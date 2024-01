Veldig mye bil for pengene

Opel var tidlig ute med elbil da deres Ampera-e kom til Norge første gang i 2017. Svært god rekkevidde og hyggelig pris gjorde at nordmenn sto i kø. En kø mange av dem også ble stående leeenge i.

Lang historie kort: Ampera-e ble aldri den bestselgeren den kunne blitt. Den viktigste årsaken var at Opel ble solgt fra eierselskapet General Motors (GM) til franske PSA. Det var GM som hadde utviklet Ampera-e, hjemme i USA het den Chevrolet Bolt.

Siden har Opel fulgt opp med to elbiler: Småbilen Corsa og kompakte Mokka. Og nå har turen kommet til en bilmodell som har vært med oss i over 30 år: Nemlig Astra.

De aller første eksemplarene ruller nå på norske veier. Opel tilbyr to utgaver: Femdørs kombi og stasjonsvogn. Uvanlig nok er prisen den samme: Fra 388.900 kroner. Det betyr sannsynligvis at de fleste kundene vil velge stasjonsvogn.

Her er Opel også tidlig ute. Så langt finnes det svært få elektriske stasjonsvogner på markedet. I Norge er det bare MG og Nio som tilbyr dette, men flere er på gang. Opel bør kunne nyte godt av at konkurrentene somler.

LAV: Stasjonsvogndesignet er positivt for luftmotstanden, sammenlignet med en SUV. Dermed også positivt for rekkevidden.

Hva er nytt:

Her snakker vi ikke elbil «fra bunnen». Denne Astra-generasjonen kom først med bensin- og dieselmotorer. I Norge har den blitt solgt som ladbar hybrid. Men fra nå er det bare én ting som gjelder: Elbil.



Litt tall: Batteripakken er på 54 kWt. Det gir en offisiell rekkevidde på 413 kilometer. Ved hurtiglading kan bilen ta imot maks 100 kW.

Alt dette er ganske puslete tall i 2024. Det samme gjelder forresten også for ytelser og akselerasjon. Elektriske Astra har 156 hestekrefter og bruker 9,2 sekunder fra 0-100 km/t. Vi er langt fra elbilene som tilbyr sportsbil-ytelser.

Astra stasjonsvogn er 464 centimeter lang – nøyaktig like lang som Skoda Enyaq. Her merkes det godt at lav bil ofte også ser mindre ut. Astra ruver ikke akkurat på veien, men har bagasjerom på solide 516 liter. Det betyr god familiebilplass. Baksetet kan deles 40:20:40.

ROMMELIG: Bakluka skjuler et bagasjerom på 516 liter, det er betydelig større enn flere av de elektriske crossoverne/SUV-ene i denne klassen har å by på.

Hvordan fungerer det?

Det er lett å skjønne at Opel ikke har hatt ambisjoner om å lansere en elbil som flytter grensene. Astra går ikke veldig langt, lader ikke veldig fort – og er ikke veldig sprek heller. Men til gjengjeld har den god plass, praktiske egenskaper og ikke minst: Gunstig pris.

Nettopp kombinasjonen plass og pris blir nok knallviktig, i et marked der renter og dyrtid har gitt bråstopp i salget av dyrere biler. Her får du altså en fullverdig familiebil til 400.000 kroner, ganske komplett utstyrt.

For å ta noe veldig mange lurer på: Rekkevidden. I vår testperiode er det tidvis bikkjekaldt, med temperaturer rundt 20 minus. Da er det ikke så hyggelig å være hverken menneske, bikkje – eller elbil.

SAMME PRIS: Slik ser femdørsutgaven ut, her fotografert på en iskald dag.

Vi tester flere starter med kald bil og da blir strømforbruket formidabelt. Batteriet er kaldt, det samme er kupéen. Her er det ikke noe problem å tredoble det offisielle rekkeviddetallet som ligger på 14,8-15,5 kWt/100 kilometer. I alle fall på småturer. Da går strømmen fort unna.

Definisjonen på en «småtur» er fort ganske uklar. Men når vi tester lading etter tre mil, er det ikke akkurat veldig oppløftende. Da sildrer strømmen sakte inn på batteriet, vi sliter med å komme over 22 kW.

I slike temperaturer er forskjellen voldsom hvis du starter med varm bil i stedet. Tips: Det beste er å forvarme mens bilen er koblet til lader.

Vi gjør nettopp det, før vi legger ut på en 11 mils tur med god blanding av landevei, småveier og litt motorvei. Og da leverer Astraen helt andre tall.

