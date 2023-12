– Det er alltid veldig hyggelig å levere ut en drømmebil, og litt ekstra nå til jul. Det er sjelden man får ny bil til jul, da må man kjøpe den selv, spøker luksusbilselger Olav Medhus.

Men det er faktisk ikke spøk. I år har kompisene Vegard Lien og Ole Martin Hagland realisert en stor bildrøm hos den eksklusive bilbutikken By Medhus på Billingstad utenfor Oslo.

De har kjøpt hver sin bil til jul. Vegard Lien klinket til med en sort Ferrari 488 GTB, til 2,8 millioner kroner.

DYRE GAVER: Ole Martin og Vegard har akkurat hentet hver sin julegave. Begge i sort, med røde bremsecalipere.

Klype seg i armen

– Det er litt av en julegave til seg selv?

– Ja, det er litt «klype seg i armen-opplevelse», dette her. Jeg har alltid hatt sansen for Ferrari. Nå tenkte jeg at drømmen måtte oppfylles, sier Vegard til Broom.

26-åringen, som jobber i et oljeselskap, sørget for å få med splitter nye piggdekk til bilen. For denne skal brukes.

– Absolutt! Nå møtte vi jo på snøværet ganske fort på vei hjem fra Billingstad. Jeg skal også ta med bilen på isbanekjøring på nyåret. Det gleder jeg meg stort til!

Den spinnville julegaven til Vegard er en 2016-modell 488 GTB. Bilen er utstyrt med en hissig V8-er på 670 hestekrefter og har drift på bakhjulene.

– Den er helt vill å kjøre. Bare turen hjem til Sandnes var et stort høydepunkt, smiler den nybakte Ferrari-eieren.

FØRSTE I NORGE: Dette er faktisk det første eksemplaret av Ferrari 488 som kom til Norge. Nå har bilen rullet drøyt 53.000 kilometer.

Porsche til jul

Samme dag som Vegard hentet sin Ferrari rett før julaften, klinket også kamerat Ole Martin Hagland til med julegave til seg selv. Nærmere bestemt en Porsche Cayman GT4.

LIKE FØR: Her er det rett før nøklene blir overlevert.

– Jeg elsker Porsche! Da denne dukket opp på Finn.no, måtte jeg bare se på den. Det endte med at jeg kjøpte den på dagen, sier Ole Martin, som også er fra Sandnes og jobber som trafikklærer.

26-åringen legger til at lyden fra boksermotoren på 4 liter er noe helt eget.

Bilen leverer 420 hestekrefter og veier rett over 1.400 kIlo.

– Turen hjem med Vegard var uforglemmelig. Stort øyeblikk, avslutter entusiasten.

HEFTIG: Lav vekt, 420 hestekrefter, manuell girkasse og bakhjulsdrift. Det er en oppskrift på mye moro.

Tøffere år

I fjor omsatte By Medhus for nærmere 550 millioner kroner – som ble ny rekord. I år har det vært mer krevende.

– Som de fleste andre i bransjen, merker også vi tidene vi lever i. 2023 har vært et tøffere år for oss, sier Medhus.

Han estimerer at omsetningen i år faller med rundt 150 millioner, sammenlignet med rekordåret i fjor.

– Desember har vært en god måned. Det ser ut til at pilene begynner å peke litt opp igjen. Nå er vi klare for mye bilmoro i 2024. Det starter med isbanekjøring på Gol første helgen i februar. Men akkurat nå skal jeg gjøre siste forsøk på å få sprø svor, avslutter Medhus.

