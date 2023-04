Verdens største bilutstilling: – Europeisk bilindustri bør være bekymret

Brooms Vegard Møller Johnsen har nettopp komme hjem fra bilutstillingen i Shanghai, i Kina. En helt enorm utstilling – der rundt 360.000 kvadratmeter med messeareal er fylt til randen med nyheter.

– Jeg må si det er et imponerende skue å være på plass her. For en messe! Jeg har dekket internasjonale bilmesser i Tokyo, Munchen, Paris, Frankfurt, Los Angeles, Las Vegas og Genéve – men dette overgår alt. Det er ikke litt større, heller. Det er mye større.

Han husker tilbake til for bare 10-12 år siden, da kinesiske bilindustri fortsatt var veldig uferdig. På vei opp.

På vei opp er de fortsatt. Med elbilsatsningen som har preget bransjen de siste årene, har den raketten som er kinesisk bilindustri virkelig skutt fart.

De er i dag verdens største bilmarkedet – og har vært det siden 2009. Når man begynner å se på registreringsstatistikken er det en eksplosiv vekst.

Broom-Vegard er gjest på God Morgen, Norge – der han snakker om bilutstillingen i Shanghai. Se klippet øverst i saken.

Ingen ler, lenger

Det er ingen tvil om at elektrifiseringen har passet de kinesiske bilprodusentene godt. Det har gjort at det å lage biler blir langt lettere. Nå handler bilene nesten minst like som tech som det mekaniske.

- På denne messen har jeg sett bilmerker jeg aldri hadde hørt om før. Og det var ikke slik at de viste fram halvferdige, rare biler. Dette ser bra ut – det fungerer, og de har en utrolig vind i seilene. En kollega fra Nederland har snakket med en av toppsjefene i et kinesisk selskap – som uttalte: Nå er det de (tysk bilindustri, red. amn.) som må begynne å holde følge med oss.

En slik uttalelse kunne man nesten le av. Det høres i utgangspunktet bare flåsete ut. Så hvorfor er det «ingen» som gjør det.

Fokus på premium

– Forklaringen er ganske åpenbar når man har vandret litt rundt i Shanghai. Kinesere er opptatt av mye av det samme som blant annet norske bilkjøpere. De ønsker mye utstyr, premiumbiler og god plass. Bilparken vi har sett på gaten er rett og slett imponerende. I Japan er de for eksempel langt mer opptatt av kompakte bybiler og pris, sier Brooms utsendte.

De høye kravene til kundene, begynner å gjenspeile seg i produktene som produseres i kinesisk bilindustri.

– Rene rockestjernen

Broom-Vegard fikk blant annet snakke med en av de mest karismatiske og dyktige bilsjfene i bransjen. Mannen som står bak Nio – og omtales som Kinas svar på Elon Musk. William Li.

– Han er som en rockestjerne her nede. Det er også interessant å snakke med han – og høre hvilke ideer han har videre. De tenker stort. Europa-satsningen er alt godt i gang. Den har ikke kostet småpenger. Nå snakker han høyt om USA.

TØFF: Lynk & Co er faktisk navnet på en kinesisk bilprodusent – og dette er en av modellene deres. Geely – som også eier Volvo og Polestar – eier også Lynk & Co.

Lavprismodeller

Li røper også at det ikke bare kommer nye modeller fra Nio – men at de også er i ferd med å danne et eget undermerke. Her skal bilene være mindre og lavere priset.

Han snakker også om overskudd i 2023. Det er slett ingen garanti for at de vil klare det. Men samtidig sitter vi med en ganske sterk følelse at et eventuelt underskudd bare vil føre til enda større satsning. Nio har den kinesiske staten i ryggen. De har råd til å være tålmodig.

– Tesla har mistet forspranget

– Vi kaster oss ikke inn i priskrigen Tesla startet. De har måttet senke prisene fordi de ikke er like konkurransedyktige. I 2018 var de blant de beste på markedet. Men nå finnes det bedre alternativer. Vi konkurrerer fortsatt med Tesla, men fokuserer mest på oss selv, uttaler Li på messen.

På pressemøtet får han spørsmål om et par ting som både norske kunder og konkurrentene i bransjen lurer på: Hva med deling av bilder, informasjon om bileierne og deres vaner. Med nye teknologi, der bilen blir en form for smarttelefon, samles det inn veldig mye informasjon om brukerne.

Den informasjonen er mange bekymret for at skal misbrukes. Frykten for dette er ekstra stor i tilknytning til de kinesiske bilprodusentene.

BOBLE-KOPI: Denne bilen er det den kinesiske bilprodusenten Ora som står bak. Ser noe kjent ut ...

Brukerne eier dataen

– Databeskyttelse er viktig, og vi må og skal forholde oss til de lokale kravene rundt dette i de markedene vi operer i. Det er brukerne som eier dataen, og bestemmer hvordan den skal brukes. Om brukerne vil dele informasjonen, vil det bety at vi kan gi en bedre kjøreopplevelse og økt sikkerhet. Men vi må ha tillatelse for å gjøre det, svarer Li på spørsmål om dette.

Bilprodusenter som Nio har masse informasjon i både bilen og skyen.

– Det er en delikat balansegang mellom å gi tilbake, men samtidig holde igjen det som er privat. Reglene er ikke tilpasset de nye smartbilene enda. Så det vil bli et fokus framover.

Mange på vei

Nio er altså langt ifra det eneste merket med ekspansive planer. Man snakker ikke om en eller to nye modeller – men om en «familie» av nye biler.

Her hjemme i Norge er det vanskelig å ta inn over seg hvor mange som nå tilbyr biler i Kina.

Roewe, Li, Aito, Rising, Changang og Neta er bare noen få av navnene som vi knapt har noe forhold til i Norge. Men flere av bilene de laget, kunne helt sikkert solgt bra i Norge, og Europa.

– I tillegg ser vi jo også at svært mange merker nå etablerer egne fabrikker i Kina. Lotus, Polestar, Volvo, Tesla, Audi og BMW bare noen eksempel. Det er også flere som har eierinteresser i kinesiske merker – som Daimler. De har eierskap i BAIC Group. Mens det i enda større grad er kinesiske merker som kjøper opp tradisjonelle Europeiske merkevarer. Bare se på GM, Lotus, Volvo, for å nevne noen vi har et nært forhold til.

– Ville sovet dårlig

– Hvordan vil du oppsummere det som skjer nå?

– Tja, hvis jeg var toppsjef i et europeisk bilmerke nå, ville jeg sovet dårlig. De har all grunn til å være bekymret. For med det tempoet vi ser i Kina, kan det Europeiske markedet se ganske annerledes ut om noen år. Vi ser jo også hvordan merkelojaliteten som stod sterkt lenge, har blitt redusert med elbilens inntog. Det er gode nyheter for Kina.

– Hva med den politiske situasjonen?

– Tja, den er jo selvsagt en joker, her. Kinas holdning til Russland, Thailand og krigen i Ukraina vil spille en rolle for hva de eventuelt får lov til og har forutsetninger for å klare i Europa og USA. Enn så lenge har de et litt diffust standpunkt. De kan tape mye på å engasjere seg sterkere for Russlands side i krigen. Men hva som skjer med krig og politikk er alltid vanskelig å forutse.

