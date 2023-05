Tommel opp. Det er det mange som gir ukens testbil. Overraskende mange, faktisk. Joda, det er jo en spesiell bil. BMW har endelig laget en fullverdig stasjonsvogn-utgave av M3.

Men likevel. Det er jo strengt tatt bare en familiebil – for de uinnvidde. De som ikke har blikk for de brede hjulbuene, den litt ekstra aggressive stylingen og de fire enderørene – eller hører den raspe lyden fra eksosen.

For de som ikke får med seg dette – er det en helt vanlig stasjonsvogn.

BMW M3 Touring Competition M xDrive Pluss: Kjøreglede, plass og 4x4 Minus: Dyr, litt kunstig lyd Pris: Fra 1.469.000 kroner

Langt unna vanlig

Så la meg bare understreke én gang for alle. BMW M3 Touring Competition er langt unna helt vanlig.

BMW lot seg ikke stresse med denne bilen. Både Mercedes og Audi har for lengst sett verdien av stasjonsvogn-utgave av verstingmodellene C63 AMG og RS4.

Sistnevnte har dessuten hatt firehjulsdrift i alle år – som gjør den fullverdig helårsbil.

KALDT: Årets vinter har vært av den seige sorten. Men så lenge du har firehjulsdrift, er det ikke noe problem.

Har spilt kostbare

Hvorfor skal ikke de som har behov for litt ekstra plass få lov å kose seg med en verstingbil?

– De får kjøpe noe annet, har tydeligvis beskjeden vært fra BMW. De har rett og slett spilt kostbare – i 50 år!

De har jo heller ikke laget stasjonsvogn av M5 – siden E61-generasjonen som kom i 2007.

Men i forbindelse med dagens M3, begynte ryktene raskt å svirre om at nå skulle det skje. NÅ skulle M3 endelig tilgodesees med et skikkelig bagasjerom – og firehjulsdrift.

Halleluja! Eller som salige Trond Kirkvaag ville sagt: Heleluja!

Kjenner sin besøkelsestid

Noen ganger er ryktebørsen på jordet. Men denne gangen stemte det. Og nyheten ble svært godt mottatt av norske kjøpere.

Allerede i vinter kunne vi fortelle at det var rekordhøy pågang. Norske kunder kjenner sin besøkelsestid når BMW endelig lytter til ønskene deres.

Mer enn dobbelt så mange bestillinger er inne, i forhold til hva man har opplevd med M3 sedan og M4 coupe.

Vi har så langt bare fått et flyktig førsteinntrykk av bilen på isen på Golsfjellet. Nå er det på tide å bli kjent med hva den er god for på vanlig vei.

HISSIG: Hekken bærer bud om hvilken formidabel kraftpakke det er snakk om. Fire enderør, takspoiler og en kraftig diffusor er på plass.

Hvordan er den å kjøre?

Du trenger ikke å sitte lenge bak rattet i den nye versting-utgaven, for å skjønne at den mener alvor. Et trykk på den røde startknappen – og du både hører og kjenner vibrasjonen fra den tre liter store rekkesekseren.

Kaldstart med en slik bil er en ordentlig fornøyelse. Med alle elbilene som dominerer, blir det ekstra spesielt. Litt som i gamle dager, da man faktisk bare fikk lørdagsgodt på nettopp lørdag. Da smakte det ekstra godt.

Dagene til biler som dette er talte. Vi kan like eller mislike det, men sånn er det.

Men i stedet for å la det surne opplevelsen, er det bedre å nyte den siste generasjonen av fossil «galskap». Herlig galskap, altså.

M xDrive betyr firehjulsdrift. Det kommer godt med i testperioden. Bilen står på vinterdekk – og bra er det. For vinteren har ikke sluppet helt taket, ennå. Men M3 – som altså kan være riktig så leken og hissig – er snill som et lam, når du ber om det. Stille, komfortabel og stødig.

Framkommeligheten er det ingenting å si på, heller. Bare bakkeklaringen setter noen klare begrensninger.

De dagene du er i humør til det, og finner et passende sted, kan du la den strekke ordentlig på beina. Vi har dessverre ikke fått kjøre den på bane enda. Men basert på det vi har fått smake på vanlig vei, er det mye å glede seg til når vi kan slippe tøylene helt.

