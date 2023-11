Varsler drastisk kutt i produksjonen

Bilindustrien opplever en nedkjøling for tiden, og særlig har etterspørselen etter elbiler fått seg en liten knekk. I mange markeder er elbiler betydelig dyrere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor, og når mange får strammere økonomi, merkes det fort på salgstallene.

Flere produsenter har nedjustert ambisjonene og utsatt produksjonsstart av nye modeller, nettopp fordi etterspørselen har gått ned.

Sliter med logistikken

Det skal imidlertid ikke være etterspørselen som er hovedårsaken til at nykommer Fisker inc, for tredje gang i år, nedjusterer sine produksjonsprognoser. I stedet skal det være problemer med logistikken, eller «selskapets leveranse- og service-infrastruktur» som sliter. Det skriver blant andre Electrive.com.

I starten av året var ambisjonene å produsere 42.400 eksemplarer av modellen Ocean, som er selskapets første elbil. I mai ble antallet nedjustert til mellom 32.000 og 36.000, og i august var prognosen redusert til 20.000 til 23.000 eksemplarer.

Nå kommer nyheten om at prognosene nok en gang er nedjusterert, denne gangen til 13.000, som tilsvaret et kutt på nesten 70 prosent i forhold til det opprinnelige målet.

SPORTSLIG SUV: Fisker Ocean har mange av de egenskapene norske kjøpere ser etter, som kraftig ytelse, god plass og lang rekkevidde.

Men også dette kan muligens være for ambisiøst, for ifølge Electrive har Magna Steyr-fabrikken i Østerrike så langt kun produsert 5.747 eksemplarer av bilen. Det betyr at produksjonstakten må økes betraktelig de siste 45 dagene, hvis de siste prognosene skal holde vann.

Fisker skal ha omsatt for 71,8 millioner amerikanske dollar i tredje kvartal, med et nettotap på 91 millioner dollar. Kvartalsresultatet og de senkede prognosene gjorde at Fiskers aksjekurs falt med 14 prosent da børsene stengte mandag.

Attraktivt priset

Fisker Ocean har imidlertid fått mye god omtale i pressen. Med sin lengde på 477 centimeter, romslig bagasjerom og mulighet til å trekke henger på opptil 1,8 tonn, går den rett i strupen på Teslas bestselger: Model Y.

Prisene er også attraktive. Innstegsutgaven med forhjulstrekk og rekkevidde på rundt 440 kilometer, starter på 399.000 kroner.

Topputgaven Extreme med best rekkevidde, kostet opprinnelig 680.000 kroner, men ble nylig satt ned til 599.000 kroner. Denne har en offisiell rekkevidde på hele 707 kilometer.

259 av bilene som så langt er produsert, har fått norske skilter, 19 av disse i november. Rundt 2.000 nordmenn skal ha latt seg friste til å reservere bilen. På verdensbasis skal antallet være rundt 60.000.



Se mer av bilen her: