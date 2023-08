Det norske bruktbilmarkedet forandrer seg nå raskere og mer enn noen gang før, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på hva som er spesielt gode kjøp – og hvilke biler som er minst ettertraktet.

Akkurat nå er det store og dyre elbiler som er tyngst å selge. For slike biler synker også prisene til dels kraftig. På Finn.no ligger disse modellene lenge ute før de blir meldt solgt. Fossile biler – både med bensin- og dieselmotor – går mye raskere unna, og holder prisene bedre.

– Mitsubishi Outlander er et eksempel på en bil som for tiden er et smart bruktkjøp fastslår Jonathan Parr.

Han er gründer og analysesjef i bruktbilfirmaet Rebil, som ble etablert sensommeren 2021, og som har hatt sterk vekst siden.

STORT: God plass i et stort bagasjerom var et av de beste argumentene for Mitsubishi Outlander. Foto: Frank Williksen

Denne har solgt i bøtter og spann

Lang garanti

– Hva er det som gjør Mitsubishi Outlander til et smart kjøp nå?

– Verdien på ladbare hybrider påvirkes i mindre grad av konkurransen som utspiller seg blant de nye elbilene. I Mitsubishi Outlander får du en solid og god bil til en gunstig pris. Den har vært blant de mest populære bilene i Norge de siste ti årene, og som et eksempel kan man nå kjøpe en tre år gammel Outlander for rundt 300.000 kroner. Dette må sies å være en veldig gunstig pris for en SUV med firehjulstrekk, god kvalitet og lang garantitid, der norsk-solgte biler i utgangspunktet har sju års nybilgaranti. Dermed kan det fortsatt være tre-fire år med nybilgaranti igjen på en 2020-modell, sier Parr.

Norges mest solgte i mange år - nå får du den rimelig

Rundt 300.000 kroner

– Siden det har vært solgt mye av denne bilen over lang tid, ligger det et godt utvalg brukte biler ute på Finn.no - og med en liggetid litt over gjennomsnittet kan det dessuten være mulig å prute litt for å få en ekstra god pris, sier Parr.

Akkurat nå er det rundt 800 brukte Outlander til salgs, nærmere 700 av disse er 2013-modeller og nyere – for det meste ladbare hybrider, PHEV-modeller. 2020-modeller til rundt 300.000 kroner er det mange av, selv om de fineste og minst kjørte bilene av denne årgangen har prisantydning på opptil 370.000 – 390.000 kroner.

Denne skal gi oss det beste av to verdener

Godt rykte

Mitsubishi Outlander kom som ladbar hybrid i 2013, og modellen ble øyeblikkelig en fulltreffer for norske forhandlere.

De siste årgangene byr på 224 hestekrefter systemeffekt og har mye standardutstyr. Bilen var ansett som et prisgunstig alternativ i forhold til størrelse, ytelser og plass, og hadde godt rykte for kvalitet og pålitelighet. De siste årene hadde Outlander en offisiell rekkevidde på strøm på 45 kilometer. Sammenlignet med dagens ladbare biler er ikke det et veldig høyt tall, men de fleste eierne får unna mye av småkjøringen sin på strøm, hvis de er flinke til å lade.

Her er nye Outlander - men vi får ikke kjøpe den

Video: Her tester vi Outlander som bruktbil