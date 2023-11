Verditap: 500.000 kroner – på ett år

Fjorårets bilsalg var alt annet enn normalt. Ikke bare var både elbilandelen og antall solgte nybiler rekordhøy – men det var også mange som kjøpte svørt dyre og raske biler.

Faktisk var det også slik at en del nye biler kunne selges til overpris på bruktmarkedet, fordi etterspørselen var høy og leveringstiden i noen tilfeller lang.

I 2023 har det imidlertid skjedd en voldsom forandring – situasjonen er mer eller mindre snudd helt på hodet.

Drømmebil på tilbud

En av elbilene som sorterer under det mange vil omtale som en drømmebil, er Audi e-tron GT RS.

Her snakker vi sportslig elbil, på samme plattform som Porsche Taycan.

Det er nesten like heftige ytelser, også. 0-100 km/t går for eksempel unna på brennkvikke 3,3 sekunder.

Men prisutviklingen har vært blytung på disse bilene. På bruktmarkedet får du nå 2022-modeller til rundt 500.000 kroner mindre enn listeprisen på tilsvarende bil i fjor.

Dette trodde vi nesten ikke var mulig i en elbil



– Brutalt

Mange må spare penger. Da står ikke luksus-elbiler med begrenset bagasjeplass høyt i kurs. Dermed blir verditapet brutalt på en del biler.

– De fleste trodde at prisene skulle opp på de dyre elbilene etter nyttår. Fra 1. januar ble det innført 25 prosent moms på elbiler som koster over 500.000 kroner. Det gjelder i høyeste grad e-tron GT RS. For eksempel kostet en pressebil vi testet i fjor over 1,5 millioner kroner. Til sammenligning er den rimeligste 2022-modellen av GT RS jeg har sett på bruktmarkedet nå priset til under 900.000 kroner. Den var ikke dårlig utstyrt, den heller, forteller Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

I tillegg til økt moms, kom også vektavgiften fra nyttår. Den innebærer ytterligere 20.000-30.000 kroner økte avgifter på mange biler.

Topp 5: Dette bør du vite om Audis elektriske flaggskip



SPORTSLIG: Ingen tvil om at dette interiøret tilhører en premiumbil.

Billigere, i stedet for dyrere

Men prisene har ikke gått opp. I stedet er de blitt kuttet – i mange tilfeller kraftig.

Tesla startet ballet allerede i januar, og siden har en rekke av de andre importørene fulgt opp.

For de som har mulighet til å handle, er det derfor gunstig akkurat nå.

– Det er liten tvil om at du får skikkelig heftig bil til den prisen e-tron GT RS ligger ute til på bruktmarkedet akkurat nå. Det er jo nesten som å kjøpe en ny bil, fortsetter Broom-Vegard.

Han har selv testet denne bilen, og kan skrive under på at det er noe som gjorde inntrykk.

Les mer om vårt første møte med e-tron GT RS her

Bruktbilprisene framover

– Hva tror du om prisene videre?

– Det er virkelig ikke lett å spå. Den situasjonen vi har sett i år, er helt unik. Markedet kommer nok til å stabilisere seg mer i 2024. Men vi vet jo at det blir nye avgifter, igjen. Samtidig har vi X-faktorer som krig, inflasjon og ikke minst grep som Tesla tok i januar. Det gjør det vanskelig å vite.

– Men jeg er rimelig trygg på at for eksempel e-tron GT RS ikke vil fortsette å synke i samme takt. Så jeg tror det kan være et gunstig tidspunkt å handle på.

LINJELEKKER: Audi e-tron GT er en elegant bil. Men den fallende taklinjen ødelegger litt for bagasjeromsplassen.

Mye å velge mellom

I skrivende stund ligger det i overkant av 120 e-tron GT/GT RS til salgs på Finn.no. Med andre ord et godt utvalg for dem som er interessert i å handle.



Slik konkluderte vi årets test av Audi e-tron GT RS:

Vi vil påstå at Audi RS e-tron GT fremdeles er en av de morsomste elbilene du kan kjøpe, i alle fall målt etter kjøreglede og smil per mil.

Hvor fornuftig det er å bruke nærmere 1,6 millioner på en bil med 646 hk og sine praktiske begrensninger, er jo en annen sak. Men noen ganger må bare økonomi og fornuft vike til side...

Her finnes du hele testen av Audi e-tron GT RS



Video: – Nå er det gunstig å kjøpe bil

Video: Her ser du vår første test av Audi e-tron GT RS:

Video: – Blir frakjørt av Tesla Model S