Verdens mest solgte – norske eiere er strålende fornøyd

Kompakte mål, lav vekt og en hissig bensinmotor. Det har vært oppskriften til Mazda MX-5 helt siden debuten i 1989.

I dag, 34 år senere, er den lille roadsteren fremdeles veldig populær. Faktisk er det verdens mest solgte toseters cabriolet.

Totalt er det solgt over én million eksemplarer globalt.

Hjemme i Norge har cabriolet-salget aldri vært spesielt stort, men Mazda MX-5 har likevel solgt brukbart.

De siste tre årene har rett over 100 splitter nye eksemplarer rullet ut på veiene.

KOMPAKT: Bilen er bare 3,9 meter lang og veier rett over 1.000 kilo.

Velger toppmodellen

Det er toppmodellen som er mest populær. Nordmenn velger bilen med største bensinmotor på 2 liter og 184 hestekrefter.

Kun et fåtall går for rimeligste versjon, med 1,5-liters bensinmotor på 132 hestekrefter.

Prismessig skiller det heller ikke alt for mye mellom de to versjonene. Innstegsmodellen starter på 413.700 kroner, mens topputgaven koster fra 458.100 kroner.

MANUELL: Det er nesten ingen nybiler igjen på det norske markedet med manuell girkasse. Heldigvis har Mazda valgt å beholde den i MX-5.

Fornøyde eiere

I Brooms seksjon «Eierne mener» – har mer enn 13.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil.

Her er det ingen tvil om at MX-5-eierne jevnt over er godt fornøyd med bilene sine:

Meget artig bil å kjøre. Hatt et par feil som har blitt rettet opp under garanti, så får ikke full pott på kvalitet. Billig bil for hva du får. Drivstofforbruk overraskende lavt med reelt forbruk på 0.64l/mil på blandet kjøring og 0.55l/mil på langkjøring, skriver én.

En annen MX-5-eier skriver dette:

Dersom du drømmer om en Porsche 911, men ikke har økonomi til svært høye vedlikeholds og reparasjonskostnader! Mazda MX-5 er selvsagt hverken Porsche eller Ferrari, men er en morsom og fornuftig sportsbil som også kan benyttes om vinteren. (Kjøp hardtop).

RASK NOK: 184 hestekrefter drar ikke skinnet av pølsa, men når bilen ikke veier mer enn 1.030 kg føles den rask likevel.

Mye moro for pengene

Vi i Broom har naturligvis testet MX-5 og konklusjonen er ganske enkel: Du skal lete lenge for å finne morsommere nybil til denne prisen.

Her er et lite utdrag fra testen:

Makan til velkjørende og underholdende bil.

Fysisk størrelse og lav vekt er naturligvis gode bidragsytere. Men de herlige kjøreegenskapene kan også forklares i en veldig presis styring, en av de beste og mest presise manuelle girkassene jeg har kjent på lenge, og faktisk et overraskende godt overskudd fra motoren.

