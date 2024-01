De første eksemplarene av nye Kia EV9 kom til Norge før jul. Med den har Kia fått en helt ny toppmodell her hjemme.

Vi snakker elektrisk SUV med plass til inntil sju, mange fleksible interiørløsninger, drøye 505 kilometers rekkevidde og startpris på 899.900 kroner. Ja, du leste riktig: En Kia til 900.000 kroner.

Batteripakken er på hele 99,8 kWt. Det offisielle forbruket er oppgitt til 22,4 kWt. Da vi hadde bilen på test i slutten av november, var vi ikke langt unna å klare det tallet i et par minusgrader.

Svært bra

Nå har vi fått teste i flere kuldegrader og med varierte kjøreforhold. Premissene er slik: Fire personer i 21 grader varm bil. Så normal kjøring som mulig.

Og bare så det er sagt: EV9 er en super bil å dra på tur med. Sittekomforten er helt i toppklasse, støydempingen svært god – og komforten står til en sekser på terningen. Totalpakken er rett og slett imponerende bra og forsvarer etter vårt syn prislappen.

Sånn: Da kan vi kjøre avgårde!

Første etappe er typisk «norsk» langkjøring. Like under ni mil med en blanding av 80- og 90- soner, med et par 70-soner innimellom. Snittfarten ender på nesten nøyaktig 80 km/t. Her ligger forbruket på 23,8 kWt/100 kilometer. Utetemperaturen går fra minus 6 til minus 12 grader, det er bare veier.

Vi er altså litt over offisielt forbruk. Men under forhold som dette mener vi det er svært bra. Dette gir en pen vinter-rekkevidde.

UT PÅ TUR: Kia EV9 har offisiell rekkevidde på 505 kilometer. Det klarer du ikke under norske vinterforhold, men tallene ute på veien imponerer oss.

Ikke luftmotstands-vinner

Så går vi over til 17 mil på motorvei. Her varierer farten mye mer. Det er tidvis kø og lave hastigheter. Så bryter det opp og vi kan ligge i 110 km/t et godt stykke.

Gjennomsnittsfarten blir likevel ikke høyere enn 73 km/t. I køkjøring er forbruket lavt, men ikke overraskende øker det kraftig når vi får opp farta. Designet gjør at EV9 ikke akkurat er noen luftmotstands-vinner. Den digre fronten skyver mye luft foran seg. I 110 km/t går det også mye strøm. Dermed ender vi på et gjennomsnittlig forbruk på 30,7 kWt.

Også her er det kaldt, oppunder 10 minusgrader. Det gjør at det går med ganske mye strøm for å holde varmen i kupéen.

STOR: Høyreist bil med diger front. Det er absolutt ikke oppskriften for å få luftmotstanden så lav som mulig.

Lader kjapt

Motorveifart og kuldegrader er ikke en god kombinasjon for noen elbiler. Slik sett leverer EV9 helt som forventet. Har du mye av denne typen kjøring, vil du fort erfare at du kan spare ganske mye strøm ved å senke hastigheten noe. Så blir det selvfølgelig et regnestykke (og en prioritering) om du heller vil bruke litt lenger tid – eller kjøre på og ta en ekstra ladestopp.

EV9 har 800 volts-teknologi. Det betyr blant annet at den lader veldig kjapt. Maksimal ladeeffekt er oppgitt til 210 kW, det er høyt.

For å utnytte dette best mulig, aktiverer vi oppvarming av batteriet før lading. Det gjøres enten «manuelt» via en knapp – eller ved å legge inn ladestasjon som destinasjon.

LADING: 188 kW ladefart i en god bunke kuldegrader. Det er ikke verst!

Opp til 188 kW

Et varmt batteri lader raskere enn et kaldt. I tillegg har det mye å si hvor mye strøm det er på batteriet når du begynner å lade.

Vi tester med ulike utgangspunkt og opplever at ladehastigheten varierer fra maksimalt 90 til 188 kW. Sistnevnte er med forvarmet batteri som har 20 prosent igjen når vi kobler til. Da renner strømmen kjapt inn!

Siste del av vår testperiode blir så det veldig mange opplever på store utfartsdager: Nemlig køkjøring.

HJEMOVER: Det ser kaldt ut – og det er kaldt!

Deprimerende snittfart

Første nyttårsdag kjører vi ned fra Venabygdsfjellet med fulladet bil. Vi starter på nesten 1.000 meters høyde over havet og skal ende på 120.

Å se gjennomsnittsfarten fra en slik tur er egentlig ganske deprimerende. Med saktegående kø det meste av strekningen fra Hafjell til Oslo, ender den på 42 km/t. Seks timer tar turen totalt. Temperaturen ute ligger stabilt rundt 10 minus, vi har fortsatt 21 grader inne i bilen. Det er tidvis ganske mye snø på veien, langt fra optimale elbil-forhold der heller.

Forbruket nyter naturligvis godt av at farten er så lav. Men samtidig må batteripakken varme opp den store kupéen i hele seks timer. Det tatt i betraktning, synes vi et gjennomsnittsforbruk på 22,4 kWt er bra.

VARMING: Størrelsen gjør også at det er noen kubikkmeter kupé som må varmes opp. Det slår også inn på strømforbruket.

Hastighet mye å si

Alle som har kjørt elbil på vinteren, vet at det er mange forhold som spiller inn. Derfor vil rekkevidden også variere mye. Vår erfaring med EV9 så langt er at det bør være realistisk å klare minst 400 kilometer på vinteren. Noen ganger mer, noen ganger mindre. Det er uansett et bra tall.

Det er også tydelig at hastighet har ekstra mye å si for denne bilen, sammenlignet med flere av konkurrentene. Det er ikke rart. Kia har altså gått for et design som bryter kraftig med de fleste elbil-sannheter. Bilen er diger, høyreist og firkantet. Det gir særpreg og ikke minst veldig god innvendig plass. Men det får også noen konsekvenser, særlig i høye hastigheter.

Da kommer stort batteri og ikke minst ladehastigheten godt med. Noen ganger passer det med lange ladestopp, men noen ganger stopper du bare for å få flest mulig kilometer på så kort tid som mulig – før du kjører videre. Da er det stor forskjell om bilen tar imot 80 eller 180 kW.

IMPONERER: EV9 er en elektrisk Kia til 900.000 kroner. Det er også en bil med mange gode kvaliteter.

Kia EV9 GT-Line Launch Edition Effekt og ytelser: Motor: 2x elektrisk,bakhjulsfrift

Effekt: 384 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 5,3 sekunder

Toppfart: 200 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 99,8 kWt netto

Rekkevidde: 505 kilometer

Forbruk: 22,4 kWt

Hurtiglading: 210 kW

Ombordlader: 11 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 501 x 198 x 178 cm

Bagasjerom: 333/828 liter

Frunk: 52 liter

Hengervekt: 2,5 tonn

Vekt: 2.589 kg Pris: Fra: 899.900 kroner