Den er ultrapresis i styringen, svært godt balansert og temmelig flat gjennom svingene. Samtidig er gassresponsen akkurat så følsom som den bør være. Lydig, som mamma ville sagt. En av de mest lydige på markedet, faktisk. Berører du gasspedalen litt bestemt, fyker familiebilen av gårde umiddelbart.

Akkurat hvor hissig den skal være, bestemmer du helt selv. Det er en rekke parameter å justere på:

Gass

Styring

Dempere

Girkasse

Bremser

ESP

Firehjulsdrift

DIGITALT: Vi har mer sansen for de tradisjonelle instrumentene til BMW. Til tross for stadig nye design-varianter, går det bare i feil retning. Dette er fargekaos!

Kort sagt: Klarer du ikke å finne et passende oppsett på denne bilen, bør du kanskje vurdere om det er du som er problemet.

Vi tar med at du kan velge å sette bilen opp med ren bakhjulsdrift. Kombinert med mindre strengt ESP-oppsett, betyr det at du virkelig kan leke deg. BMW har til og med laget et eget driftingprogram – som rett og slett gir deg karakter for gjennomføringen. Her baseres «terningkastet» på vinkel, hurtighet og hvor lenge du holder driften. Artig!

Girkassen er også med på notene. Noen trykk på knappen på girkassen, og den girer perfekt ned når det kjøres aktivt. Ved nedbremsing før sving, serverer den lavere gir - slik at du har momentet med deg.

Testbilen har doble vinduer, som gir mindre vindsus – og lar deg heller høre mer av motor og eksos. Det siste er ikke støy – det er mye av grunnen til at kjøperne valgte akkurat denne bilen.

Girkassen er åttetrinns dobbeltcluch. Rimelig sømløse greier. Men med et passe rykk når du velger det groveste kjøreprogrammet. I head up displayet, som er helt nytt, får du informasjon om turtallet. Akkurat sånn skal det være i en sportsbil.

Er det noe vi ikke liker, egentlig? Joda, noen negative punkter:

Lyden er ikke like dyp og barsk som vi skulle ønsket oss. Den høres tidvis litt «falsk» ut. Særlig «poffene» når du skifter gir blir i overkant kunstige. Skylden får vi legge på EU – som stiller strenget krav til lydnivået.

Selv om du kan justere oppsettet på understellet, blir det tidvis litt for hardt på humpete og ujevne norske veier – herjet av telehiv. Er du ute etter mest mulig komfort, er ikke M3 valget du bør gå for. Men det visste du fra før.

LAVT FORBRUK: På langkjøring er det mulig å komme under oppgitt forbruk. Men vil du egentlig det?

Forbruket er høyt. På forsiktig langkjøring klarte vi å komme ned på 0,86. Men da var til gjengjeld all livsglede sugd ut av alle som satt i bilen. Selv bilen virket bare trist og lei av å bli kusket rundt som et alminnelig pakkesel.

Du bør derfor ta høyde for at det går rundt literen på mila – om du skal ha et minimum av moro, også.

ROMSLIG: En god mengde Pepsi-Max er viktigst – dernest nødvendig skiutstyr. Kommentarer rundt hvordan pakkingen er løst blir ikke lest ...

Plass:

Bagasjerom:

3-serie Touring er blitt en romslig bil. Bagasjerommet er på 520 liter. Vi fylte opp bilen med fire par ski/staver, to hjelmer, to par slalomski, fire par staver og to digre bager. Det gikk fint. Vi hadde mer plass til overs.

Ryggen på baksetene kan deles 20/40/20. Dermed kan du ha med ski uten å bruke takstativet – og samtidig ha plass til fire personer. Det er greit å slippe vindsusen fra skiboks – og ikke minst økt forbruk og dårligere kjøreegenskaper.

BMW skal dessuten ha skryt for den smarte løsningen med at du kan få tilgang til bagasjerommet ved å løfte vinduet. Når du først er blitt vant med dette, er det noe savner på biler som ikke har det.

Men tilhengerfeste må du se langt etter. Det får være måte på ...

BRA FOR TO: Det er slett ikke verst plass her. Men det midterste setet er i beste fall en nødløsning.

Baksetet:

Det er ikke til å komme fra at du sitter ganske så lavt her. Plassen er OK til bena og takhøyden er bra. Her kan to voksne fint sitte.

Men for noen blir det litt slitsomt å komme inn og ut, siden den er så lav (Hei tante Karen og onkel Tor!).

Det er midtarmlene med koppholdere, eget klimaanlegg, to USB-C-ladepunkter og varme i baksetet.

Den som taper stein-saks-papir-konkurranse, og må sitte i midten, har virkelig tapt. Det er lite behagelig, og trangt til beina.

EKSEMPLARISK: Sånn skal det se ut på førerposisjonen.

Foran:

Kjørestillingen er tett opptil optimal – og vi takker BMW for at det er mulig å senke setet så mye at du nesten føler du subber nedi med rumpa.

Alt er innenfor rekkevidde - deilig ratt med to røde M-knapper som kan åpne opp en verden av adrenalin, svidd gummi og høy puls.

Setene er gode. Her er det mye sidestøtte – men også komfort for langturene.

Design:

Det ble fullt rabalder da BMW viste grillen på 4-serie, M3 og M4. De stående og svært dominerende nyrene ble i overkant for mange. Undertegnede har imidlertid likt dem fra dag én. De gir disse modellene en tydeligere tilstedeværelse – og det er jo litt av poenget. Man kjøper ikke en M-bil for å forsvinne i mengden.

Utover fronten er det lite som provoserer her. M-utgaven ser ekstra bøllete ut, med de brede hjulbuene – og med sorte lister og grill, blir den ekstra hissig. Men ingenting er veldig utagerende.

Testbilen har en nydelig vinrød lakk – som fortjener å vises fram i skikkelig sollys. Alle vi møter faller for lakken. Testbilen har også svarte felger.

Her var meningene mer delte – noen digger svarte felger, andre hater det. De to leirene får du ikke forent.

KANIN ELLER KANON? Noen synes den er steintøff – andre at det minner i overkant om en viss pelskledd gnager.

Tech:

BMW er langt framme på teknologiske vinninger. De er også gode på å gjøre teknologien lett å bruke. For eksempel er adaptiv cruisecontrol befriende intuitiv å aktivere og justere.

Gesture controle er også BMW alene om - og det fungerer! Her kan man justere volum, bruke telefonen og skifte sanger ved å gjøre bestemte bevegelser i luften. Det ser rart ut - og høres sikkert rart ut for de som ikke har brukt det. Men i praksis fungerer det overraskende bra.

Head up display er det fortsatt ingen som gjør bedre enn BMW. M3 Touring har fått en oppjustering i forhold til M4 og M3 sedan.

Nykommeren har også de nye skjermene vi har blitt godt kjent med i iX og i4. De fungerer godt.

Men i akkurat denne bilen er det avanserte firehjulsdriftsystem som virkelig topper opplevelsen – inkludert både Drift Mode og Drift Analyser.

NY SJEF: BMW har lagt lista høyt. Nå er det opp til konkurrentene å følge opp.

Konklusjon:

Det føles som å komme med den åpenbare løsningen på en dårlig påskekrim. Men vi kan ikke annet enn å slå det fast, likevel: BMW M3 Touring Competition er SÅ verdt ventetiden.

Den setter en ny standard. Både Mercedes og Audi har fått noe å strekke seg etter. For nykomlingen er vår favoritt i klassen.

Den har kjøreglede som strengt tatt ikke burde være mulig i en stasjonsvogn. Det er brutale krefter – men samtidig en bil som lett lar seg bruke i hverdagen. Hele året.

Vi skulle bare ønske BMW hadde gjort seg mer flid med lydbildet. Det fortjener å raffineres.

PS: Husk at den er tørst som en sjømann på perm. Og at den ikke gjør deg noen tjenester om du har vanskelig for å si nei til en lyskryssduell eller to. Kan bli dyrt, det også ...

BMW M3 Touring Competition M xDrive Motor og ytelser: Motor: 3-liter, rekkesekser

Effekt: 510 hk / 650 Nm

0-100 km/t: 3,7 sek.

Toppfart: 250 km/t

Forbruk (WLTP): 1,04 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 480 x 190 x 206 cm

Bagasjerom: 500 / 1.510 liter

Vekt: 1.865 kg

Tilhengervekt: 0 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 1.469.000 kroner

Pris testbil: 1,7 millioner kroner

