Vegvesenets «super-våpen»: Slik blir du tatt

Når Statens vegvesen utfører kontroller, skjer det ikke nødvendigvis bare på deres egne stasjoner.

De siste årene har Vegvesenet også fått et hjelpemiddel som har vist seg å være svært effektivt. Dette er mobile skiltscannere – som i praksis kan plasseres nesten over alt langs norske veier.

Her blir alle kjøretøy tatt bilde av og scannet – og så umiddelbart sjekket opp mot registrene. Mangler du for eksempel EU-kontroll eller ikke har forsikret bilen – vil det bli oppdaget på sekundet.

Har 45 scannere

– Det er et veldig viktig verktøy for oss. Her får vi en god oversikt på hvilke biler som bør tas inn på kontroll – og hvilke som kan kjøre videre, forteller Jens Richard Kalfjøs, i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har totalt 45 mobile skiltscannere – og de brukes hyppig.

Nytt hjelpemiddel er svært effektivt

Se hvordan vegvesenets «super-våpen» fungerer her: – Vi skjønner at folk kan bli satt ut, sier Kalfjøs når Broom er med på kontroll: