikale striper som er felt inn i de blanke sorte innsatsene i støtfangeren. Det samme uttrykket finner vi i de nye LED-baklysene med de karakteristiske tre klørne.

Innvendig har skjermen på ti tommer fått nytt design og har 3D-visning.



INTERIØRET: Dette er et bra sted å være, selv om skjerm og infotainment begynner å merke alderen litt.

Hvordan fungerer det?

Rekkeviddeøkningen kommer absolutt godt med. E-2008 går fra å være en av bilene i klassen med minst rekkevidde, til å komme seg opp rundt midten av tabellen.

Mange av konkurrentene går lenger enn dette, og 400 kilometer har nok på mange måter blitt litt minimum i denne klassen nå.

De 156 hestekreftene gir det vi vel kan kalle et helt greit kraftoverskudd. Bilen er som ventet kjapp i starten, men er langt fra noe lyn fra 0-100 km/t. Den bruker 9,1 sekunder på øvelsen. Kjapt hvis vi sammenligner med fossilkonkurrenter (som det knapt er noen igjen av i Norge), ikke veldig sprekt sammenlignet med de fleste elektriske bilene i klassen.

ENESTE VERSJON: GT-utgaven er den som nå gjelder i Norge.

Men kreftene er tilstrekkelige til å underbygge de små-sporty kjøreegenskapene. Det lille og karakteristiske rattet bidrar også her. E-2008 har fin styrefølelse og er absolutt en komfortabel bil.

De visuelle endringene er små. Du må nesten ha modellen fra før faceliften for å se det, men den har blitt litt tøffere, det underbygges også av lyssignaturen.

Dashbordet er mer tradisjonelt enn det vi finner i mange andre elbiler om dagen. Skjermen er puslete sammenlignet med det mange andre har å by på. Intotainmentsystemet gjør jobben, men betjeningen kunne vært litt mer intuitiv.

Bagasjerommet er som før på 434 liter. Du kan ha 70 kilo på taket, men tilhenger kan du fortsatt ikke trekke med denne bilen.

Nå er den helt perfekt – og det er nesten litt trist...

ROMMELIG: Peugeot har gjort en god jobb med plassutnyttelsen, 434 liter er bra til denne klassen å være.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha kompakt elbil til relativt hyggelig pris og bryr deg ikke om store skjermer.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er ute etter siste nytt på elbilfronten.

ENDRET: Da E-2008 kom på markedet første gang, var det lange ventelister. Det fenomenet er det slutt på for de aller, aller fleste elbiler nå.

Konklusjon:

Det er ingen tvil om at denne oppgraderingen kommer godt med. E-2008 har fått veldig mange nye konkurrenter de siste årene. Flere av dem fremstår som mer moderne, samtidig som de også koster mindre og går lengre.

Samtidig har markedet endret seg radikalt, elbiler selger ikke lenger av seg selv.

Styrkene til Peugeoten er fint design, gode kjøreegenskaper og komfort – og plass som holder for ikke altfor store familier. Interiøret er også et trivelig sted å være, med pluss for gode forseter.

Med ekstrautstyr som sorte alufelger, adaptiv cruisekontroll med stop & go-funksjon, elektrisk panoramasoltak og metallic lakk, ender testbilen på 422.100 kroner. Det framstår som litt i overkant sammenlignet med mange konkurrenter. Ikke minst også fordi det nå ikke akkurat mangler på kampanjer og det er prisavslag på flere ti-tusener på mange modeller.

400: Pris rundt 400.000 kroner og rekkevidde på rundt 400 kilometer. Den kombinasjonen har mange av elbilene på markedet nå.

Peugeot E-2008 GT Drivlinje: Motor: Elektrisk Effekt: 166 hk / 260 Nm 0-100 km/t: 9,1 sekunder Toppfart: 150 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 54 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): Inntil 406 kilometer Forbruk (WLTP): 15,2 kWt/100 kilometer Hurtiglading: 100 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,30 - 1,81 - 1,55 meter Bagasjerom: 434 liter Vekt: 1.548 kilo Tilhengervekt: Ikke tillatt Taklast: 70 kilo Pris: Fra: 338.900 kroner Testbil: 422.100 kroner

