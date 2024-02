Var verdsatt til 138 milliarder: Nå er de konkurs

Det sto ikke på ambisjonene: De skulle produsere elektriske biler, busser og varebiler i stor skala, med hele verden som marked.

For bare tre år siden var britiske Arrival verdsatt til 13 milliarder dollar på Nasdaq i USA. Det tilsvarer rundt 138 milliarder norske kroner.

Aldri tidligere hadde et britisk teknologiselskap blitt verdsatt høyere på den amerikanske børsen, og selskapet ble en periode omtalt som selve fremtiden til den britiske bilindustrien.

Tre år senere kan vi fastslå at det bare ble med drømmen-

Skulle drive billig og enkelt

Arrival ble grunnlagt i Storbritannia av den russiske milliardæren Denis Sverdlov i 2015. Målet var å få i gang produksjon av elektriske kjøretøy ved hjelp av billige materialer og enkle produksjonsmidler.

Det ble blant annet planlagt såkalte «mikrofabrikker» som skulle være mindre enn tradisjonelle produksjonsanlegg, og relativt enkle å sette opp. Det ble utviklet en buss, en varebil og en personbil – sistnevnte skulle være skreddersydd for selskaper som satser på bildeling.

Distribusjonsgiganten UPS kjøpe seg inn i Arrival, og var tidlig inne med en forbestilling på hele 10.000 kjøretøy. I en periode så det meste svært så lyst ut for det oppstartsselskapet.

STORBESTILLING: UPS skulle ha tusenvis av denne elektriske varebilen.

Så kom problemene

Og de kom som perler på en snor. Ett av dem var at det begynte å brenne i en av varebilene de hadde laget, under en presentasjon i november 2022. Det er sjelden god reklame, hverken ut mot kunder eller investorerer.

I starten av 2023 kom meldingen om at Arrival ville flytte produksjonen fra Storbritannia til North Carolina i USA for å spare penger. Samtidig ble staben redusert fra 800 til 400 ansatte.

Gjennom fjoråret ble det imidlertid vanskeligere og vanskeligere å få penger til å drifte prosjektet videre, og i slutten av januar kom nyheten om at aksjene var supendert fra handel på Nasdaq, og at selskapet er satt under administrasjon.

Skylder på tyngre marked

Ledelsen skylder blant annet på «et utfordrende marked og makroøkonomiske forhold som har resultert i forsinkelser i arbeidet med å få produktene ut på markedet»

Man ser nå på alternative løsninger for salg av virksomheten og eiendelene, heter det i en uttalelse fra Arrival. Inntil videre er det kroken på døra for det en gang så verdifulle oppstartsselskapet.

