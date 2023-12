Venter elbil-brems i EU: Dette får skylden

Nesten alle nye personbiler som registreres i Norge nå, er elektriske. Også i våre naboland Sverige og Danmark har veksten vært formidabel den siste tiden.

I andre land går det tregere, og kanskje tregere enn hva myndighetene har håpet på. Selv om veksten har vært god i EU, EFTA og Storbritannia så langt i år, lå elbil-andelen på registreringsstatistikken i regionen fortsatt så lavt som 17 prosent i årets tredje kvartal. I Tyskland sank faktisk elbil-salget markant i september.

Og nå tror mange at vi går inn i en lengre periode med redusert elbil-etterspørsel i Europa. Det skriver Reuters .

Fortsatt for dyre

Nesten hele Europa opplever mange av de samme utfordringene som her i Norge, med økte levekostnader og redusert kjøpekraft. Dermed blir gjerne planene om å kjøpe ny bil utsatt, i påvente av bedre tider.



Samtidig mangler mange land gode insentiver for å kjøpe elbil. Er man på utkikk etter nybil, velger mange derfor en bil med forbrenningsmotor i stedet.

Dette skyldes i stor grad prisene. I Storbritannia er elbiler i gjennomsnitt 33 prosent dyrere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor, ifølge tall fra AutoTrader.

Les også: Tre billige og smarte biler til pendling



KAN BLI BILLIGST: BYD Seagull kommer kanskje til Norge i 2024. Den blir sannsynligvis Norges aller billigste elbil, med forventet startpris på mellom 150.000 og 200.000 kroner.

Venter på billigere biler

Bilprodusentene har imidlertid lovet både mindre og billigere elbiler i tiden som kommer. Under 25.000 euro for en kompakt og byvennlig elbil med god rekkevidde, virker å være en soleklar målsetning for blant andre Volkswagen, Tesla og Stellantis-gruppen, for ikke å glemme de mange nye kinesiske aktørene.

Først når det begynner å bli et godt utvalg av elbiler i denne prisklassen, vil etterspørselen skyte fart, mener flere analyseselskaper Reuters har vært i kontakt med.

Problemet er bare at det kan ligge flere år fram i tid. Noen modeller er ventet i 2024, mens andre først kommer i 2025 eller senere.

– Etterspørselen vil forbli treg så lenge det ikke er billigere elbiler tilgjengelig, sa Felipe Munoz fra JATO Dynamics om nedgangen i salget i Europa i september.

Slik får du nybilen ekstra billig



BLIR BILLIG: Citroën ë-C3 kommer i 2024 og får en startpris på under 250.000 kroner i Norge.

Fortsatt usikkerhet

Men det er ikke bare lav pris og godt utvalg som er avgjørende for kjøperne. Flere forhandlere Reuters har vært i kontakt med i Tyskland og Italia, peker også på at mange bilkjøpere er usikre på om teknologien rett og slett er moden nok. Enkelte frykter at en ny elbil i dag vil tape seg raskt i verdi.

Dessuten trekkes manglende ladeinfrastruktur fram som en hemsko mange steder.

Mange har imidlertid god tro på at bilene og infrastrukturen vil bli mye bedre de neste årene.

Ifølge prognoser fra analyseselskapet GlobalData vil elbilsalget sannsynligvis passere salget av bensin- og dieselbiler i EU, EFTA og Storbritannia mot slutten av 2025. Ladbare hybrider vil fortsatt være den klart største drivlinjen, med litt under halvparten av markedet.

Vi i Broom har mange artikler om billigbiler – her finner du noen av dem



Få også med deg denne videoen: