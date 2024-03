Kommer til Norge tidlig i 2024.

Det var det vi i Broom fikk vite da vi var blant de første i verden som fikk se den nye elbilen Ford Explorer, tilbake i mars i fjor. Da inviterte Ford til en sniktitt, i tyske Düsseldorf.

Men slik har det ikke gått. Vi er snart ferdig med første kvartal 2024, men fortsatt er Explorer flere måneder unna norsk lansering.

Forsinkelsen skyldes i hovedsak at Ford har besluttet å ta i bruk en ny og europeisk teknisk standard for elbiler. Den stiller blant annet spesifikke krav til batteriene.

Priser kommer neste uke

Nå bekrefter informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford at de første Explorer-eksemplarene er ventet til Norge på sensommeren i år. Og hun har også gode nyheter til dem som venter på prisene. De har Ford nemlig ikke gått ut med ennå:

GLEDE SEG: Fords informasjonsdirektør Anne Sønsteby lover at Explorer-prisene skal være gode nyheter.

– Jeg kan røpe at vi ser frem til å offentliggjøre disse neste uke – og lover at norske kunder kan glede seg til svært konkurransedyktige priser. Samtidig vil vi også gå ut med de offisielle rekkeviddetallene, forteller Sønsteby.

– Det er lenge siden dere viste Explorer første gang? Hva tror du det vil ha å si for salget at det har tatt lang tid?

– Vi håper og tror at vi ikke har mistet mange kunder på grunn av forsinkelsen. Nå kan vi love at de som venter kan se frem til en bil som vil falle i smak hos veldig mange nordmenn, sier Sønsteby.

Ford har startet produksjonen av førserie-eksemplarer. Nå er det også bare noen dager til vi får prisene på Ford Explorer.

Tror den blir storselger

Explorer skal inn i det som er den største elbilklassen i Norge nå: SUV-er i familiebilklassen til folkelige priser. Blant konkurrentene er biler som VW ID.4, Skoda Enyaq, Nissan Ariya og Fords egen Mustang Mach-E. Ja, også naturligvis Tesla Model Y.

– Har dere noe salgsmål for Explorer i 2024?

– Vi tror nye Explorer vil bli en storselger i Norge og at den i sitt første hele salgsår – som blir 2025 – vil bli en av Norges mest solgte elbiler i sitt segment, sier Sønsteby.

Bilen deler plattform med Volkswagens biler i denne klassen. Det betyr etter alt å dømme to batteripakker: 58 og 77 kWt. Dessuten både bakhjulsdrift og 4x4. Rekkevidde bør havne opp mot 550 kilometer.

SÆRPREGET: Explorer er en kompakt SUV i familiebilklassen, med et særpreget design. Innvendig plass er overraskende god.

Fra 400.000 kroner?

Prismessig har Ford holdt kortene særdeles tett til brystet. Det henger nok også sammen med at det har vært et betydelig prispress i denne klassen de siste 15 månedene, der flere importører har satt ned prisene sine. I en slik situasjon er det neppe smart å gå ut med priser man kanskje må justere, allerede før bilen er i Norge.

Men hvis vi skal spekulere litt, er det neppe usannsynlig at Explorer starter rett over 400.000 kroner og at Ford vil kunne tilby i alle fall én utgave med firehjulstrekk til under 500.000 kroner.

