Mye av det motorjournalister gjør av testing av nye biler, skjer konsentrert og over kort tid. Vanligvis handler det om korte utenlandsturer til lansering og et første bekjentskap, deretter normalt en prøvekjøring over en ukes tid.

Slik var det også før, men tidlig i 1980-årene fikk jeg en sporty Vi Menn-redaktør med på ganske ambisiøse langtestopplegg. Målet var å gi leserne et bedre inntrykk av hvordan den enkelte bilen var å leve med over noe som tilsvarte ca. halvannet års normal brukstid.

De største langtestrundene omfattet opptil 9 forskjellige biler, som vi kjørte til sammen 180.000 kilometer med – eller drøyt fire og en halv runde rundt jorda ved ekvator. Her ser vi nærmere på en av langtestene, 38 år etterpå:

Viktig bilmerke

For at disse bilreportasjene skulle være aktuelle, gjennomførte vi disse testene i løpet av 3-6 måneder, litt avhengig av hva vi klarte å henge på av langturer. Det ble derfor ganske mange runder nedover kontinentet med flere slike testbiler for å få kilometer nok – fort nok. Med meg på disse langtestene hadde jeg hele tiden et team på 8-10 kolleger og spesielt bilinteresserte.

På denne tiden var Fiat fortsatt et bilmerke å regne med her i landet, og midten av 1980-tallet ble det italienske merkets glansperiode her i landet - helt til importøren gikk konkurs på slutten av tiåret. Siden da har det gått temmelig trått...

FEMDØRS: Det var denne utgaven, med fem dører, som var mest etterspurt i Norge. Foto: Fiat

Brask og bram...

Men altså, i 1985 var det bare fryd og gammen. Alt gikk på høygir i gamlelandet, i en ellevill jappetid som aldri kunne ende bra. På høygir gikk det også hos Fiat-importøren Norsk Auto, der den karismatiske og medie-vennlige Lasse Finstad sørget for en vind i seilene som til da var ukjent der i gården!

I dette scenariet var det småbilen Uno dukket opp. Modellen overtok etter populære 127, og ble lansert i 1983. Med atskillig brask og bram, om jeg ikke husker feil...

Pris: 72.990

Med i langtest i Vi Menn kom bilen i 1985, og tittelen på første artikkel av tre – som mest var en presentasjon av bilen – var: «UNO har kjørt Fiat fram i lyset igjen.» Vi kunne melde at Fiat igjen var tilbake «i første divisjon også på det norske markedet. Den største takken for dette skal den nye Uno ha – en funksjonell bil med god plassutnyttelse – som også kjører bra.»

Bilen vi tok med i langtesten, var en Uno 70S. Dette var en av de mest populære versjonene av Uno. Med fem dører og 68 hk kostet bilen den gang 72.990 kroner, levert Oslo.

ROMMELIG: Uansett modell var Fiat Uno kjent for for overraskende god innvendig plass. Foto: Fiat

Startvillig og arbeidsfør

Presentasjonen av bilen etter de første 5.000 kjørte kilometer var overveiende positiv, med spesiell ros til Fiats sterke evne til å få mye ut av små mål. Bilen var utrolig rommelig innvendig, innenfor en lengde på 3,64 m og en bredde på 1,56 m. Ros vanket også til en bakluke som gikk helt ned til støtfangeren, en bra førerplass og en kvikk, økonomisk og arbeidsvillig motor.

Den neste Fiat Uno-rapporten i Vi Menn kom på trykk i nr. 12-1985… Da var bilen kjørt 10.000 km, og ikke helt uten anmerkninger: «Noen ulyder – ellers alt vel» fortalte tittelen. Og ulydene var stort sett det hele av avvik på denne etappen, «ellers har bilen vært startvillig og absolutt arbeidsfør, selv i den verste kuldeperioden,» fastslo testlaget.

Langkjøring

Med service like om hjørnet, fastslo jeg at det eneste Fiat-verkstedet måtte se på i tillegg til de obligatoriske servicepunktene, var «å lokalisere en ulyd i venstre fordør og romling fra forstillingen – også det på venstre side. Utover det har vår Uno oppført seg aldeles fortreffelig,» kunne jeg fastslå.

Igjen fikk førerplassen ros, men nå var det begynt å melde seg noen innvendinger til selve førersetet. «Det som går igjen, er for bløt sittepute og manglende korsryggstøtte. Begge deler særlig merkbart på lengre turer, og desto mer beklagelig ettersom bilen ellers har mange gode egenskaper for langkjøring.

