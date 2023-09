Verdenspremiere i Lillestrøm – nå er prisene klare

I går ettermiddag ble et knippe journalister fra hele verden invitert til Lillestrøm og verdenspremieren av en ny og oppdatert versjon av Tesla Model 3.

Det er første gang i historien Tesla avduker en bilnyhet utenfor USA. Og det er ingen tvil om at facelift-versjonen av Model 3 er en viktig begivenhet for Tesla.

Økt komfort, lenger rekkevidde og flere nye designelementer er blant de viktigste nyhetene på storselgeren, som det ruller drøyt 40.000 eksemplarer av på norske veier.

Se video og Brooms førsteinntrykk av oppdaterte Model 3 øverst i saken.

FRA USA: Julien Bilodeau er kreativ manager for design hos Tesla, og har tatt turen til Norge for å presentere nyheten i Nova Spektrum.

629 kilometer rekkevidde

Både batteripakke og motor er den samme som før. Men Tesla har jobbet mye med å bedre aerodynamikken på bilen.

Faktisk er nykommeren tidenes mest aerodynamiske Tesla-modell, med en såkalt Cd-verdi på 0,219.

Dette bidrar til lavere støynivå inne i kupéen og ikke minst lenger rekkevidde. Den øker fra 602 kilometer på utgående versjon til 629 kilometer på Longe Range-versjonen.

Forbruket er oppgitt til 14 kWt/100 kilometer.

Bakhjulsdrift-versjonen har en rekkevidde på 513 kilometer og et forbruk på 13,2 kWt/100 kilometer.

NY: Designendringene er ikke enorme, men nok til å se tydelig forskjell.

Oppdatert design

Eksteriørt ser du at «nye» Model 3 har fått et par designendringer. Foran er blant annet lysene helt nye. Nytt felgdesign er også på plass.

Den største visuelle forandringen finner vi bak: Nye LED-lys er på plass, sammen med en ny diffusor. I tillegg er Tesla-logoen erstattet med bokstaver på bakluken.

Utover dette preges designet av hakket skarpere karosserilinjer og overflater som er aerodynamisk optimalisert for å redusere luftmotstand, minske vindstøy og øke rekkevidde.

NYE FARGER: Bilen kommer med to nye fargeealternativer: Ultra Red og Stealth Grey.

Nytt interiør

På innsiden har det også skjedd ting. Rattet er nytt, setene er splitter nye – nå med ventilasjon.

Spakene bak rattet er borte. Nå setter du bilen i gir via skjermen, akkurat som på oppdaterte Model S og X.

Komfortbelysning er tilgjengelig for første gang og materialkvaliteten er økt. Nå får også passasjerene bak en helt ny 8-tommers skjerm, med integrert klimakontroll, ventilasjon og underholdning.

Men kanskje viktigst av alt: Tesla er tydelig på at komfortnivået er økt. Både via et nytt demperoppsett, samt lavere støynivå i kupéen.

Sistnevnte skjer takket være akustiske glass, forbedrede opphengsfôringer, pakninger og støydempende materialer.

TREVERKET ER BORTE: Helt nye materialer er på plass, både for å øke kvalitetsfølelsen, samt for å virke støydempende.

Heftigere lydanlegg

Tesla er kjent for gode lydanlegg i modellene sine. Nå er det forbedret ytterligere i oppdaterte Model 3.

Vi snakker 17 høyttalere, doble subwoofere og doble forsterkere for Long Range-varianten og 9 høyttalere, én subwoofer og forsterker for biler med bakhjulsdrift-varianten. Systemet har innebygd støtte for Spotify, Apple Music og Tidal. Flere og mer avanserte mikrofoner gir forbedret samtalekvalitet på telefon.

Midtkonsollen er dessuten redesignet – dekket med aluminium, romslig lagringsplass og to trådløse mobiltelefonladere.

STORSELGER: Siden introduksjonen i 2017 har Tesla utlevert mer enn to millioner eksemplarer av Model 3.

Pris

Prisene på nyheten er akkurat klare. Disse inkluderer moms, vektavgift, leveringsomkostninger og vrakpant:

Model 3 bakhjulsdrift starter fra: 409.107 kroner

Model 3 Long Range firehjulsdrift: 499.895 kroner

De første kundeleveringene skjer allerede i slutten av oktober.

Første test

Akkurat nå kjører vi i Broom oppdaterte Model 3 for første gang i Lillestrøm.

Vi kommer tilbake med et førsteinntrykk av bilen så fort sperrefristen er over.

Se vårt første møte med nye Model 3 i Lillestrøm her:

