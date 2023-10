Varsler voldsom Kina-vekst

Kinesiske biler har hatt en litt trang start i det norske markedet, med noen unntak. Det kommer imidlertid til å endre seg kraftig i løpet av få år, konkluderer en ny rapport som er blitt utført av forskere fra det tyske universitetet TU Chemitz.

Ifølge rapporten er det sannsynlig at hver fjerde nye elbil i EU vil være kinesisk allerede i 2025. I dag er markedsandelen bare på rundt 2,8 prosent, ifølge Schmidt Automotive Research.

Billigere og bedre?

Den raske økningen forklares delvis med at de kinesiske elebilene er billigere enn tilsvarende biler fra Europa, men også at de har visse tekniske fortrinn.

Priser og tilgjengelig på viktige råvarer til blant annet produksjon av batterier, trekkes fram som en hovedårsak til at bilene kan selges billigere. En annen er et enormt hjemmemarked, som gjør at kineserne kan skalere opp produksjonen, og dermed få reduserte kostnader og flere andre stordriftsfordeler.

Kina har nemlig allerede verdens desidert største elbilmarked. Kinesiske selskaper står dessuten for 75 prosent av den globale batteriproduksjonskapasiteten, og har nærmest monopol på forsyningen av er rekke kritiske råvarer.



KINABILER: Her ruller biler av typen MG ZS EV i land i Norge. Dette er en av de kinesiske bilene som har solgt aller best i Norge. Så langt er det registrert rundt 8.500 eksemplarer.

I tillegg spekuleres det i om kinesiske bilprodusenter mottar statlig støtte, for å kunne tilby bilene til enda lavere priser. Dette har fått EU-myndighetene til å reagere, og flere tar nå til orde for en straffetoll på import av kinesiske biler. Kinesiske myndigheter benekter derimot at de gir slik støtte.

Når det gjelder europeiske produsenter, er forskerne langt mindre optimistiske. Høye energipriser og kompliserte reguleringer, samt reduserte insentiver for kjøp og bruk av elbil, gjør at europeisk bilindustrien står i fare for å havne i skyggen av kineserne, frykter de.

De fleste europeiske bilprodusentene er samtidig avhengige av å kjøpe deler fra kinesiske selskaper for å holde kostnadene nede, ikke minst når det kommer til battericeller. Her har de to kinesiske selskapene CATL og BYD til sammen over 50 prosent av verdensmarkedet.

Kinesisk brems i Norge

I Norge er det Geely (med Volvo og Polestar) som har sterkest fotfeste av de kinesiske selskapene. MG, BYD, Nio, Xpeng, Voyah og Hongqi er eksempler på andre merker som har blitt relativt vanlige syn på norske veier de siste årene.

Utviklingen så langt i år tyder imidlertid ikke på en snarlig «kinesisk invasjon» her til lands. Ifølge OFV har den samlede markedsandelen for de kinesiske bilmerkene i det norske markedet blitt mer enn halvert, fra 9,89 prosent i første halvår 2022, til 3,87 prosent i år.

Vi skynder oss å legge til at mange bilmerker opplever kraftig tilbakegang i år, ikke bare de kinesiske. Det største unntaket er Tesla, som har nærmest doblet antallet leveringer så langt i år. En stor del av bilene er for øvrig produsert i nettopp Kina.

