Hei Broom!

Det begynner å bli temmelig møkkete i motorrommet på elbilen min, og jeg lurer veldig på hvordan jeg skal gå fram for å få gjort det rent. Har gjort noen nettsøk, men ser at det er veldig mange forskjellige meninger ute og går.

Samtidig synes jeg det er rart dersom motor og komponenter ikke skal tåle vann. Motorrommet er jo ikke hermetisk lukket, og bilene tåler jo både regn og å kjøre i vann. Hva tenker dere?

Hilsen Knut

Broom svarer:

Hei Knut,

Dette er et høyst relevant spørsmål, og som du allerede har funnet ut: Svarene du finner på nett varierer ganske mye.

Først av alt er det store forskjeller i hvor godt skjermet motorrommet på elbiler i praksis er. På flere biler, deriblant Ford Mustang Mach-E, er alt dekket av et stort plastdeksel, og frunken er stort sett det eneste du får tilgang til, med unntak av beholder til spylervæske.

På Mercedes EQE og EQS får du ikke åpnet panseret i det hele tatt, med mindre du er servicepersonell.

IKKE MYE Å SE HER: Slik ser det ut under panseret på en Ford Mustang Mach-E.

På andre elbiler ser motorrommet nesten til forveksling likt ut som på en bil med forbrenningsmotor (i hvert fall for folk flest), og etter en tid vil det ofte bli både støvete og møkkete her. Samtidig er det fornuftig å holde motorrommet noenlunde rent, blant annet for å motvirke korrosjon og rust.

Det er imidlertid mye elektronikk og følsomme komponenter i motorrommet på en elbil, så skal du vaske her bør du gå varsomt fram. Aller først bør du ta en prat med en merkeforhandler for å høre hva de anbefaler til akkurat din bil. Følg rådene, så unngår du problemer med garanti, reklamasjonsrett og kostbare reparasjoner.

Skulle du lande på at du vil gjøre jobben selv, bør du for all del unngå å bruke skum og høyttrykksspyler. Da øker nemlig faren for at vann og kjemikalier trenger inn på steder de definitivt ikke bør få tilgang. Og det høye trykket kan i seg selv lett skade sårbare komponenter.

I stedet bør du starte med å støvsuge ut blader, barnåler og andre større fremmedlegemer. Deretter kan du bruke en lett fuktet fille til å tørke av støv og skitt der du kommer til.

Er det skikkelig møkkete enkelte steder, kan du spraye på et egnet universalrengjøringsmiddel for motorrom (hør med forhandler for anbefalinger). La det virke litt, før du tørker forsiktig av med en mikrofiberklut.

Og husk: Det lønner seg absolutt å være varsom og bruke god tid for best mulig resultat.

Hvis du ikke ønsker å gjøre jobben selv, er det naturligvis en rekke verksteder som har spesialisert seg på denne typen jobber. Enkelte bruker faktisk tørris i prosessen, for å unngå fuktskader på komponentene. Merk at slike jobber ofte kan være kostbare, men gir gjerne gode resultater.

Lykke til!