Temperaturen ligger mellom ni og 14 minusgrader. Gjennomsnittsfarten ender på 70 km/t og vi har har et snittforbruk på 20,3 kWt. Da med én person i bilen og 21 grader på klimaanlegget.

TREGT: Kald og halvfull batteripakke, da går det ikke akkurat fort å lade...

Det tilsvarer en reell rekkevidde under disse forholdene på i underkant av 25 mil. Basert på våre erfaringer i temperaturer som dette, må det kunne sies å være innafor.

En hyggelig bonus: På slutten av turen, ruller vi inn til hurtiglading med 12 prosent strøm på batteriet. Og nå går det unna i et helt annet tempo. Ladehastigheten bykser kjapt opp til 74 kW og ligger stabilt rundt 70 i lang tid.

I tilfelle du ikke har erfart det selv: Det er enorm forskjell på å lade et varmt batteri med lite strøm igjen, kontra et kaldt med mye strøm på. Elementær elbilkunnskap for mange, men også nytt for mange med lite erfaring. Og denne kalde vinteren har vi virkelig fått erfare mange svingninger. Aldri så galt, osv.

Bortsett fra alt det elektriske? Astra er praktisk og familievennlig stasjonsvogn, innenfor kompakte mål. Bagasjerom på 516 liter er bedre enn i mange SUV-konkurrenter. I tillegg er det enkelt å utnytte plassen, ved å stable i høyden. Baksetet holder for to voksne, men noen plassorgie byr det ikke på.

At du ikke kan trekke henger er et solid minus. Det er svakt på en elbil som lanseres i 2024. Men du få et såkalt transportfeste, for eksempel til sykkelstativ. Her kan du ha med 80 kilo. 80 kilo er også grensen for taklast. Det er et helt greit tall.

PRAKTISK: Bagasjerommet er smart utformet, her får du med deg mye.

Kjøreegenskapene er relativt sportslige, uten at vi på noen måte snakker sportsbil. Forsetene er svært bra, det samme er lysene. Her er Opel gode!

I motsetning til mange av de andre elbilene med drift på to hjul, går kreftene her til forhjulene. Vår erfaring er at den drar seg godt fram på snødekte veier. Men har du mye krevende kjøreforhold, er 4x4 naturligvis smart. Det tilbyr Opel ikke.

Dashbord og infotainment ser ikke supermoderne ut, blant annet er skjermen direkte puslete sammenlignet med mange konkurrenter. Det blir også ganske mye trykking for å utnytte systemet.

Til gjengjeld lar Opel deg styre flere ting fra fysiske knapper og brytere enn mange av konkurrentene gjør og forklarer det med at bilen skal være det de kaller «Autobahn-proof». Det har vi sans for!

INNVENDIG: Dashbordet er funksjonelt og vi har sans for at Opel fortsatt bruker en god del knapper. Skjermen kunne helt klart vært større.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en praktisk og elektrisk stasjonsvogn, til svært hyggelig pris.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av maks rekkevide og hurtig lading.

Konklusjon:

Som nevnt tidligere: Denne bilen handler absolutt ikke om å flytte grenser. Teknologien er velprøvd og ikke akkurat hypermoderne. Både på batteripakke, rekkevidde og lading må Astra se seg solid slått av mange konkurrenter. Det er også et klart minus at den ikke kan trekke henger.

Til gjengjeld får du altså en ganske rommelig, godt utstyrt og elektrisk stasjonsvogn fra 388.900 kroner. Det vil garantert veie tungt for mange. Du får også en bil fra et merke med lange og solide tradisjoner, med en merkevare som har blitt merkbart sprekere de siste årene.

TIDLIG UTE: Opel har et forsprang på mange konkurrenter når de nå kan tilby elektrisk stasjonsvogn. Det forspranget kan nok Astra også trenge. OPEL ASTRA ELECTRIC SPORTS TOURER GS Motor: Elektrisk, én motor

Effekt: 156 hk/270 Nm

0-100 km/t: 9,2 sekunder

Toppfart: 170 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 54 kWt

Rekkevidde strøm (WLTP): 413 kilometer

Forbruk: 14,8-15,5 kWt/100 kilometer

Ombordlader: 11 kW

Hurtiglading: Inntil 100 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 464 x 186 x 148 cm

Bagasjerom: 516-1.553 liter

Vekt: 1.685 kilo

Tilhengervekt: 80 kilo (kun transportfeste)

Taklast: 80 kilo Pris: Fra 388.900 kroner (pluss frakt)

