Varslet vinterdekk-krise i fjor – slik ser det ut i år

I fjor sommer oppfordret både NAF og dekkgrossistene til at man burde være ekstra tidlig ute, hvis man skulle ha et håp om å få tak i nye vinterdekk før vinteren. Årsaken var at man fryktet stor forsyningsmangel, som følge av handelssanksjonene mot Russland.

Før krigen i Ukraina kom nemlig en tredjedel av alle dekk som ble solgt i Norge, fra russiske produksjonsanlegg. Etter invasjonen ble det bråstopp i importen.

Dekk-krisen som uteble

En stund var det også usikkert om dekk som var blitt kjøpt inn før invasjonen, i det hele tatt var lovlige å omsette. Denne situasjonen løste seg, og det ble aldri noen dekkmangel i fjor.

– I fjor ble det tidlig spådd en dekk-krise som uteble. Denne spådommen førte til at våre kunder handlet inn dekk tidligere enn normalt, sier markedssjef Laila Vang-Johansen hos dekkleverandøren NDI til Broom.

FLYTTET UT: De fleste internasjonale dekkprodusentene har flyttet produksjonen til andre steder enn i Russland. Foto: Metro Tyres

– Tilbake til normalen



Siden har de fleste produsentene trukket seg ut av landet, og giret opp produksjonen andre steder. Dette gjør at situasjonen foran årets vintersesong ser langt lysere ut.



– Vi er ikke kjent med noen generell dekkmangel før denne vinteren, sier leder i Dekkimportørene, Per Kristian Nauste, til Broom.

Også NDI, som er Nordens største dekkleverandør, ser ingen grunn til bekymring.

– Situasjonen er helt annerledes i år og vi har fått tidligere leveranser enn i fjor. Vi har godt med dekk på lager og føler oss godt rustet for kommende dekksesong. Jeg vil si at vi nå er tilbake til en normalsituasjon, sier Vang-Johansen.



De beste vinterdekkene

Den siste vinterdekktesten til NAF og Motor finner du her. I denne testen har de testet 16 dekk, og alle er testet på Volvo XC40, som er en mellomstor SUV.

Vinneren blant de piggfrie dekkene ble Nokian Hakkapeliitta R5, foran Goodyear UltraGrip Ice 2 og Continental VikingCompact 7.

VINNER: Nokian Hakkapeliitta R5 vant fjorårets vinterdekktest hos Motor.

Blant piggdekkene var det Michelin X-Ice North 4 som vant foran Nokian Hakkapeliitta 10 og Goodyear UltraGrip Arctic 2.

Elbil24 har også kjørt dekktest, i samarbeid med det finske test-laboratoriet UTAC. Her ble det testet 18 dekk. Vinneren i klassen for piggfrie dekk ble her Continental VikingCompact 7, og vinneren i klassen for piggdekk ble Nokian Hakkapeliitta 10.

Alle de merkene som er representert her, pleier å komme godt ut i tester av vinterdekk. Det kan imidlertid være forskjeller, blant annet på støy og rullemotstand, som kan være greit å merke seg. Dette kan du lese mer om nevnte testene.