Det siste gjaldt både innvendig støynivå, fjæring/demping og fin retningsstabilitet.

FIRKANTET: Fiat Uno var preget av et veldig firkantet design, uten unødig pynt. Foto: Fiat

Markedsandel 0,26 prosent

1300-motoren gjorde Uno 70S til en av de sprekeste i klassen, og det trivdes testlaget godt med. Den leverte da også et «hyggelig overskudd for forbikjøringer om man bruker gir og turtall litt.»

Litt ris fikk bilen ellers fordi bakseteryggen ikke var delt, som hos mange av konkurrentene. Dette ga mindre fleksibilitet for plassutnyttelsen.

Litt morsom markedsinformasjon var det også i denne artikkelen. Her ble det opplyst at importøren regnet med å selge ca. 7.000 nye Fiat i Norge i 1985, og av dette skulle 2.900 være Uno. Sannsynlig nok, for året før ble det registrert 2.721 Uno i Norge. Til sammenligning var det i perioden 1. januar – 30. april i år registrert 99 nye Fiat her i landet. Det ga en markedsandel på 0,26 prosent, og en 24. plass på statistikken...

Best på lys og motor

Da Fiat Uno 70S kjørte ut av Vi Menns langtest med 18.937 km på kilometertelleren, skjedde dette absolutt med heder: «Et svært respektabelt resultat. Med en pris på ca. 73.000 kroner gir bilen god valuta for pengene, og noen tilfeldighet var det neppe at den ble valgt til «Årets Bil» - selv om det også finnes noen skjønnhetsflekker,» innledet jeg i Vi Menn nr. 30/1985. Det bør tilføyes at Fiat Uno 70S var den nest billigste av de ni bilene i testen.

I testlagets oppsummering endte bilen med en totalsum på 41,4 poeng for ti disipliner, der toppkarakter var 6. Altså meget bra. Aller best scoret Uno på lys (4,8) og motor (4,6), men også bremser (4,4) og styring (4,4) scoret høyt. I den andre enden av skalaen var det girkasse (3,3), bagasjeplass (3,6) og komfort (3,7) som scoret lavest. I sum kom Fiat Uno 70S på en sterk tredjeplass.

FASIT: Som tittelen viser, kom Fiat Uno bra fra langtesten i Vi Menn. Foto: Skjermdump

Lite å klage over

Også på driftsøkonomi kom Fiaten godt ut. Gjennomsnittsforbruket over nærmere 19.000 kilometer endte på 0,72 l/mil, noe som absolutt var godkjent.

Driftsutgifter for en periode som tilsvarte ca. halvannet års bilbruk endte på 9.352 kroner for drivstoff, olje, service og rekvisita. I tillegg til dette kom så forsikring, avskrivning, årsavgift, gummislitasje, garasje/parkeringskostnader og rentetap, som sendte totalbeløpet videre oppover til 38.074 kroner – eller kr. 2,01 pr kjørte kilometer.

I løpet av perioden skjedde det lite av feil og uregelmessigheter. Det meste var at vi hadde litt ulyder, en lekkasje ved vannpumpen, og at spyleren på bakruten kuttet ut. Lite å klage over! Mer kritikkverdig var det at verkstedet trengte å ha bilen to dager for 10.000 km-service – temmelig usedvanlig.

Noen data, Fiat Uno 70S:

Motor: 4 syl i rekke, vannavkjølt, overliggende kamaksel, slagvolum 1301 cc. Kompresjon 9,1: 1. Ytelse 68 hk.

Drivverk: Motor tverrstilt foran med drift på forhjul. 5-trinns manuell girkasse.

Styring: Tannstang, svingradius 5 m.

Bremser: Skiver foran, tromler bak. Servoforsterker.

Oppheng: Uavhengig på alle hjul.

Lengde x bredde x høyde: 3,64 x 1,56 x 1,43 m

Akselavstand: 2,36 m

Egenvekt: 820 kg

Tillatt totalvekt: 1.250 kg

Akselerasjon 0-100 km/t: 11,5 sekunder

Topphastighet: 160 km/t

Volum bagasjerom under hattehylle: 250 liter

Volum bagasjerom med baksetet nedfelt: 968 liter

Bensinforbruk oppgitt, bykjøring/90 km/t: 0,82/0,50 l/mil

Oktanbehov: 98

Tankvolum: 42 liter

Målt gjennomsnittsforbruk etter 18.937 kilometer: 0,72 l/mil

Pris: Ca. kr. 72.990,- lev. Oslo

