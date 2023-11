Bruktbilkjøp er fortsatt en av de viktigste årsakene til klagesaker hos Forbrukerrådet. Felles for de fleste misfornøyde bruktbilkjøpere er at bilen ikke tilsvarte forventningene. Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis.

I denne saken om en BMW E46, en 318i automat av 2003-modell, endte det definitivt med fullt medhold!

Historien startet på Vestlandet en høstdag i 2022, da den nevnte BMW-en skiftet eier. Bilen var på dette tidspunktet kjørt 185.000 kilometer, og kjøpesummen var 45.000 kroner, som ble oppgjort kontant samme dag.

Det er ikke fremlagt noen kontrakt, men innklagde (selgeren) sendte samme dag en SMS til kjøperen, der det blant annet ble anført at «bilen er solgt i den stand den er i uten noen form for garanti».

Havarerte

Klageren har forklart at bilen ble kjøpt på grunnlag av en annonse på Finn.no, der det blant annet sto at den var «veldig fin bil, og billig å kjøre med.» Det sto også at den nylig hadde hatt service.

Klageren forklarte videre at hun fikk prøvekjøre bilen før kjøpet, men at det var så lite bensin på den at drivstofflampen lyste. Bilen ble derfor bare prøvekjørt i en 50-sone der det ble sjekket at bremsene «og slikt» var i orden. Deretter rakk klageren bare å kjøre 5,4 kilometer med bilen etter overtakelsen før den havarerte.

Umulig å vite

Partene ble enige om at bilen skulle fraktes til merkeforhandler for nærmere undersøkelser for innklagdes regning. Dette ble gjort, og tilbakemeldingene derfra var ikke oppmuntrende lesning.

Ifølge verkstedet var det flere feil, blant annet i valvetronic-systemet og at motorstyreenheten var full av olje. «Dette er en feil som har kommet gradvis, da olje har jobbet seg gjennom ledninger og ned i styreenhet,» skrev verkstedet, og la til at «dette er ikke en skade som plutselig oppstår, men det er umulig å vite om symptomer og feil har kommet før.»

Krevde heving av kjøpet

Verkstedet anslo en reparasjonskostnad på ca. 35.000 kroner, men tok forbehold for at dette kunne bli et høyere beløp. I ettertid viste det seg at innklagde motsatte seg å betale for undersøkelsen av bilen, noe som førte til at verkstedet holdt på den som sikkerhet for betalingskravet.

Klageren har anført at bilen var mangelfull, og at forbeholdene om «uten garanti» og «solgt som den er» måtte være ugyldige, siden dette var opplysninger hun hadde fått tilsendt etter at hun hadde forlatt stedet – og at dette ikke hadde vært avtalt på forhånd. Siden bilen havarerte umiddelbart etter kjøpet, krevde klageren kjøpet hevet, med tilbakebetaling av kjøpesummen på 45.000 kroner og omregistreringsavgiften på 1.700 kroner.

Må sees bort fra

Innklagde avviste – ikke uventet – dette kravet, og mente at det var informert muntlig om at «dette var en eldre bil som trengte gjennomgang.» Innklagde hevdet også at klageren selv hadde opplyst at hun hadde kjørt med bilen i over 100 km/t før den havarerte, noe innklagde mente innebar «at bilen ble presset kald og ga etter...»

Ved Forbrukerklageutvalgets behandling av saken, ble det innledningsvis slått fast at forbeholdene innklagde påberopte seg måtte ansees som ugyldige: «Dersom et slikt forbehold skal være gjeldende mellom partene, må det derfor avtales på forhånd for å være del av avtalevilkårene. Når det ikke foreligger dokumentasjon som tilsier at det var enighet mellom partene om en slik reservasjon forut for avtaleinngåelsen, finner utvalget at det må ses bort fra forbeholdet.

Sannsynliggjort

Utvalget fant det deretter «sannsynliggjort at både valvetronic-systemet, ledningsnettet og motorstyreenheten på bilen var beheftet med store mengder olje kort tid etter kjøpet.»

Et viktig grunnlag for denne beslutningen, var rapporten fra merkeforhandleren, der det også ble sagt at feilen hadde oppstått gradvis ved at olje hadde jobbet seg gjennom ledninger og ned i styreenheten. Sammenholdt med det faktum at bilen havarerte umiddelbart etter overtakelsen, fant utvalget «det sannsynliggjort at feilen kan knyttes til forhold ved leveringen.»

Kjøpet ble hevet

Forbrukerklageutvalget fant ikke at innklagde hadde gitt klageren «uriktige eller mangelfulle opplysninger ved kjøpet.»

Det springende punktet ble derfor om bilen var i dårligere stand enn klageren hadde grunn til å vente ved kjøpet. Her var det snakk om en 19 år gammel bil som var kjørt 185.000 kilometer, noe som i utgangspunktet betyr at kjøper må være forberedt på at til dels store utgifter kan oppstå ganske snart. «Det er heller ikke uvanlig at reparasjoner på eldre biler kan bli kostbare, og ved kjøp av en eldre bil påtar kjøperen seg generelt sett en risiko også for uforutsette feil og betydelige utbedringskostnader i den forbindelse,» uttalte utvalget videre.

Men havari etter noen få kjørte kilometer etter kjøpet var ikke «innafor», fastslo Forbrukerklageutvalget, som vedtok heving av kjøpet. Dette innebærer tilbakebetaling av hele kjøpesummen på 45.000 kroner, mot at bilen «stilles til innklagdes disposisjon».

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

