Var perfekt Norgesbil – nå er det motsatt

Utover på 2000-tallet gikk det ganske trått for Nissan i Europa. Bilene deres ble av mange sett på som ganske tradisjonelle og kjedelige. De sto ikke akkurat ut blant konkurrentene og lav pris ble stadig viktigere for å opprettholde salget. Det gikk også hardt ut over marginene.

Lanseringen av Qashqai i 2006/2007 ble derfor et ekstra velkomment lykketreff. Bilen med navnet vi virkelig slet med å uttale (og skrive!) erstattet to aldrende Nissan-modeller, Almera og Primera. Og den var noe helt annet enn disse.

NOE NYTT: Slik ser første generasjon Qashqai ut. Den vakte stor oppsikt da den kom på markedet.

Nissan hadde forsket seg fram til at mange kunder ønsket seg høyreist bil med litt SUV-faktor. Samtidig hadde de ikke behov for en diger bil med 4x4. Mange hadde heller ikke anledning til å betale for noe sånt. Svaret ble Qashqai. En kompakt bil med litt offroad-faktor og en av de aller første bilene ut i klassen vi nå kaller crossover.

Bommer helt

I Norge ble den umiddelbart en knallsuksess. Her valgte ganske mange også firehjulstrekk og fikk med det en veldig habil hyttebil, til lavere pris enn samtlige SUV-konkurrenter.

Nå er tredje generasjon Qashqai her. Og den kommer garantert ikke til å følge opp suksessen fra første og delvis også andre Qashqai.

Det er ikke fordi bilen er dårlig. Tvert imot: Den er på alle områder et godt steg oppover i forhold til bilen den har erstattet. Den store utfordringen er at Nissan her har valgt en drivlinje som rett og slett bommer helt på det norske avgiftssystemet.

KOMPAKT: Qashqai er fortsatt tro mot den opprinnelige oppskriften, med lengde på 4,42 meter er dette en typisk kompakt crossover.

Ikke koblet til hjulene

Bilen du ser bilder av her heter Qashqai e-Power Tekna +. Den har en prislapp på 616.100 kroner. Og til tross for at den drives med strøm fra et batteri, drar den på seg mange kroner i avgift til staten, Ifølge importøren 146.000 kroner, i tillegg til vektavgiften som alle biler fikk fra årsskiftet. Dermed blir den MYE dyrere enn en tilsvarende elbil, selv om mye egentlig er likt.

Hva skyldes så dette? Jo det Nissan kaller e-Power er en drivlinje bestående av en elektrisk motor, en generator, en inverter og en bensinmotor. Det kan høres ut som en tradisjonell hybridløsning, som det for eksempel Toyota har hatt stor suksess med i en årrekke.

Men nei. Her er ikke bensinmotoren koblet til drivhjulene. Dens oppgave er kun å forsyne batteriet med strøm.

LAGER STRØM: Bensinmotoren har ingen koblinger mot forhjulene som driver bilen, når den slår inn er det for å lage strøm til batteripakken.

Ligner på elbil

Nissan ser på dette som en slags overgangsløsning til elbiler. Bilen får mange av fordelene til en elbil, samtidig som du selvfølgelig kan glemme all form for rekkeviddeangst. I mange markeder er elbil fortsatt både eksotisk og sikkert skummelt. Der skal denne løsningen fungere som en overgang. Og gjør helt sikkert det bra også.

Da vi møtte drivlinjen første gang på en lansering i Spania, understreket Nissans ingeniører at den langt på vei skal gi samme kjøreopplevelse som i en elbil.

Det gjør den da også. Du har akkurat det samme, lineære skyvet som i en elbil. Forskjellen er bare lyden av den tresylindrede bensinmotoren når den (ganske hørbart) setter i gang for å produsere strøm. Forbruket er lavere enn med en tradisjonell bensinmotor, det offisielle forbrukstallet er på 0,52 liter/mil.

DESIGN: Vi kjenner igjen flere designtrekk fra Nissans øvrige modeller i Qashqai, blant dem storselgeren Leaf.

Fungerer som familiebil

I Norge selger Nissan også en såkalt mildhybrid-utgave av Qashqai. Det er en kombinasjon av forbrenningsmotor, et 48-volts batteri og en startgenerator. Her regenereres det strøm under kjøring, som gjør at 48-voltssystemet er klart til å bidra.

Dette er den billigste versjonen, med startpris på 431.300. Rimeligste e-Power har startpris på 529.300. Importøren forventer at de to vil selge omtrent like mye.

PLASS: Bagasjerommet har en ganske betydelig «kjeller» under gulvet, i tillegg til rom i sidene.

Størrelsesmessig er Qashqai fortsatt en kompakt bil. Lengde på 4,42 meter gjør at den befinner seg i en klasse med mange konkurrenter. Bagasjerom på 504 liter er imponerende stort bilstørrelsen tatt i betraktning. Dette går noe ut over plassen i baksetet som ikke er gedigen. Men har du ikke altfor stort plassbehov, vil den nok kunne fungere greit som familiebil for mange. Tilhengervekten er for øvrig begrenset til 750 kilo.

Interiøret føles relativt påkostet. Her har Nissan tatt mange steg oppover de siste årene. Pluss også for faste og gode seter med fin støtte alle veier. Qashqai er stort sett en veldig komfortabel bil, men lengden (og akselavstanden på 2,66 meter) begrenser storbilfølelsen som særlig en del av elbilene i denne klassen kan gi ute på landevei.

Bensinmotoren høres som sagt ganske godt når den slår inn. Det er også en del hjulstøy her, uten at det blir plagsomt.

INTERIØR: Nissan har løfet seg ganske betydelig på interiør de siste årene. Det gjenspeiler seg også inne i Qashqai.

99 prosent er elbil

Rundt om hos Nissan-forhandlerne er det naturlig nok elektriske Ariya som drar det aller meste av oppmerksomheten nå. I tillegg holder Leaf imponerende godt koken. Dermed havner Qashqai i bakgrunnen, ganske så ulikt det vi opplevde med de to foregående generasjonene.

Fra 2025 er det en uttalt målsetning om at det bare skal selges elektriske personbiler her til lands, dit er Nissan svært godt på vei:

– Elbilene utgjør over 99 prosent av vårt salg i dag, og med dagens avgiftssystem vil nok dette vedvare. Det er jo myndighetene som i størst grad påvirker endringene vi ser i markedet, så det blir spennende å følge denne utviklingen. Her i Norge har Leaf vært godt synlig siden 2011, og selger fortsatt svært godt. Når det gjelder Qashqai, så ble den fjorårets mest solgte bil i England. Det viser jo at det er store forskjeller i markedene, sier kommunikasjonssjef Stian Thrane hos den norske Nissan-importøren.

ELEKTRISK: Storhetstiden er definitivt over for Qashqai i Norge, elbilene står for ikke mindre enn 99 prosent av salget.

